Người đàn ông than khóc trắng tay sau 30 năm đưa hết tiền lương cho vợ

Tá hỏa vì tiền tiết kiệm tuổi già sau 30 năm đưa lương cho vợ chi tiêu

Ở tuổi 57, chỉ còn 3 năm sẽ tới thời điểm nghỉ hưu, ông Sato Kenji (tên nhân vật đã thay đổi) làm việc cho một hãng sản xuất ở Tokyo (Nhật Bản) nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Thu nhập hàng năm của ông khoảng 12 triệu yen (hơn 2 tỷ đồng). Vợ ông, bà Yumi có làm thêm công việc bán thời gian.

Kể từ khi kết hôn, ông Kenji giao toàn bộ chuyện quản lý tài chính của gia đình cho vợ theo hình thức "vợ giữ tiền, chồng nhận tiền tiêu vặt hàng tháng". Việc này duy trì đều đặn suốt 30 năm qua.

Nhiều gia đình Nhật Bản chịu áp lực về chi phí sinh hoạt tăng cao (Ảnh minh họa: News).

"Tôi gần như chỉ nhận của vợ khoản tiền ăn trưa và không tiêu xài phung phí cho cá nhân. Thú thật đôi lúc tôi thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ phàn nàn vì nghĩ nên tiết kiệm cho tuổi già sắp tới. Ở tuổi 50, tôi nhận thức rõ hơn về chặng cuối của sự nghiệp. Nghĩ tới cuộc sống khi nghỉ hưu, tôi không cho mình đòi hỏi xa xỉ", ông Kenji tâm sự.

Tuy nhiên khi chỉ còn 3 năm nữa sẽ tới tuổi nghỉ hưu, ông Kenji bất ngờ hỏi vợ về khoản tiền tiết kiệm trong gia đình. Ông dự tính, khoản tiền cũng tạm đủ để tuổi già không cần quá bận tâm về tài chính.

Câu trả lời của vợ khiến người đàn ông 57 tuổi chết lặng. Sổ tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ có một khoản duy nhất 1 triệu yên (hơn 165 triệu đồng).

"Tôi nghĩ ít nhất cũng phải 20 triệu yên hoặc ít ra là 10 triệu yên. Không thể tin được sau ngần ấy năm giao tiền cho vợ, tôi có cảm giác bị mất trắng", người đàn ông bất lực than khóc.

Khi chất vấn vợ về những khoản chi tiêu, bà Yumi cho biết số tiền chồng đưa hàng tháng để chi trả khoản nợ mua nhà, đóng học phí đại học tư thục cho 2 con và chi phí sinh hoạt tăng cao hàng năm. Bà cũng chi khoản tiền làm thêm của mình để mua sắm cá nhân. Số còn lại không dư dả được nhiều.

Với cú sốc này, ông Kenji nhận thấy hai vợ chồng hoàn toàn không có kế hoạch về việc quản lý dòng tiền. Ông hoang mang không nghĩ mình có thể tiếp tục nghỉ hưu như dự kiến.

70 tuổi vẫn tiếp tục đi làm

Trên thực tế, câu chuyện gia đình ông Kenji không phải hiếm gặp ở Nhật Bản. Theo khảo sát của công ty Plus Eight, gần 50% nam giới nước này ở độ tuổi 50 nhận tiền tiêu vặt từ vợ. Nếu người nắm "tay hòm chìa khóa" không công khai việc chi tiêu rõ ràng, tài chính của gia đình có thể trở thành quỹ đen hoặc kém minh bạch.

Nhiều người già Nhật Bản ở tuổi ngoài 70 vẫn chọn tiếp tục làm việc (Ảnh: News).

Số liệu khảo sát từ Trung tâm Văn hóa Bảo hiểm Nhân thọ Nhật Bản cho thấy, mức chi phí sinh hoạt tối thiểu của một cặp vợ chồng sau tuổi nghỉ hưu khoảng 232.000 yen mỗi tháng (40 triệu đồng). Nếu sống thêm 20-30 năm sau hưu trí, họ cần 55-83 triệu yen. Với một triệu yen hiện có, gia đình ông Kenji đối mặt nguy cơ phá sản tuổi già.

Với gánh nặng tài chính cùng với việc tuổi già ở Nhật Bản đang có xu hướng tăng cao, quan niệm nhận tiền hưu và dừng làm việc đang dần trở nên lỗi thời tại đất nước này.

Khảo sát lao động của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho thấy, 74,3% tỷ lệ những người ở độ tuổi từ 60 đến 64 vẫn còn đi làm. Khoảng 53,6% người ở độ tuổi 65-69 vẫn tiếp tục lao động.

Đa phần người Nhật vẫn muốn duy trì lao động khi tuổi cao trong khi trước đây độ tuổi này vốn được xem là "nên nghỉ ngơi". Ngoài vấn đề về tài chính, người Nhật cho rằng, làm việc là cách để họ duy trì sự gắn kết xã hội, giữ tinh thần và sức khỏe ổn định.

"Khi đột ngột rời xa mọi tương tác xã hội, nguy cơ giảm chức năng nhận thức, phát triển các bệnh mãn tính, thậm chí mất chỗ đứng trong gia đình là điều hoàn toàn có thật ở xã hội Nhật Bản", một chuyên gia phân tích.

Về câu chuyện của mình, ông Kenji cho biết, 2 năm nữa các con tốt nghiệp đại học sẽ giảm gánh nặng chi phí. Ông dự kiến sẽ tiếp tục làm tới năm 70 tuổi và trực tiếp tham gia quản lý tài chính cùng vợ. Ông sẽ lên kế hoạch tiết kiệm, đầu tư.

"Nếu không chắc chắn tuổi già của chúng tôi sẽ rất tệ. Đây là bài học đắt giá nhất trong 30 năm hôn nhân của tôi", ông nói.