Hà Nội ngày đảo lộn: Cuốc bộ 14km về nhà, vác ca mua xăng vì kẹt xe 6 tiếng

Mắc kẹt nửa ngày trên đường, chật vật về nhà khi đã khuya

Gần 22h đêm 30/9, sau hơn 6 tiếng chật vật trên đường, chị Mỹ Hà (làm việc ở phố Giảng Võ) mới về được đến nhà ở phố Nguyễn Xiển (Hà Nội).

Quãng đường 8,5km thường ngày chị Hà di chuyển chỉ mất khoảng 30-45 phút bằng ô tô thì hôm qua tăng lên gấp nhiều lần vì các ngả đường ở Hà Nội gần như tê liệt vì mưa, ngập.

8 tiếng vật lộn với ngập lụt, người Hà Nội mệt nhoài giữa dòng nước (Video: Nhóm phóng viên).

Chị Hà cho biết, khoảng 15h chiều 30/9, chị rời cơ quan với suy nghĩ cùng lắm tắc đường 2 tiếng, sẽ kịp về đón con vào lúc 17h. Tuy nhiên, người phụ nữ gần như bất lực khi rẽ vào đường nào cũng tắc.

“Chồng tôi dặn tuyệt đối không được đi trục Giải Phóng - Linh Đàm vì lúc ấy đường đang kẹt cứng. Tôi vòng xe di chuyển hướng Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc thì nước ngập tới nửa bánh xe. Tôi vừa đi, vừa lo xe chết máy, 3 tiếng đầu tôi chỉ đi được 5km”, chị Hà kể.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội thành sông sau cơn mưa kéo dài (Ảnh: Trung Nam).

Trước mặt mênh mông là nước, nhưng tiến không được, lùi cũng không xong, cuối cùng người phụ nữ đánh liều nhích từng chút một. Vượt qua đoạn Chùa Bộc, chị vòng ra Ngã Tư Sở, đi đường Nguyễn Trãi về nhà.

“10 năm nay, đường gần nhà tôi chưa bao giờ ngập, mà nay ngập tới mép sảnh tầng 1. Sáu tiếng trên đường, tôi vô cùng sốt ruột khi con gái học lớp 3 ở trường chưa ai đón.

Cô giáo gọi điện 3 lần hỏi bố mẹ đã đến đón con được chưa. Đến 19h, chồng tôi đi xe máy vòng vèo qua nhiều tuyến đường mới tới đón được con. Trường nơi con tôi học cũng ngập tới ngang gối”, chị Hà cho hay.

Nhiều xe chết máy giữa đường hàng giờ đồng hồ không thể gọi cứu hộ (Ảnh: Lê Thế Thắng).

Cũng theo người phụ nữ này, đến 23h30, đường Nguyễn Xiển giao thông vẫn chưa dễ thở hơn, nhiều người vẫn mắc kẹt trên đường chưa thể về nhà. Nếu ở trên đường thêm 1 tiếng, xe của chị cũng hết xăng và rất khó xoay xở.

Tương tự như chị Hà, anh Lê Thế Thắng (phường Văn Miếu) và người thân cũng trải qua một ngày đảo lộn vì mưa, ngập ở Hà Nội.

Anh Thắng cho biết, sáng 30/9, anh điều khiển ô tô cá nhân đi giải quyết công việc. Trời mỗi lúc một mưa lớn nên anh dự định sẽ về nhà sớm. Tuy nhiên, anh bị mắc kẹt ở đường Láng Hạ - Thành Công từ 12h đến 18h.

Anh Thắng lội bì bõm đi mua xăng nhưng cây xăng không hoạt động vì ngập nước (Ảnh: Lê Thế Thắng).

“Đang tắc đường thì xe báo hết xăng, tôi kiếm được 1 cái ca lớn, lội nước đi mua xăng nhưng cây xăng ngập, không hoạt động được. Tôi biết xe không thể di chuyển tiếp vì ngập và hết nhiên liệu nên tính phương án tìm chỗ gửi xe”, anh Thắng nói.

Sau đó, người đàn ông này mất hơn 1 tiếng nhích từng chút một vào bãi xe gần Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Lo được chỗ an toàn cho xế hộp, anh cuốc bộ từ Láng Hạ về nhà ở gần Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Tính cả quãng đường đi mua xăng, đi gửi xe, rồi đi bộ về nhà, anh Thắng đã lội nước hơn 10km.

Dọc đường về, người đàn ông thấy chỗ nào cũng tắc, các đoạn đường ngập nối tiếp nhau, gần như không có lối thoát, xe chết máy nhan nhản, người thì đi bộ bì bõm, người ra sức đẩy xe, một cảnh tượng anh chưa từng thấy.

Các tuyến đường kẹt cứng như không còn chỗ trống dù đã tối muộn (Ảnh: Lê Thế Thắng).

Đến khi gần bước sang ngày mới, anh Thắng cho hay, nhiều bạn bè vẫn mắc kẹt trên đường, chưa thể về nhà. Trước đó, anh khuyên mọi người nên tranh thủ mua tạm đồ ăn, nước uống, đề phòng trường hợp về nhà quá muộn.

Đến khuya ngày 30/9 trên nhiều hội nhóm, người dân Hà Nội vẫn chia sẻ hình ảnh tắc đường, ngập lụt ở nhiều tuyến phố của Thủ đô. Nhiều người dân cho biết, trong tình cảnh không thể đi xe về nhà, cũng không gọi được taxi hay xe ôm công nghệ, họ chỉ còn cách cuốc bộ.

Chị Minh Phương chia sẻ dưới một bài đăng cho biết, chị đã đi bộ suốt 4 tiếng đồng hồ từ Triều Khúc về nhà ở Cổ Nhuế. Khi đi đến đường Phạm Hùng, trước bến xe Mỹ Đình, chị thấy đường ngập rất sâu. Không còn cách nào khác, chị phải đi thật chậm, vừa đi vừa mò đường vì sợ thụt chân xuống hố ga, cống nước…

Bố mẹ ngủ ở cơ quan, con ngủ ở trường

Anh Trung Nam (nhà ở Xa La) cũng mất 5 tiếng để về nhà trong chiều tối hôm qua. Anh Nam cho biết, đọc tin tức, anh thấy không thể di chuyển về nhà bằng xe máy hay xe buýt nên đã nhanh trí đi bộ từ cơ quan ra ga tàu điện Cát Linh. Anh dự định sẽ đi tàu điện về gần nhà rồi bắt xe di chuyển tiếp.

Khi đến ga tàu điện, anh vô cùng bất ngờ khi thấy nhiều người đang xếp hàng dài mua vé. “Đường phía dưới ngập thì đi tàu điện trên cao đúng là an toàn nhất, lại không tắc”, anh nói.

Sau khi chờ đợi khá lâu, anh cũng lên tàu và xuống ở ga Văn Quán. Xuống tàu, nam thanh niên đợi gần 30 phút nhưng không thấy một chiếc xe buýt nào di chuyển qua, xe ôm công nghệ cũng không nhận khách.

Anh tiếp tục lên tàu, đổi các điểm đến là ga Hà Đông, La Khê và Yên Nghĩa, thậm chí vòng ngược lại đi lên ga Vành đai 3, hy vọng bắt được xe buýt. Thế nhưng, khi anh xuống đường, nơi đâu cũng toàn là nước.

“Giao thông hỗn loạn, ngập lụt hàng ki-lô-mét. Tôi đành lội bộ và đến 22h mới về đến nhà”, anh Nam nói.

Anh Ngọc Hoàng (nhà ở phường Phú Thượng) cho biết, hình ảnh hôm 30/9 khiến anh nhớ tới trận mưa lụt tại Hà Nội năm 2008. Tuy nhiên, dường như lần này, mọi chuyện phức tạp hơn vì lượng phương tiện cá nhân ở Hà Nội đã tăng lên rất nhiều.

Nhiều học sinh ở Hà Nội phải ngủ lại trường vì mưa ngập, không thể về nhà (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

“Lần đầu tiên tôi phải ngủ lại cơ quan vì đường ngập không thể về nhà. Cơ quan vợ cũng xa nhà, và đường cũng bị ngập nên vợ tôi ở lại cơ quan. Vợ chồng tôi không ai đón được con, nên con phải ngủ lại tại trường. Nhà tôi hôm nay không ai về được nhà”, anh Ngọc Hoàng nói.

Sau những trận mưa liên tiếp kéo dài từ đêm 29 đến hết ngày 30/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bỗng hóa những con sông, người dân quay cuồng giữa biển nước. Không ít người đến đêm vẫn chưa thể về nhà, hoặc ngồi chờ cứu hộ, chờ người tiếp tế xăng xe... Một số người cho biết đã ở ngoài đường 9-10 tiếng đồng hồ vì không thể bỏ lại tài sản là những chiếc xe trên đường.

Sau một ngày chật vật, đảo lộn mọi sinh hoạt vì mưa ngập, ai cũng băn khoăn đặt câu hỏi: "Vì sao Hà Nội lại ngập nặng như vậy? Bao giờ Thủ đô hết cảnh "cứ mưa là ngập, là tắc đường?".