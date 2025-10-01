Xe chết máy la liệt sau mưa lớn ở Hà Nội, cửa hàng sửa ngày đêm không xuể

Hàng trăm xe máy đưa đến cửa hàng sửa sau trận mưa ngập ở Hà Nội (Video: Nguyễn Ngoan - Nguyễn Hà Nam).

Sáng 1/10, tại quán sửa xe máy trên phố Đại Từ, phường Định Công (Hà Nội), khung cảnh chẳng khác gì một “bãi giữ xe khẩn cấp”. Hàng trăm xe ngập nước, chết máy, chen chúc xếp kín từ trong cửa hàng tràn ra vỉa hè. Tiếng máy nổ thử, tiếng gõ lạch cạch, tiếng khách hỏi han nhộn nhịp, ngột ngạt.

Một thợ sửa xe ở cửa hàng này cho biết, từ chiều qua đến 23h, cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, lượng xe hỏng đổ về tăng gấp 5-6 lần ngày thường. Xe chết máy do ngập nước được người dân đưa đến nườm nượp, 4 người thợ sửa không kịp nghỉ tay.

“Xe chết máy quá nhiều, chúng tôi làm cả đêm cũng không hết việc, vẫn còn cả trăm chiếc phải để lại”, người này nói.

Cứ vài phút lại có thêm một người dắt bộ xe ướt sũng mệt mỏi tìm đến nhờ sửa.

Anh Toàn - chủ cửa hàng sửa xe - nói phần lớn xe chết máy do nước tràn vào động cơ. Cách xử lý chủ yếu là xả nước, thay bugi, lọc gió và dầu nhớt. Nếu chủ xe cố đề khi xe ngập, hư hỏng sẽ nặng hơn, nhưng đa số trường hợp chỉ chết máy tạm thời nên có thể khắc phục nhanh. “Chỉ trong hai ngày, tiệm chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 300-400 xe”, anh cho biết.

Chi phí sửa chữa dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng, tuỳ mức độ hư hỏng. Với xe ngập sâu đến yên, thợ phải vệ sinh họng ga và thay thêm một số chi tiết, còn xe ngập nhẹ chỉ cần thay dầu máy, dầu láp, bugi và lọc gió.

“Bộ phận nào còn dùng được, tôi sẽ giữ lại để tiết kiệm tối đa cho khách”, anh nói.

Nằm trên đường Nguyễn Xiển, ngay trung tâm điểm ngập, từ chiều tối qua cửa hàng sửa xe của anh Lộc đón khách gần như không ngơi tay.

Anh Lộc cho biết, từ hôm qua đến nay đã sửa khoảng 40-50 xe, chưa kể nhiều khách buộc phải gửi lại vì không thể dắt xe về do đường ngập. “Một số người để xe tại cửa hàng rồi đi bộ về. Dù tổng số xe chưa đến 100 chiếc, nhưng nhiều đến mức chúng tôi phải để tràn ra ngoài đường vào ban đêm, vì trong cửa hàng không còn chỗ trống”, anh chia sẻ.

Vợ chồng anh Lộc phải thức trắng đêm để vừa sửa vừa trông xe. “Gần 2h hôm nay tôi mới xong việc, nhưng vẫn phải ngồi canh xe. Sáng nay 5h đã lại bắt tay vào sửa tiếp để khách kịp có xe đi làm”, anh nói.

Sáng nay vẫn còn nhiều khách dắt xe đến cửa hàng nhờ sửa, nhưng anh buộc phải từ chối vì chỉ có hai thợ, trong khi còn gần 60 chiếc xe đang chờ sửa.

Các xe đến cửa hàng được thợ kiểm tra bugi và ống xả, nếu bị ướt thì tháo ra, xì khô hoặc thay mới nếu đã quá cũ. Sau đó thay dầu, vệ sinh lọc gió và các bộ phận liên quan. Với xe hỏng nhẹ, thợ chỉ mất khoảng 15-20 phút để xử lý.

Tuy nhiên, nhiều xe bị ngập sâu, hư hỏng nặng thì buộc phải để lại, có khi kéo dài từ 1 đến 3 ngày mới hoàn thành.

Ngồi chờ gần một tiếng tại cửa hàng của anh Lộc, anh Vũ Thái (Triều Khúc) kể chiều qua, khi đi từ Đông Anh về, xe máy của anh bất ngờ chết máy giữa đoạn đường ngập sâu khoảng 60cm. Anh phải dắt bộ hơn 2km mới tới được quán sửa, mất gần tiếng rưỡi để khắc phục.

Tưởng đã ổn, anh định gửi xe vào hầm chung cư rồi đi bộ về, nhưng chỉ đi thêm một đoạn xe lại chết máy vì ngập nước. Bất đắc dĩ, anh quay lại cửa hàng gửi xe. “Sáng nay tôi phải lội nước từ Triều Khúc ra đây lấy xe, nhưng chờ hơn một tiếng vẫn chưa đến lượt”, anh chia sẻ.

Xe của anh Thái chỉ bị nước tràn vào, phải thay dầu, nhớt và lọc gió, chi phí khoảng 500.000 đồng. Hôm qua anh cũng đã tốn một khoản tương tự, nhưng do sự cố đến từ ngập nước chứ không phải lỗi kỹ thuật nên cửa hàng không bảo hành.

Nhiều cửa hàng sửa xe khắp các tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi.., cũng rơi vào tình trạng quá tải tương tự. Người dân phải dắt bộ hàng ki-lô-mét mới tìm được chỗ sửa.

Nhiều chủ xe ngán ngẩm khi phải mang xe đi sửa mà chẳng ai nhận.

Không chỉ các cửa hàng sửa xe máy, nhiều gara ô tô cũng bắt đầu đón lượng khách lớn đến sửa chữa xe do bị ngập.

Tại một gara ô tô nằm trên phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, sáng nay một số xe chết máy do ngập nước, ướt sàn được mang đến sửa chữa.

Thợ đang kiểm tra máy, thay dầu để chiếc xe tải có thể nổ máy trở lại sau khi ngâm nước nhiều giờ ngày hôm qua.

Một chiếc ô tô khác bị ngập nước, ướt sàn đang được thợ vệ sinh. Theo người thợ này phải mất 2 ngày mới có thể làm sạch xe và hong khô phần vải trải sàn bị ướt.

Anh Bình, chủ gara ô tô cho hay, việc sửa chữa xe ô tô sau ngập nước thường ít phức tạp hơn so với xe máy. Nếu nước chỉ ngập ngang bánh, thợ chủ yếu cần thay dầu, xả nước và kiểm tra bugi, lọc gió. Trường hợp để lâu khiến nước ngấm sâu, gara phải tháo toàn bộ nội thất ra phơi khô, mất khoảng 2-3 ngày. Chi phí dao động từ 550.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Với những xe ngập sâu hơn, đặc biệt khi nước tràn tới cửa kính, hệ thống điện rất dễ hỏng hóc, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nhất là với xe sang. Anh Bình cho biết thêm, sáng nay lượng ô tô đưa về gara chưa nhiều do đường vẫn ngập, việc di chuyển khó khăn và thường phải dùng xe cẩu. Dự kiến đến chiều hoặc ngày mai, số lượng xe cần sửa sẽ tăng mạnh.