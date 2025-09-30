Hà Nội ngập bốn bề, người dân bỏ xe máy thuê thùng xốp, xe kéo "bơi" về nhà

Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nặng. Tại khu đô thị Nam An Khánh, sau cơn mưa kéo dài, nước dâng cao khiến ô tô, xe máy chết máy hàng loạt, giao thông gần như tê liệt.

Bỏ hàng trăm ngàn đồng thuê xe kéo đi qua vùng nước ngập (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Chiều 30/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều đoạn đường trong khu vực này biến thành “dòng sông”, buộc người dân phải tìm đến những chiếc xe kéo tự chế để vượt qua vùng ngập.

Vừa chở 13 học sinh trường liên cấp Nam An Khánh ra bến xe trung chuyển trở về anh Việt - người kéo xe thuê - lại lập tức có tốp khách thứ hai.

Chia sẻ với phóng viên, anh Việt nói, anh ở khu vực Nam An Khánh nhiều năm, đã quen với việc mưa là sẽ ngập, nhìn xe của mọi người chết máy bị ngập nước, nhiều người không thể đi lại được, anh nảy ra ý định làm xe kéo để chở thuê kiếm thêm thu nhập.

Anh Việt kéo xe chở 13 học sinh qua điểm ngập sau giờ tan học (Ảnh: Trần Thành Công).

“Chiếc xe kéo được ghép từ thùng phi nhựa và thanh sắt, tôi làm từ mùa mưa lũ trước, nay lại mang ra dùng”, anh Việt nói.

Theo người đàn ông, sáng nay do bận đi làm nên chiều anh mới mang xe ra nhận chở khách qua khu vực ngập lụt. “Từ lúc tôi ra đến giờ đã có 4, 5 chuyến khách, chủ yếu là người dân và học sinh ở khu này”, anh Việt cho hay.

Cùng “bội thu” khách đi xe kéo trong ngày ngập lụt, anh Long - cư dân khu đô thị Nam An Khánh - cho biết sáng nay nước chỉ mới dâng ngang bánh xe, nhiều phương tiện vẫn cố gắng đi qua được. Tuy nhiên, đến chiều, mực nước đã vượt quá đầu gối, xe chết máy hàng loạt khiến nhu cầu thuê xe kéo tăng mạnh.

“Giá cho mỗi chuyến xe kéo dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng tuỳ theo độ nặng và quãng đường”, anh Long nói.

Chiếc xe kéo trở thành "cứu tinh" trong thời tiết mưa ngập (Ảnh: Trần Thành Công).

Trong dòng người phải nhờ đến xe kéo có anh Thái Hoàng Tài, cư dân chung cư Gemek 1. Anh kể, hôm nay gia đình ở quê Nghệ An gửi đồ ăn tiếp tế ra Hà Nội, nhưng xe chở hàng không thể vào được do đường ngập. Bất đắc dĩ, anh Tài phải mượn một chiếc xe để kéo đồ lội nước từ ngã tư Nam An Khánh về nhà.

“Sống ở đây nhiều năm nên cảnh mưa là ngập không còn xa lạ. Hôm nay không riêng gì khu này, cả Hà Nội đều ngập nặng, hai vợ chồng tôi đều ở nhà làm việc online”, anh Tài chia sẻ.

Người dân thuê thùng xốp giá 100.000 đồng/lượt để đi qua điểm ngập (Ảnh: Trần Thành Công).

Không chỉ xe kéo, mà những chiếc thùng xốp lớn cũng được người dân tận dụng để đưa người qua điểm ngập lụt.

Anh Hưng - một người dân sống ở khu A (Khu đô thị An Khánh) - cho biết chấp nhận bỏ ra 100.000 đồng để thuê một chiếc thùng xốp cỡ lớn cùng đồng nghiệp di chuyển ra khỏi khu vực đường ngập về nhà.

"Nhiều đoạn ngập sâu, tôi bỏ xe máy ở cơ quan, tìm cách về nhà nhưng nhiều nơi ngập nặng đi bộ cũng rất nguy hiểm do có thể thụt hố cống hoặc đường điện, chúng tôi quyết định bỏ tiền thuê thùng xốp di chuyển cho an toàn. Hiện khu vực này, xe kéo cũng rất đông khách, khó gọi chở", anh Hưng nói.

Không chỉ người dân bản địa, nhiều vị khách nước ngoài cũng rơi vào cảnh khốn khó vì ngập lụt.

Anh Ovah, quốc tịch Ghana, cho biết đang có chuyến du lịch tại Hà Nội và bị mắc kẹt giữa ngã tư Nam An Khánh do ngập.

“Tôi dạy học ở Lào Cai, về Hà Nội đúng dịp bão. Biết có mưa to nhưng không ngờ lại ngập đến mức này. Đây là lần thứ ba tôi chứng kiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội chìm trong biển nước. Đi xe máy giữa đường ngập thật sự rất nguy hiểm, tôi chưa biết làm cách nào để về Mỹ Đình”, anh nói.

Anh Ovah (quốc tịch Ghana) đứng chôn chân không thể di chuyển giữa ngã tư vì nước ngập sâu (Ảnh: Trần Thành Công).

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi trên địa bàn thành phố có mưa rải rác từ 7h đến 11h và mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h đến 13h. Một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút.

Theo đơn vị này, lượng mưa đo được từ 7h đến 13h ngày 30/9 tại các khu vực trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: Phường Hai Bà Trưng 195mm, Ba Đình 140mm, Hoàn Kiếm 102mm, Tây Hồ 190mm, Thanh Xuân 165mm, Văn Miếu 158mm, Từ Liêm 150mm,... Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong chiều nay, nhiều khu vực ngoại thành và nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông.

Cơ quan này khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo dự báo đêm nay, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc giảm mưa.