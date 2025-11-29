G-Class phiên bản mini lộ dáng trên đường thử: Là xe thuần điện
(Dân trí) - Gần như là bản sao thu nhỏ của Mercedes G-Class, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là đối thủ tiềm năng của Land Cruiser FJ cũng mới ra mắt gần đây.
Mercedes cuối cùng cũng cho “em út” trong dòng G-Class lộ diện. Dù xe vẫn được dán nguỵ trang rất kỹ, nhưng ít nhất cũng mang đến hình dung về kiểu dáng và kích cỡ.
Đỗ cạnh chiếc minivan V-Class cao gần 1.900mm, G-Class phiên bản mini trông thấp hơn hẳn, và khi chạy sau một chiếc EQS SUV ở góc ảnh khác, sự chênh lệch chiều cao càng rõ rệt.
Đó thực sự là một chiếc G-Class được thu nhỏ lại khoảng 15%. Các đường nét thiết kế mang dấu ấn G-Class vẫn hiện diện đầy đủ: kính lái dựng thẳng, thân xe gần như vuông vức, và mái bằng đặc trưng.
Đáng chú ý, chiếc xe chạy thử cũng có bánh dự phòng treo ở phía sau như “đàn anh” G-Wagen.
Một chi tiết quan trọng nằm ở phía đầu xe: lưới tản nhiệt được bịt kín hoàn toàn, xác nhận đây là xe chạy điện. Mercedes trước đó cũng cho biết G-Class bản mini sẽ ra mắt dưới dạng xe điện.
Tuy nhiên, trong bối cảnh G-Class chạy điện cỡ lớn không đạt doanh số kỳ vọng và nhu cầu xe điện nói chung tại các thị trường lớn như Mỹ đang chững lại, không loại trừ khả năng Mercedes sẽ cân nhắc thêm bản động cơ đốt trong hoặc hybrid.
"Em út" của dòng G-Class sẽ dùng khung gầm mới, nhỏ hơn, được thiết kế riêng, có cấu trúc tương tự khung rời - điều khá hiếm ở lĩnh vực xe điện. Điều này cho thấy Mercedes muốn mẫu G-Class cỡ nhỏ có khả năng off-road thực sự, chứ không chỉ "bụi bặm" về hình thức.
Và Mercedes sẽ không độc chiếm sân chơi này khi G-Class phiên bản mini dự kiến ra mắt vào năm 2027. Land Rover cũng đang phát triển mẫu Defender cỡ nhỏ (sử dụng khung liền khối), hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu nảy lửa. Toyota cũng vừa ra mắt tân binh Land Cruiser FJ.