G-Class phiên bản mini lộ dáng trên đường thử: Là xe thuần điện

Mercedes cuối cùng cũng cho “em út” trong dòng G-Class lộ diện. Dù xe vẫn được dán nguỵ trang rất kỹ, nhưng ít nhất cũng mang đến hình dung về kiểu dáng và kích cỡ.

Những hình ảnh chụp trên đường xe chạy thử đã cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về mẫu G-Class cỡ nhỏ hoàn toàn mới (Ảnh: Baldauf).

Đỗ cạnh chiếc minivan V-Class cao gần 1.900mm, G-Class phiên bản mini trông thấp hơn hẳn, và khi chạy sau một chiếc EQS SUV ở góc ảnh khác, sự chênh lệch chiều cao càng rõ rệt.

Đó thực sự là một chiếc G-Class được thu nhỏ lại khoảng 15%. Các đường nét thiết kế mang dấu ấn G-Class vẫn hiện diện đầy đủ: kính lái dựng thẳng, thân xe gần như vuông vức, và mái bằng đặc trưng.

Đáng chú ý, chiếc xe chạy thử cũng có bánh dự phòng treo ở phía sau như “đàn anh” G-Wagen.

Xe sử dụng nền tảng khung rời kiểu thang hoàn toàn mới, kết hợp hệ truyền động điện (Ảnh: Baldauf).

Một chi tiết quan trọng nằm ở phía đầu xe: lưới tản nhiệt được bịt kín hoàn toàn, xác nhận đây là xe chạy điện. Mercedes trước đó cũng cho biết G-Class bản mini sẽ ra mắt dưới dạng xe điện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh G-Class chạy điện cỡ lớn không đạt doanh số kỳ vọng và nhu cầu xe điện nói chung tại các thị trường lớn như Mỹ đang chững lại, không loại trừ khả năng Mercedes sẽ cân nhắc thêm bản động cơ đốt trong hoặc hybrid.

Chiếc SUV sở hữu thân xe phẳng, đuôi vuông vức và bánh dự phòng gắn ngoài cửa sau (Ảnh: Baldauf).

"Em út" của dòng G-Class sẽ dùng khung gầm mới, nhỏ hơn, được thiết kế riêng, có cấu trúc tương tự khung rời - điều khá hiếm ở lĩnh vực xe điện. Điều này cho thấy Mercedes muốn mẫu G-Class cỡ nhỏ có khả năng off-road thực sự, chứ không chỉ "bụi bặm" về hình thức.

Và Mercedes sẽ không độc chiếm sân chơi này khi G-Class phiên bản mini dự kiến ra mắt vào năm 2027. Land Rover cũng đang phát triển mẫu Defender cỡ nhỏ (sử dụng khung liền khối), hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu nảy lửa. Toyota cũng vừa ra mắt tân binh Land Cruiser FJ.