Trao kỹ năng sinh tồn cho mọi lứa tuổi tại lớp bơi miễn phí ở TPHCM

Chương trình dạy bơi miễn phí tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là người trưởng thành và người cao tuổi. Với giáo án tập trung vào kỹ năng sinh tồn như đứng nước, thở an toàn và giữ bình tĩnh khi đuối sức, lớp học giúp người học vượt qua nỗi sợ nước và tự tin làm chủ cơ thể.

Các học viên lần lượt thực hành kỹ năng lướt nước và thả nổi dưới sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên (Ảnh: Hồng Nhung).

“Chúng tôi muốn người lớn tuổi cũng được tiếp cận phương pháp bơi bài bản”, bà Oanh, đại diện Trung tâm chia sẻ. Khả năng thả nổi 30 giây đến 1 phút được xem là “thời gian vàng” chờ cứu hộ, đặc biệt quan trọng với người cao tuổi. Không chỉ là một lớp học, chương trình đã trở thành điểm hẹn của sự nỗ lực: từ nhân viên văn phòng đến các cụ ông, cụ bà đều sát cánh luyện tập, khẳng định thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình trang bị kỹ năng an toàn cho cộng đồng.

Mỗi học viên được tham gia khóa học 10 buổi miễn phí (2 buổi/tuần), hiện đợt 3 diễn ra vào thứ ba và thứ năm. Nhận định tâm lý là rào cản lớn nhất, các huấn luyện viên áp dụng phương pháp cá nhân hóa với phương châm “chậm - chắc - trấn an liên tục”. Việc làm quen nước bắt đầu từ những bước cơ bản nhằm tạo cảm giác an toàn tuyệt đối.

Huấn luyện viên luôn theo sát, “cầm tay chỉ việc” giúp học viên vượt qua nỗi sợ nước và chỉnh sửa chuẩn xác từng động tác (Ảnh: Hồng Nhung).

Bà Vân (65 tuổi), người lớn tuổi nhất lớp chia sẻ niềm vui khi nay đã thả nổi tự tin: “Ngày trẻ mê bơi lắm mà mưu sinh không cho phép. Giờ bơi rồi, thấy khỏe ra, ngủ ngon hơn, như thực hiện được một tâm nguyện lớn”.

Chị Lữ (45 tuổi), từng rất sợ nước, xem lớp học là cơ hội để chiến thắng bản thân: “Giờ tôi đã biết thở, biết đạp chân. Cảm giác tự mình nổi được thật hạnh phúc”.

Mô hình dạy bơi miễn phí đã bước ra khỏi khuôn khổ những lớp học thông thường, góp phần giảm nguy cơ tai nạn đuối nước và lan tỏa lối sống lành mạnh theo tinh thần rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ. Với đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp và sự tham gia đầy quyết tâm của người dân, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng năng động, an toàn, nơi bơi lội trở thành kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho mọi lứa tuổi.

Thực hiện: Hồng Nhung, Quỳnh Nhi