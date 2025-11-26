Vợ chồng nữ tài xế thay nhau lái xe tải, chở nhiều tấn gạo cứu trợ vùng lũ

1h, bốc xong những bao gạo cuối cùng lên chiếc xe tải, chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (Thái Nguyên) cùng chồng kiểm tra ô tô một lượt rồi nổ máy khởi động, bắt đầu hành trình chở hơn 40 tấn hàng hoá từ Hà Nội hướng về khu vực Đắk Lắk.

"Khi Thái Nguyên - quê hương của tôi - bị ngập lụt, bà con khắp cả nước chung tay ủng hộ và giúp đỡ. Nhìn thấy người dân miền Trung vất vả sau trận lụt lớn, chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn", chị Mỹ Hạnh cho biết.

Nhìn thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, ít ai biết, cô gái này đã có nhiều năm kinh nghiệm cầm vô lăng, chở gỗ và các hàng hoá khác khắp nhiều tỉnh.

Vợ chồng chị Mỹ Hạnh thay nhau lái xe từ Hà Nội vào Đắk Lắk (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây vài ngày, tình cờ đọc được bài đăng của mạnh thường quân muốn tìm xe tải chở hàng cứu trợ, nhận thấy hoạt động có ý nghĩa, nữ tài xế lập tức nhận vận chuyển.

18h ngày 24/11, hai vợ chồng lái xe tải từ Thái Nguyên xuống Hà Nội. Mọi người hoàn thành chuyển gạo và các hàng hoá gồm mỳ tôm, sữa, nhu yếu phẩm... lên xe lúc rạng sáng 25/11. Cặp đôi tiếp tục di chuyển đến khu vực tỉnh Ninh Bình nghỉ ngơi.

"Từ sáng 25/11, hai vợ chồng thay nhau lái từ Ninh Bình vào miền Trung. Cứ 2 tiếng chúng tôi đổi lái một lần. Trong lúc chồng điều khiển phương tiện, tôi tranh thủ nghỉ ngơi và ngược lại, giúp giữ sức khoẻ suốt hành trình", chị Mỹ Hạnh cho biết.

Để đảm bảo lịch trình tới Đắk Lắk trong ngày 26/11, vợ chồng chị Hạnh tranh thủ nấu mỳ tôm, ăn trên xe để không mất thời gian dừng lại tại quán cơm.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ tài xế chở hàng đi cứu trợ. Sau bão Yagi hồi năm 2024, cô cũng chở hơn 10 tấn hàng hoá cứu trợ bà con Lào Cai.

Cách đây 1 tháng, nhiều khu vực ở miền Trung chịu thiệt hại của bão, lũ. Cô không thể tham gia đoàn từ thiện do phải ở nhà khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra.

"Sau nhiều ngày mưa lũ, đồi phía sau xưởng gỗ của nhà tôi bị sạt lở, gây hư hại một phần mặt bằng sản xuất. Sau 1 tuần, việc khắc phục thiệt hại đã hoàn thành nên tôi yên tâm chở hàng cứu trợ bà con", chị Mỹ Hạnh cho biết.

Gạo và hàng hóa được bốc lên xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tính đến sáng 26/11, xe của vợ chồng Hạnh đã di chuyển đến địa phận Quảng Ngãi. Dự kiến buổi trưa cùng ngày, cặp đôi sẽ đến khu vực Tuy An (Phú Yên cũ).

Theo dự kiến, chị sẽ phối hợp với các nhóm thiện nguyện trao hơn 1.000 suất quà cho bà con ở nhiều xã, phường của tỉnh Đắk Lắk.

"Sau khi hết toàn bộ gạo và các hàng hoá, chúng tôi sẽ quay ra miền Bắc. Nếu thu xếp được thời gian, hai vợ chồng tiếp tục vận chuyển gạo thêm một lần nữa. Bà con vùng lũ rất cần sự giúp đỡ lúc này", nữ tài xế bày tỏ.

Chị Mỹ Hạnh cho biết, bản thân đến với nghề tài xế như một cái duyên. Thời con nhỏ, cô theo bố mẹ rong ruổi trên những chuyến xe chở gỗ. Lớn lên, người phụ nữ phụ bố mẹ ghi sổ sách.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô lựa chọn ở nhà nối nghiệp kinh doanh của bố mẹ. Năm 21 tuổi, chị thi và đỗ sát hạch bằng lái xe hạng C.

Theo nữ tài xế, đôi lúc cô không tránh khỏi mệt mỏi, từng nghĩ đến việc dừng lại. Tuy nhiên, ở nhà một vài hôm, cô lại nhớ tay lái. Nghĩ đến kinh tế gia đình, Mỹ Hạnh làm việc một cách nghiêm túc và kỷ luật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quốc Huy (chủ cửa hàng kinh doanh ở đường Bưởi, Hà Nội), cho biết, số gạo và hàng hoá được vợ chồng chị Mỹ Hạnh vận chuyển vào Đắk Lắk do anh đứng ra kêu gọi, tiếp nhận từ khắp các tỉnh ở miền Bắc.

"Những ngày này, 130 người gồm nhân viên của cửa hàng, sinh viên và bà con xung quanh tập trung đóng gói gạo và hàng hoá để kịp vận chuyển vào miền Trung. Chúng tôi muốn lan toả tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, luôn giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn", anh Huy cho biết.

Được biết, từ khi có tin nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều nơi ở các tỉnh Nam Trung Bộ, anh Huy lập tức kêu gọi trên mạng xã hội và nhận được sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm.

Tính đến ngày 25/11, nhóm của anh Huy đã kêu gọi được 300 tấn gạo. Dự kiến 1 tuần nữa, số lượng sẽ tăng lên 400-500 tấn.

"Số gạo chuyển về quá nhiều, mặt bằng công ty tôi không đủ chỗ chứa. Tôi mượn 2 nhà dân bên cạnh để đặt các bao gạo, chờ xe tải đến", người đàn ông cho biết.

Trước chuyến xe vận chuyển hơn 40 tấn hàng hoá và gạo do vợ chồng chị Hạnh đảm nhận, nhóm của anh Huy đã thuê 2 phương tiện chở gần 50 tấn di chuyển vào miền Trung để cứu trợ.