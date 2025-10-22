Lâm Đồng yêu cầu sơ tán người dân khỏi nơi sạt lở tại dự án Đưng K’Nớ 5

Ngày 22/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cùng đại diện các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại dự án Khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5 (dự án Đưng K’Nớ 5), xã Đam Rông 4.

Một góc taluy dương trong dự án Khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5 bị sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng - chủ đầu tư dự án), dự án Đưng K’Nớ 5 có nền đất yếu, nguy cơ sạt trượt cao. Hiện nay, dự án này hoàn thành giai đoạn 1, bố trí tái định cư cho 73/87 hộ dân.

Từ tháng 7, do ảnh hưởng mưa bão nên nhiều vị trí taluy tại dự án xảy ra sụt lún, sạt trượt, đe dọa an toàn các hộ dân. Vừa qua, chủ đầu tư dự án kiểm tra, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở bằng phương pháp phủ bạt nhựa ở taluy âm phía sau nhà của 15 hộ dân; khơi thông dòng chảy chân mái taluy ở nhiều vị trí trong vùng dự án.

Ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các đơn vị kiểm tra dự án Khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5 (Ảnh: An Sinh).

Chủ đầu tư phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 căng dây, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong vùng dự án. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở và vận động, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhà một hộ dân chênh vênh trên taluy bị sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Lê Trọng Yên đề nghị các cơ quan chức năng khoan thăm dò địa chất tại khu vực sạt lở, tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả, dài hạn.

Theo ông Lê Trọng Yên, sự an toàn, tính mạng của người dân phải được đặt trên hết. Do vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương… đánh giá hiện trạng, lập phương án và thẩm định kinh phí, sớm đề xuất giải pháp khắc phục sạt lở.