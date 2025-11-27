Vợ chồng ở Đắk Lắk mua hành từ TPHCM, xin nước giếng nấu 400 tô phở 0 đồng

“Góp chút sức cho người đang giúp quê mình”

Sau cơn lũ dữ, các tuyến đường tại Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) còn ngổn ngang bùn đất, nhiều đoạn giao thông bị chia cắt tạm thời. Dù vậy, từng đoàn thiện nguyện từ nhiều tỉnh thành vẫn nối đuôi nhau đổ về, mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men... sẻ chia cùng người dân vùng lũ.

Trong bối cảnh hàng quán khan hiếm, điện nước bị cắt, việc tìm được một "bữa ăn đàng hoàng" gần như trở thành điều xa xỉ đối với các đoàn cứu trợ phải di chuyển liên tục.

Trong những ngày đó, khi ra ngoài mua ít đồ dùng, chị Trương Thị Tường Vy (26 tuổi, Đắk Lắk) bắt gặp cảnh nhiều thành viên trong các đoàn cứu trợ ăn vội mì gói. Ai nấy đều mệt nhoài, vẫn phải cố ăn để có sức tiếp tục đi vào điểm ngập.

Ngày 24/11, vợ chồng chị Vy nấu phở để mời các đoàn cứu trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyên nhân vì trong bán kính vài cây số, hầu hết hàng quán đều đóng cửa sau bão lũ hoặc không thể hoạt động do thiếu điện, thiếu nước, không nhập được nguyên liệu.

Nhà chị Vy và quán phở nhỏ của gia đình may mắn không bị ngập, song cũng chịu cảnh mất nước sạch, mất điện nhiều ngày. Cái “may mắn” ấy đủ để chị nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó cho những người đang dốc sức cứu trợ cho bà con.

Từ suy nghĩ đó, vợ chồng chị quyết định nấu phở, mời miễn phí các đoàn thiện nguyện ghé qua.

“Mọi người vượt đường xa để hỗ trợ bà con ở quê tôi, mà đến nơi lại không có gì ăn, tôi thấy xót lắm. Sẵn có điều kiện nấu nướng, tôi và chồng liền triển khai ngay”, chị chia sẻ.

Chỉ trong ngày 24/11, vợ chồng chị đã phục vụ gần 400 tô phở - con số vượt xa mức bán ngày thường. Dù thiếu thốn đủ thứ, chị vẫn cố gom góp những nguyên liệu còn lại trong quán, miễn sao có thể mang đến bát phở nóng vừa đủ ấm bụng cho các đoàn cứu trợ.

“Thịt bò thì nhà làm sẵn nên còn, chứ bò viên không thể nhập vì không có điện nước, lò cũng không thể sản xuất. Rau, giá lại càng không mua được”, chị kể.

Những hạn chế ấy khiến từng nồi phở được nấu lên đều là sự cố gắng của cả hai vợ chồng chị Vy.

Mua hành từ TPHCM, xin nước để nấu phở

Trong điều kiện thiếu điện, thiếu nước, nguyên liệu khan hiếm sau bão lũ, để nấu được một nồi phở hoàn chỉnh là thử thách không nhỏ. Song, với vợ chồng chị Vy, càng khó khăn họ càng cố gắng xoay xở để nối tiếp nồi nước dùng đang sôi trên bếp.

Tô phở không đầy đủ như mọi khi, nhưng đong đầy tình cảm của vợ chồng chị Vy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành lá ở khu vực hết sạch, chị Vy lo tô phở mất ngon nên khi hay tin một người quen chuẩn bị từ TPHCM ra Đắk Lắk, chị vội nhờ mang giúp 10kg hành lá. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản có hành thì tô phở sẽ tròn vị hơn. Có được chút nào thì mừng chút nấy”, chị nói.

Nước sạch còn khó khăn hơn. Cả khu vực mất nước máy nhiều ngày, chị Vy phải chạy sang khu bên cạnh - nơi có giếng tự bơm - để xin nước về nấu. Mỗi lần như vậy, chị lại chở can nước nặng trĩu về quán.

“Tôi chạy đi chạy lại lấy nước suốt. Trong quán lúc đó không ai phụ vì nhà ai cũng bị ngập, phải dọn dẹp. Hai vợ chồng tự lo hết, từ rửa rau, thái thịt đến trụng bánh phở”, chị nói.

Khi mang những tô phở nóng hổi ra mời, vợ chồng chị nhận lại từ các đoàn cứu trợ sự biết ơn lặng lẽ nhưng sâu sắc. Có người vừa ăn vừa thở phào: “Mấy ngày nay mới có bữa ăn nóng tử tế”. Có người chỉ kịp gửi lời cảm ơn rồi lại tất bật lên đường.

Với chị Vy, những chia sẻ giản dị từ các đoàn thiện nguyện là động lực để chị đứng bếp suốt cả ngày.

Vợ chồng chị Vy hạnh phúc khi góp được chút sức để đáp lại tình cảm của những đoàn cứu trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi vì sao giữa lúc thiếu thốn vẫn mở bếp nấu miễn phí, chị Vy chỉ mỉm cười đáp: “Quê tôi gặp khó, người ta bỏ công, bỏ sức tới đây giúp, mình có chút điều kiện thì hỗ trợ lại. Thấy mọi người ăn ngon là tôi vui rồi. Tôi chỉ mong góp chút sức cho những người đang giúp đỡ quê mình”.

Đến 26/11, điện nước nơi chị Vy sống đã dần khôi phục, chợ bắt đầu hoạt động trở lại dù nhiều mặt hàng vẫn thiếu. Quán phở của chị Vy cũng mở bán như bình thường. Nhưng những bát phở nóng giữa tâm lũ, cùng tấm lòng của đôi vợ chồng trẻ, đã trở thành câu chuyện đẹp khiến nhiều người nhắc lại với sự xúc động và trân trọng.