Nam thanh niên bị lừa trúng tuyển đi Mỹ, suýt mất nửa tỷ đồng

Ngày 28/11, Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa giải cứu một nam thanh niên bị lừa theo thủ đoạn “bắt cóc online” dưới vỏ bọc tuyển dụng lao động đi Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, chiều 26/11, gia đình anh N.V.C. (22 tuổi, trú tại phường Kim Liên) trình báo việc nhận được hình ảnh, tin nhắn anh C. bị bắt cóc và bị yêu cầu nộp 500 triệu đồng để chuộc.

Anh C. cùng gia đình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Kim Liên nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến chiều 27/11, lực lượng chức năng phát hiện anh C. đang bị các đối tượng khống chế tại một nhà nghỉ ở xã Tân Yên (tỉnh Bắc Ninh) và phối hợp giải cứu thành công, đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Theo tường trình, anh C. nhận được thông báo trúng tuyển đi lao động tại Mỹ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, các đối tượng hướng dẫn anh mua điện thoại mới, chỉ liên lạc qua Zoom và liên tục thay đổi địa điểm ở Hà Nội, Bắc Ninh.

Sau khi chiếm quyền truy cập Zalo, nhóm này cắt ghép hình ảnh anh C. như bị tra tấn rồi gửi cho gia đình để gây sức ép, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng.

Công an phường Kim Liên đã tuyên truyền cho nạn nhân và bàn giao cho gia đình, kịp thời ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi dạng “bắt cóc online”, nhất là các chiêu dụ liên quan xuất khẩu lao động.