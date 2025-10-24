Bầu trời Đà Lạt rực rỡ sắc màu trong lễ hội khinh khí cầu

Ngày 24/10, Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, mang đến một không gian rực rỡ sắc màu và những trải nghiệm độc đáo cho người dân cùng du khách.

Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời Đà Lạt

Sự kiện do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức, kéo dài từ ngày 24 đến 26/10.

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có quy mô hoành tráng với sự góp mặt của 20 khinh khí cầu lớn nhỏ, được trình diễn bay treo tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Những quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu được bơm khí nóng, thổi căng trên sân Quảng trường Lâm Viên, tạo nên một khung cảnh ấn tượng.

Các màn trình diễn khinh khí cầu sẽ diễn ra vào thời khắc bình minh và hoàng hôn, hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc lãng mạn, giúp du khách thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp của "xứ sở mộng mơ" Đà Lạt.

Đặc biệt, có 3 khinh khí cầu khổng lồ được thiết kế để phục vụ du khách trải nghiệm và chụp hình.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có chương trình nghệ thuật âm nhạc và ánh sáng quy mô lớn, hứa hẹn tạo nên một không gian giải trí lý tưởng.

Chị Nguyễn Trần Thu Ngọc, du khách từ TPHCM, bày tỏ sự háo hức: "Tôi rất may mắn khi du lịch Đà Lạt đúng dịp lễ hội khinh khí cầu. Đứng trước không gian đầy màu sắc, khí hậu trong lành, tôi cảm thấy háo hức và vui vô cùng. Đây là trải nghiệm rất tuyệt vời đối với tôi".

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: "Với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những giá trị văn hóa phong phú, Lâm Đồng là điểm đến lý tưởng đối với du khách. Việc giới thiệu những chương trình như Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 là bước tiến quan trọng trong phát triển văn hóa - du lịch, nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương".