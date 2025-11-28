Đoạn video được nhiều du khách có mặt tại công viên núi Thiên Linh thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) ghi lại khoảnh khắc đàn khỉ ước tính hàng trăm con bất ngờ lao từ trên núi xuống với tốc độ nhanh chóng mặt.

Hàng trăm con khỉ lao nhanh từ trên núi xuống khiến nhiều người hoảng hốt (Nguồn video: Douyin).

Người đăng tải đoạn video cho biết, cảnh tượng diễn ra vào ngày 24/11 khiến anh và những người chứng kiến thấy sởn da gà. Hầu hết đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến đàn khỉ tỏ ra vội vã như vậy.

Trong video, người xem có thể thấy hàng trăm con khỉ phóng từ trên núi xuống đất. Có con còn đu theo dây cáp để trượt xuống. Những con khác trong đàn vượt qua hàng rào, vội vã xuống núi với tốc độ nhanh chóng mặt.

Ngay lập tức, video trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Weibo, Douyin. Một số ý kiến cho rằng, có thể sắp tới khu vực này xảy ra hiện tượng đặc biệt nào đó khiến đàn khỉ có phản ứng dữ dội.

Đàn khỉ lao xuống dưới với tốc độ nhanh chóng mặt (Ảnh cắt từ clip).

Trong khi đó, những người từng có kinh nghiệm tới núi Thiên Linh chia sẻ, họ từng nghe nhân viên khu danh thắng nói về hiện tượng này là "đàn khỉ đổi núi". Điều này có nghĩa, vào thời điểm nào đó, đàn khỉ đồng loạt chuyển sang khu vực khác của núi sinh sống.

Ngày 25/11, ban quản lý công viên núi Thiên Linh chính thức lên tiếng về vấn đề này. Theo người đại diện, đây là hoạt động bình thường của đàn khỉ macaque (loài khỉ vàng đuôi dài) sinh sống tại địa bàn này.

Do đặc tính sống theo bầy đàn của khỉ macaque, khi di chuyển tới nơi mới, chúng thường kéo theo cả nhóm lớn. Hiện trên núi Thiên Linh có hơn chục đàn khỉ như vậy.

Cũng theo vị đại diện, thời điểm trước khi du khách quay được video này, công viên không ghi nhận bất cứ hiện tượng bất thường nào về môi trường hay con người tác động khiến đàn khỉ bị hoảng loạn.

Được biết trước đó trong một thông báo vào tháng 7/2024, chính quyền quận Vân Nham, thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu) đã thông báo về việc di dời đàn khỉ đuôi dài trên núi Thiên Linh.

Phong cảnh hữu tình ở núi Thiên Linh tỉnh Quý Châu (Ảnh: Trip).

Kết quả báo cáo "Khảo sát và phân tích quần thể khỉ đuôi dài macaque năm 2024" cho thấy, hiện quần thể khỉ tại công viên núi Thiên Linh đã sinh trưởng quá nhanh, vượt sức chứa của khu vực, ảnh hưởng tới hệ sinh thái.

Hệ quả kèm theo là hàng loạt sự cố ghi nhận về việc đàn khỉ tấn công du khách khi tới tham quan, cơ sở hạ tầng trong công viên cũng như nhiều thảm thực vật bị phá hủy nghiêm trọng.

Điều này còn khiến sự đa dạng sinh học tại khu vực bị đe dọa. Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận thấy có dấu hiệu xuất hiện thoái hóa giống trong quần thể khỉ.

Bởi vậy theo khuyến nghị của chuyên gia, địa phương cần thực hiện biện pháp điều tiết quần thể khỉ theo giai đoạn. Ngoài ra, chính quyền cần có biện pháp khoa học như phân luồng để đưa số lượng đàn khỉ về mức mà hệ sinh thái bản địa có thể chịu đựng được.

Công viên núi Thiên Linh là một trong những điểm đến du lịch tự nhiên hàng đầu Trung Quốc, tọa lạc ở phía tây bắc của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu.

Nơi này có cảnh quan thiên nhiên độc đáo cùng hệ sinh thái đa dạng.

Công viên có tổng diện tích 426ha, là một trong số ít những công viên đô thị có quy mô lớn ở Trung Quốc.