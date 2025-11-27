Rắn độc dài 2m bò vào sát đệm lúc rạng sáng, bà mẹ ở TPHCM xử lý gây sốt

Gần 4h, chị Thu Nhân (SN 1998, xã Hiệp Phước, TPHCM) trở mình kiểm tra con trai 1 tuổi bên cạnh có nằm đúng tư thế không, để chỉnh lại cho bé.

Sau khi thấy con trai nằm yên, chị quay người sang bên định ngủ tiếp thì chợt thấy một bóng đen bò trên sàn. Trời tối, mắt cận lại mơ màng vừa tỉnh giấc, chị phải nheo mắt nhiều lần mới nhận ra đó là một con rắn.

Hoảng sợ, chị lồm cồm bò dậy, lùi dần về phía sau, kéo con trai và đánh thức mẹ ruột đang ngủ dậy.

“Lúc đó tôi sợ đến mức nói không nên lời, cũng không dám la hét vì sợ con rắn phóng tới cắn con và mẹ mình”, chị Nhân chia sẻ với Dân trí.

Rắn độc dài 2m bò vào nhà khi ngủ lúc rạng sáng (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chị Nhân kể, con rắn bò vào trong phòng lúc rạng sáng 24/11, khi cả nhà đang say giấc. Qua kiểm tra cam chị thấy rắn bò qua, bò lại trên nền nhà, ngay sát tấm nệm nơi mẹ con chị đang ngủ.

Khi phát hiện con rắn nằm ngay cửa ra vào, không thể chạy ra ngoài, chị vội vàng bế con, cùng mẹ áp sát vào tường, lấy điện thoại gọi cho chồng và anh trai vào xử lý.

Theo chị Nhân, con rắn dài gần 2m, là rắn cạp nong - một loài rắn độc, cơ thể có các khoang màu đen và vàng xen kẽ, sống lưng gồ cao và phần đuôi tròn, không nhọn. Loài rắn này thường sống đơn độc và hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

“Tôi không biết nó đã bò vào nhà từ lúc nào, có thể là từ trước. May mà phát hiện sớm, nếu không hậu quả thật khó lường”, chị Nhân nói.

Chị Nhân cho biết, phòng ngủ của chị không có cửa sổ, cũng không có cửa thông gió, chỉ có cửa chính, và đêm đó đã được khóa trái cẩn thận. Căn nhà chị nằm ở khu đông dân cư, mới sửa lại cách đây 1 tháng, dọn dẹp sạch sẽ, hai bên lại sát tường hàng xóm, không hề giáp vườn hay bụi rậm.

Con rắn bò sát mép nệm nơi người phụ nữ đang ngủ (Ảnh: Cắt từ clip).

“Tôi xem đi xem lại vẫn chưa thể hiểu nó chui vào phòng bằng cách nào, có thể nó đã bò vào nằm trong phòng từ trước rồi tối đến lại bò ra”, chị Nhân nói.

Chị Nhân cho biết, đây không phải lần đầu tiên rắn xuất hiện trong nhà chị. Trước đó khoảng 3-4 tháng khi nhà mẹ chị chưa sửa, từng có một con rắn bò vào.

Hai lần bị rắn “ghé thăm” chị Nhân chia sẻ, đã cùng gia đình kiểm tra lại toàn bộ phòng ốc, vứt bỏ những vật dụng không dùng đến để giữ nhà thông thoáng. Đồng thời chị mua thêm chai xịt khử mùi để phòng ngủ, giúp giường chiếu bớt vương mùi sữa, bởi chị đọc bình luận thấy nhiều người nói rắn thích mùi sữa.

“Giờ mỗi tối chồng tôi đều kiểm tra lại phòng ngủ mới yên tâm”, chị Nhân cho hay.

Sau sự việc, chị Nhân đã chia sẻ video rắn bò vào phòng lên mạng xã hội cùng lời cảnh báo đến các hộ gia đình. Bài đăng này nhận về sự tương tác lớn.

Nhiều người bày tỏ sợ hãi khi thấy con rắn độc bò gần giường, nhưng cũng không ít người khâm phục sự bình tĩnh của chị, không hoảng sợ mà xử lý tình huống rất khéo léo.