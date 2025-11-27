Chuyện tình dang dở của lính cứu hỏa hy sinh trong vụ cháy ở Hong Kong

Vụ cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Đại Bộ, Hong Kong (Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 44 người, trong đó có một lính cứu hỏa. Danh tính của lính cứu hỏa này được xác định là Ho Wai-ho, 37 tuổi.

Theo báo chí Hong Kong, vào lúc 15h chiều 26/11, Ho Wai-ho được điều động thực hiện nhiệm vụ. Anh là một trong những thành viên cứu hộ đầu tiên có mặt tại hiện trường và chịu trách nhiệm dập lửa ở khu vực tầng hầm.

Chưa đầy 30 phút sau khi vào hiện trường, trung tâm chỉ huy mất liên lạc với anh. Lực lượng cứu hỏa lập tức triển khai quy trình tìm kiếm khẩn cấp.

Ho Wai-ho cùng bạn gái (Ảnh: Sent).

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các tòa nhà. Sau khi nỗ lực tìm kiếm, đồng đội phát hiện anh nằm bất tỉnh trên khoảng đất trống đối diện một thang máy, cơ thể bị bỏng nặng do nhiệt độ cao. Ho Wai-ho được nhanh chóng đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã qua đời lúc lúc 16h45, giờ địa phương.

Giới chức cho biết, Ho Wai-ho công tác trong lực lượng cứu hỏa được 9 năm. Trước khi gia nhập đơn vị cứu hỏa, anh từng là cảnh sát đặc nhiệm sân bay. Anh nổi tiếng với thể lực vượt trội và tinh thần dũng cảm, nhiệt huyết.

Sự ra đi của Ho Wai-ho để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng đội của anh. Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự hy sinh của Ho Wai-ho và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân khác trong vụ hỏa hoạn.

Các đồng đội chia sẻ nhiều bài đăng, hình ảnh để tưởng nhớ người lính cứu hỏa dũng cảm. Một người bạn đăng bức ảnh hai người chụp cùng nhau khi tốt nghiệp học viện cứu hỏa: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh, biết ơn anh đã cống hiến hết mình. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, bro…”. Đồng đội còn nhấn mạnh rằng tất cả mọi người luôn tự hào về anh.

Nhiều người càng tiếc thương khi biết rằng Ho Wai-ho ra đi để lại một mối tình dang dở. Đồng đội của anh cho hay, anh có một tình yêu rất đẹp. Cặp đôi đã định ngày cưới vào tháng 12 này, nhưng thật đáng buồn, giờ đây họ phải chia xa bởi vụ cháy khủng khiếp.

Được biết, Ho Wai-ho và bạn gái đã hẹn hò gần 10 năm. Cặp đôi rất hạnh phúc, thường xuyên đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng trước đây, Ho Wai-ho viết những lời yêu thương ngọt ngào dành cho bạn gái: “Cảm ơn em. Anh muốn nhắc lại cả trăm lần "Love U", sau này cũng phải luôn cười thật tươi nhé”. Trong bức ảnh, anh mặc đồng phục cứu hỏa, ôm bạn gái, tình cảm rất ngọt ngào.

Sau khi Ho Wai-ho hy sinh, bạn gái cũng đăng bài trên mạng xã hội để tưởng niệm, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cô chia sẻ rằng, hiện vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cô gọi Ho Wai-ho là niềm tự hào và là siêu anh hùng của mình. Cô ước có thể nắm tay anh thêm lần nữa.

Giới chức Hong Kong vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và khắc phục thiệt hại sau vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng đang được tìm hiểu, nhưng các chuyên gia và người dân cho rằng có thể thảm kịch này là sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Nhiều nghi ngờ đổ dồn vào khả năng chống cháy của giàn giáo tre, gió mạnh tại thời điểm cháy và hành vi hút thuốc vô trách nhiệm của công nhân đang tiến hành cải tạo quy mô lớn khu nhà ở Tai Po, bao gồm 8 tòa nhà 31 tầng.

Tại thời điểm đó, toàn bộ cụm chung cư được bao phủ bằng giàn giáo và lưới an toàn, vì đang trong đợt cải tạo quy mô lớn được tiến hành từ tháng 7/2024.