Tình cờ xem video, bố mẹ ở Việt Nam tìm được người nghi là con mất tích

Chuyện tình cờ từ một video trên mạng xã hội

Đang lướt điện thoại đọc tin tức tại nhà, anh Chu Phi Hùng (sống ở xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) nhận được cuộc gọi từ một người họ hàng.

Đầu dây bên kia cho biết, tình cờ xem được đoạn video kể về một chàng trai tên là Hoàng (sống ở Trung Quốc), mong tìm gia đình ở Việt Nam trên mạng xã hội.

Hình ảnh anh Hoàng - người sống ở Trung Quốc - đang tìm kiếm gia đình tại Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhận thấy có nhiều thông tin trùng khớp, mọi người nghi ngờ Hoàng có thể là anh trai của Hùng - người mất tích hơn 30 năm qua.

Theo nội dung trong đoạn video, anh Hoàng nhớ có thể sinh năm 1990-1991, bị người lạ đưa sang Trung Quốc khoảng năm 1994-1995, có bố tên là Thanh hoặc Khanh.

"Nhận được tin, cả gia đình vui mừng rồi vỡ oà bật khóc. Tôi chưa dám khẳng định người đàn ông trong đoạn video có phải anh trai ruột hay không. Sau 31 năm, gia đình có thêm chút manh mối cũng là niềm hạnh phúc", anh Hùng nói với phóng viên Dân trí.

Được biết, bố của anh Hùng tên là Chu Hồng Khanh và mẹ là Âu Thị Minh. Gia đình có một đứa con trai cả tên là Hoàng (SN 1987), mất tích từ năm 1994.

Cầm điện thoại, nhìn bức ảnh chụp chàng trai ở Trung Quốc, ông Khanh khóc rưng rức vì nhìn thấy nhiều nét rất giống với con trai mất tích năm xưa. Khoảnh khắc ông gục đầu, cầm vạt áo lau nước mắt nhận được hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng nhận xét khuôn mặt của Hoàng giống với Hùng. Một số người cho rằng, gia đình không cần xét nghiệm ADN vẫn có thể khẳng định hai người là anh em ruột.

Nhiều năm mang nỗi ân hận

Nhắc lại ký ức buồn, anh Hùng cho biết, năm 1994, bà Minh bán chè đỗ đen trước cổng sân vận động ở thị xã Lạng Sơn (cũ). Nhìn các nam thanh niên đá bóng bên trong, bé Hoàng xin phép mẹ vào xem.

"Mẹ bận bán hàng nên không đồng ý, anh đứng ngoài sân bật khóc. Trong lúc mẹ mải bán hàng không để ý, anh trai bị người lạ đưa đi", anh Hùng kể.

Anh Chu Phi Hùng mong được gặp lại anh trai sau nhiều năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một lúc sau, phát hiện con trai không đứng cạnh quầy hàng, người mẹ vội vàng về bên ngoại tìm kiếm nhưng không thấy.

Hỏi thăm khắp nơi nhưng không có tung tích của Hoàng, vợ chồng bà Minh quyết định báo cáo sự việc với công an. Gia đình và cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm cậu bé suốt nhiều năm, không thu được kết quả.

Hàng chục năm qua, mỗi khi nhắc đến chuyện con trai mất tích, bà Minh không giấu được nỗi xúc động, bật khóc nghẹn ngào.

"Mẹ tôi mang nỗi ân hận trong lòng vì để con trai bị mất tích. Gia đình rất muốn đi tìm nhưng không biết bắt đầu từ đâu", anh Hùng chia sẻ.

Cách đây 5 năm, người mẹ từng gửi thư và ảnh đến một chương trình tìm kiếm người thân trên truyền hình, hy vọng có manh mối về đứa con trai đang lưu lạc. Những năm qua, gia đình vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện đoàn tụ.

Cuối giờ chiều ngày 25/11, người thân đã liên lạc được với người đàn ông tên là Hoàng ở Trung Quốc.

Được biết, trước đây, anh Hoàng từng 3 lần về Việt Nam, nhờ người tìm gia đình nhưng không có kết quả. Lúc sang Trung Quốc, anh chỉ nhớ tên bố, không rõ nơi sinh hay quê quán khiến quá trình tìm kiếm đi vào ngõ cụt.

"Anh Hoàng đang sống ở tỉnh Quảng Đông, đi làm thuê. Đến nay, anh vẫn chưa lập gia đình", anh Hùng nói.

Hai ngày qua, cả gia đình vỡ oà trước tin vui gửi về từ bên kia biên giới. Anh Hùng không ngờ rằng, có ngày mình nhận được manh mối về người anh trai đã biệt tích suốt nhiều thập kỷ.

"Chúng tôi đang chờ anh hoàn tất thủ tục giấy tờ để về Việt Nam, thực hiện xét nghiệm ADN. Nếu kết quả trùng khớp, đó sẽ là niềm vui cho cả gia đình, giúp an ủi bố mẹ", anh bày tỏ.

Bức ảnh chụp Hoàng (ngoài cùng bên trái) và em trai Hùng (giữa) cùng bố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lý Thị Bích (trưởng thôn 8, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn), xác nhận gia đình ông Chu Hồng Khanh và vợ là Âu Thị Minh có con trai mất tích từ năm 1994.

"Tôi biết gia đình tìm được thông tin của một người đàn ông ở Trung Quốc, nghi là con trai mất tích năm xưa. Dù chưa xét nghiệm ADN nhưng nhìn hình ảnh và thông tin, mọi người thấy trùng khớp", bà Bích cho biết.

Nữ trưởng thôn cho biết, vợ chồng ông Khanh là dân gốc tại địa phương. Mọi người trong thôn đều biết chuyện gia đình có con trai mất tích.

"Hơn 30 năm trước, con trai cả đi theo mẹ rồi mất tích. Gia đình từng tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả", bà Bích nói thêm.

Theo nữ trưởng thôn, thông tin gia đình ông Khanh tìm được người nghi là con trai mất tích khiến người dân trong thôn xôn xao.

"Chúng tôi mong người đàn ông bên Trung Quốc là con trai của ông Khanh và bà Minh để gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách", bà Bích nói.