Giả danh công an xã để lừa người dân làm tài khoản định danh mức 2

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Tiên La vừa tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.N. về việc bị một đối tượng giả danh công an liên hệ qua mạng xã hội. Người này yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân và đăng nhập vào đường link lạ để làm tài khoản định danh mức độ 2.

Nhận thấy bất thường, chị N. báo tin cho lực lượng chức năng. Công an xã đã cử cán bộ đến nhà hướng dẫn chị không làm theo yêu cầu và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID. Đơn vị cũng giải thích cho chị về lợi ích của VNeID trong thủ tục hành chính, y tế và các giao dịch an toàn.

Ngoài ra, ngày 22/11, Công an xã Tiên La tiếp nhận tin báo của anh Đ.V.L. về việc bị một người lạ yêu cầu chuyển 2.000 USD để làm visa đi xuất khẩu lao động nhanh, chi phí thấp. Đối tượng còn gửi ảnh căn cước công dân tên Nguyễn Anh Minh để tạo lòng tin. Khi bị yêu cầu nộp thêm tiền, anh L. nghi ngờ và trình báo công an.

Công an xã đã mời anh L. lên trụ sở để giải thích đây là hành vi lừa đảo và hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn tương tự.

Công an xã Tiên La khuyến cáo người dân không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ.