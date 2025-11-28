Trộm vàng trị giá 11 tỷ đồng, tên trộm bị bắt vì đãng trí quên điện thoại

Mới đây, cảnh sát Hồ Nam đã thông tin về các tình tiết xung quanh vụ án hy hữu trộm vàng xảy ra ở nước này. Ngay khi công bố, vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 11/2.

Camera giám sát tại tiệm vàng đã ghi lại quá trình tên trộm đột nhập bằng cách cạy cửa cuốn. Người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng nhét toàn bộ số vàng trong quầy vào chiếc ba lô mang theo rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau khi nghi phạm rời khỏi hiện trường, anh Qing - chủ tiệm vàng - đã phát hiện vụ trộm thông qua hệ thống camera giám sát từ xa. Anh đã báo cảnh sát địa phương nhờ truy bắt tên trộm.

Sau khi kiểm đếm tại cửa hàng, anh cho biết có hơn 170 món trang sức vàng giá trị hơn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ đồng) bị lấy đi.

Tên trộm đột nhập cửa hàng vàng lúc sáng sớm (Ảnh: 163).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra nhận thấy khi bỏ trốn, nghi phạm không mang theo các dụng cụ gây án. Thậm chí, hắn còn để lại điện thoại của mình trên tủ chứa vàng.

Lực lượng điều tra còn xác minh được rằng, trước đó tên này từng thực hiện một vụ trộm bất thành ở nơi khác. Vì vậy, họ nhận định, đây không phải là một tên tội phạm chuyên nghiệp vì quá “đãng trí” và để lại nhiều sơ hở.

Tên trộm đãng trí để quên điện thoại tại hiện trường vụ án (Ảnh: 163).

Từ những manh mối hiện trường, cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ án là người đàn ông họ Bì.

Dữ liệu từ các camera an ninh cho thấy, từ hiện trường vụ án về đến nhà, nghi phạm liên tục thay đổi phương thức di chuyển như đi bộ, đi taxi, lái ô tô. Tuy nhiên, khi về đến nhà, chiếc ba lô đã cất giữ vàng đã biến mất.

Người đàn ông họ Bì nhanh chóng bị bắt giữ sau 6 giờ, tuy nhiên, ông ta nhất mực từ chối hành vi trộm cắp. Khi bị đưa ra các bằng chứng, ông ta lại kiên quyết không tiết lộ nơi cất giấu vàng.

Cảnh sát gặp khó trong quá trình điều tra khi hệ thống camera đường phố bị mất dấu người đàn ông ở một nơi hẻo lánh, chiếc ba lô sau đó không còn đi kèm nghi phạm. May mắn sau đó, họ nhận được thông tin từ một trại gà.

Camera của trang trại cho thấy, chú chó canh trang trại liên tục sủa vào thời điểm Bì bị mất dấu. Lực lượng điều tra phán đoán, có thể chú chó đã phát hiện người lạ mặt xuất hiện tại khu vực này nên mới sủa nhiều như vậy. Người lạ mặt đó có thể chính là Bì.

Quá trình di chuyển của tên trộm bị camera các tuyến đường ghi lại (Ảnh: 163).

Qua thực nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định vùng xung quanh trang trại là nơi nghi phạm có khả năng giấu vàng.

Cảnh sát lập tức chia khu vực tìm kiếm thành nhiều ô, kiểm tra tỉ mỉ từng ô. Ngày thứ 10 sau vụ án, họ đã phát hiện ba lô chứa hơn 170 món trang sức, được chôn dưới một tảng đá. Nghi phạm Bì ban đầu không tin cảnh sát có thể tìm ra số trang sức, nhưng sau khi xác nhận nhiều lần, mới chấp nhận sự thật.

Bì từng kinh doanh nhà máy nhưng nợ nần nên nảy sinh ý định trộm vàng. Người đàn ông khai đã thực hiện vụ trộm đầu tiên tại một cửa hàng vàng ở huyện Vân Khê nhưng không thành. Không bỏ cuộc, ngày 11/2, hắn tiếp tục trộm tại huyện Nhạc Dương. Tháng 6/2025, Tòa án huyện Nhạc Dương tuyên Bì 10 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp.