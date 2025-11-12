Vợ chồng ở Hà Nội tặng mẹ con nghèo 50m2 đất: Nhiều người nói gia đình điên

11h, chợ quê vãn người, chị Hoàng Thị Hoa (ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) nhọc nhằn thu dọn hàng hoá chưa có ai mua. Vài mớ rau muống và bó mồng tơi được chị buộc gọn sau yên xe máy rồi tất tả trở về nhà lo bữa trưa cho con trai.

Chị Hoa được nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Trong buổi ghi hình cách đây vài ngày, vợ chồng ông Ngô Văn Thụ - hàng xóm - cho biết sẽ cắt mảnh đất 50m2 cho hai mẹ con làm nhà, không còn phải sống cảnh nay đây mai đó.

Chị Hoa xót xa khi kể lại cuộc đời gian truân của mình (Ảnh: Trần Thành Công).

Về đến nhà, chị nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt, dắt xe vào nơi ở xập xệ nằm cuối mảnh vườn rộng hơn 300m2. Đây là nơi hai mẹ con được người quen trong thôn thương tình cho ở nhờ. Đổi lại, chị nhận chăm khu vườn và nuôi lợn giúp gia chủ.

Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ được hàng xóm tặng 50m2 đất (Video: Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

"Từ hôm đó đến nay, tôi thấp thỏm không ngủ được vì vui mừng. Dù không có máu mủ ruột rà nhưng gia đình ông Thụ đối xử với hai mẹ con rất tốt. Thật lòng, tôi không biết lấy gì để đền đáp", chị Hoa chia sẻ.

Mơ ước có căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống

Trong căn nhà tuềnh toàng - nơi mẹ con chị Hoa ở nhờ - thứ đáng giá nhất là chiếc tivi trị giá 5 triệu đồng mới được gia đình ông Thụ tặng. Ngại ngùng vì đồ đạc bừa bộn, chị Hoa vội thu quần áo vào một góc rồi rót chén nước chè mời khách.

13 năm qua, cuộc đời của chị Hoa là những ngày tần tảo, một mình chèo chống để lo cho con trai. Nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây, người phụ nữ 51 tuổi không còn một phút giây nào dám nghĩ cho bản thân mình.

Ngồi xuống sàn nhà đã cũ, chị kể, bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em ở thôn Vạn Điểm. Nhìn nhiều người phụ nữ chịu cảnh chồng sa vào rượu chè, chị từng định không kết hôn.

Chị Hoa làm vườn, thu hoạch rau đem ra chợ bán để trang trải cuộc sống (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau khi bố qua đời, nghe lời khuyên của hàng xóm, chị tìm hiểu và quyết định tiến tới hôn nhân với một người đàn ông ở xã Minh Trung, huyện Phú Xuyên (nay là xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Năm 2011, chị mang thai và sinh con trai đầu lòng đặt tên là Nguyễn Thanh Nam. Đám cưới xong, gia cảnh không khá giả, vợ chồng ở tạm cùng bên nội trong căn nhà chật chội.

Ngày đón con trai chào đời, người phụ nữ thầm nghĩ, ông trời khéo sắp đặt. Dù kết hôn muộn, chị may mắn có người chồng hiền lành và một đứa con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, niềm vui đó ngắn chẳng tày gang, bỗng nhiên tai hoạ ập xuống.

Chiều 30 Tết năm 2012, trong khi gia đình tất bật chuẩn bị mâm cỗ tất niên, chồng chị Hoa đi rửa xe máy cách nhà không xa. Không may trên đường đi, anh bị hai nam thanh niên tông phải dẫn đến chấn thương sọ não.

Tết năm đó, chị túc trực bên chồng ở Bệnh viện Việt Đức. Ngày mùng 3 Tết, bác sĩ trả chồng về nhà do chấn thương quá nặng. Một ngày sau, anh qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ.

Lo hậu sự cho chồng xong xuôi, goá phụ trẻ tưởng chừng không thể tiếp tục gượng dậy sau biến cố.

"Có lúc tuyệt vọng quá, tôi đã nghĩ đến chuyện buông bỏ tất cả… Nhìn ánh mắt con trai thơ dại, tôi tự nhủ mình không được gục ngã. Nếu bản thân không tiếp tục sống, ai sẽ nuôi con đây?", chị nghẹn ngào kể.

Lo liệu chu đáo xong lễ cúng 50, 100 ngày và giỗ đầu của chồng, lòng chị dần nguôi ngoai. Hàng ngày, chị đi 5km về bên ngoại để làm thuê ở xưởng làm bàn ghế gỗ. Do nhà chồng chật chội, để tiện việc học cho con, năm 2013, chị Hoa chuyển sang ở nhờ nhà của một người họ hàng tại thôn Vạn Điểm. 5 năm sau, người phụ nữ bất hạnh đưa con về sống với mẹ đẻ.

"Năm 2019, tôi được người phụ nữ trong thôn cho ở tạm tại căn nhà nhỏ trên mảnh đất rộng hơn 500m2, không lấy tiền thuê cho đến nay. Ngày tôi đến, vườn cây ngập cỏ. Sau một thời gian, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ", chị Hoa nhớ lại.

Ngoài việc chăm sóc vườn tược, trồng thêm rau muống đem ra chợ bán, chị Hoa còn nhận trông giúp đàn lợn cho gia chủ.

Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, cứ 4h, chị trở mình thức dậy, hái hơn chục mớ rau rồi tất tả ra chợ, bày biện thêm ít hàng khô để kịp bán cho khách. Chợ làng có quy mô nhỏ nên số lượng hàng hoá bán được không nhiều. Thu nhập hàng tháng của hai mẹ con được vài triệu đồng từ tiền bán rau và đan lưới thuê cho người ta.

Tưởng rằng số phận thử thách chị như vậy đã là quá đủ, không ngờ căn bệnh hiểm nghèo lại ập đến khiến người phụ nữ ấy thêm một lần gồng mình chống chọi với nghịch cảnh.

Chị kể, cách đây 5 năm, chị bỗng xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng. Người phụ nữ chịu đựng suốt một tháng, khi triệu chứng ngày càng nặng, chị Hoa quyết định đi khám.

Bác sĩ kết luận nữ bệnh nhân mắc bệnh tăng tiểu cầu tiên phát. Đây là bệnh máu ác tính mạn tính, còn gọi là tiền ung thư máu, gây ra tình trạng tủy xương sản xuất quá nhiều tiểu cầu do đột biến gen. Bệnh có thể dẫn đến huyết khối, gây nguy hiểm cho tim và não, hoặc chảy máu.

"Thương con ở nhà không ai chăm sóc, tôi xin về nhà điều trị. Bác sĩ yêu cầu nhập viện gấp để lọc máu, do chỉ số tiểu cầu đột biến tăng cao có thể nguy hiểm tính mạng. Điều trị được 1 tháng, tôi về nhà. Từ đó đến nay, cứ vài tuần lại tái khám để lấy thuốc", chị xót xa kể.

Từ ngày mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, kinh tế của hai mẹ con ngày càng khó khăn. Tiền bán rau không trang trải đủ, chị đi vay mượn khắp nơi rồi gồng gánh trả nợ. Nhiều đêm cơn đau xương khớp hành hạ, chị định thuê xe đi bệnh viện nhưng rồi chấp nhận cắn răng chịu đựng.

Thương mẹ, cậu con trai học lớp 9 chịu khó học tập và ngoan ngoãn. Điều khiến chị Hoa cảm thấy khổ tâm nhất là bản thân không dư dả tiền bạc để lo cho con có cuộc sống đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa.

"Con trai không chỉ là chỗ dựa duy nhất, mà còn là niềm vui sống của tôi. Nhìn mẹ đau đớn và gia cảnh nghèo khó, cháu nhiều lần định bỏ học để đi làm quán ăn. Tôi phải động viên con cố gắng học xong THPT rồi mới tính chuyện kiếm tiền phụ mẹ", chị Hoa nói.

Biết hoàn cảnh mẹ goá con côi của người phụ nữ tội nghiệp, bà con hàng xóm đều chung tay giúp đỡ. Đặc biệt, vợ chồng ông Thụ - sống ở căn nhà đối diện - thường xuyên lui tới động viên, cho vay tiền để mẹ con trang trải cuộc sống.

Sống quá nửa đời người, điều mong mỏi lớn nhất của chị Hoa là có một căn nhà nhỏ, đủ để che mưa tránh nắng, không cần khang trang, chỉ cần ấm áp và yên ổn.

"Lúc tham gia chương trình truyền hình thực tế, vợ chồng ông Thụ tiết lộ nhã ý tặng hai mẹ con một mảnh đất 50m2, tôi bật khóc nghẹn ngào do hoàn toàn không biết trước. Đó là niềm vui ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi", chị trải lòng.

“Nếu giúp người mà bị bảo điên, tôi sẵn sàng nhận cái điên ấy”

Mấy ngày nay, vợ chồng ông Ngô Văn Thụ (thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) đối mặt với lời ra tiếng vào, sau khi quyết định cắt đất cho mẹ con chị Hoa làm nhà.

Thậm chí, cô con gái duy nhất của ông bà mất ngủ, phải dùng thuốc, do đọc được những bình luận tiêu cực, nói "gia đình không giàu có mà đi cưu mang người dưng".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Thụ cho biết, kể từ khi thông tin cắt đất tặng mẹ con chị Hoa được lan truyền trên mạng xã hội, gia đình nhận được rất nhiều phản hồi khác nhau. Trong đó, đa số ý kiến đều bày tỏ sự khâm phục.

Ông Thụ cho biết, quyết định cắt đất cho mẹ con chị Hoa làm nhà là nhã ý từ vợ của ông, sau đó gia đình cùng bàn bạc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Có người chê cười nhưng tôi không để tâm. Gia đình làm việc thiện, mang lại niềm vui cho người khác, không cần ai tán dương", ông nói.

Ông kể, mẹ con chị Hoa sống nhờ ở căn nhà đối diện. Những lúc rảnh rỗi, người phụ nữ thường sang tâm sự với vợ ông.

"Chồng mất sớm, một mình cô Hoa nuôi con, đi làm thuê rất vất vả. Có lần cô ấy đến chơi, tôi khuyên cần giữ gìn sức khỏe, để còn làm chỗ dựa cho con", ông nhớ lại.

Chứng kiến cuộc sống vất vả trong căn nhà chật chội của họ, vợ ông Thụ đã nảy sinh nhã ý tặng 50m2 đất cho hai mẹ con làm nhà từ vài năm trước. Đến lúc chương trình truyền hình thực tế về ghi hình, gia đình mới công bố trước mọi người.

Vợ chồng ông cho rằng, việc tặng mảnh đất là sự sẻ chia với người nghèo khó. Quyết định tặng đất không phải là hành động bộc phát, gia đình đã bàn bạc rất kỹ lưỡng.

"Nếu một ngày vợ chồng rơi vào hoàn cảnh như cô ấy, tôi cũng mong có ai đó dang tay giúp đỡ mình", ông bộc bạch.

Ngồi bên cạnh chồng, bà Gạn - vợ ông Thụ - nở nụ cười hiền từ khi được hỏi về việc làm nhân nghĩa của gia đình. Bà mong muốn làm việc tốt âm thầm, không phải để nổi tiếng.

"Từ khi biết cô Hoa bị mắc bệnh hiểm nghèo mà vẫn phải làm lụng vất vả, tôi thương lắm. Nhà tôi có đất rộng, cô Hoa không có chỗ ở ổn định nên vợ chồng bàn bạc sẽ cắt 50m2 đất để hai mẹ con dựng căn nhà nhỏ", bà kể.

Bà Gạn cho biết, bà không quan tâm đến những lời chê bai từ thiên hạ (Ảnh: Trần Thành Công).

Biết những lời bình luận chê bai, dè bỉu nói vợ chồng bà "điên" nhưng người phụ nữ hơn 60 tuổi khẳng định, bản thân không quan tâm do cuộc đời đã trải qua nhiều áp lực còn đáng sợ hơn như thế

"Con gái buồn, khóc đến mức mất ăn mất ngủ vì áp lực từ thiên hạ. Tôi phải động viên: Nếu giúp người khác mà bị bảo là điên, mẹ sẵn sàng nhận cái điên ấy. Khi qua đời cũng chẳng ai mang theo được tài sản, chỉ có điều tâm đức là còn mãi”, bà chia sẻ.

Được biết, vợ chồng bà Gạn có 2 mảnh đất. Trong đó, một mảnh đất rộng rãi cho con gái và con rể ở. Mảnh đất hơn 300m2 vốn là đất ruộng được ông bà dùng để nuôi gà, trồng rau, vui thú điền viên.

Theo bà Gạn, phần đất gia đình dự tính cắt cho chị Hoa là đất ruộng nên đang chờ sự hướng dẫn thủ tục từ chính quyền địa phương.

"Tôi khẳng định sẽ cho hai mẹ con 50m2 đất nhưng phải đúng quy định của nhà nước. Gia đình mong sớm được chấp thuận để hai mẹ con có chỗ ở ổn định", bà nói.

Nói về quyết định tặng đất cho mẹ con chị Hoa của vợ chồng ông Thụ, ông Hoàng Kỳ Lân - Phó trưởng thôn Vạn Điểm - cho biết bản thân rất xúc động.

"Tôi không cầm được nước mắt. Việc làm của ông Thụ và bà Gạn là nghĩa cử hiếm có, thật đáng trân trọng", ông nói.

Theo ông Lân, chị Hoa vốn là người địa phương. Sau khi chồng mất sớm, hai mẹ con rơi vào cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, chị phải đưa con đi ở nhờ khắp nơi.

Phó trưởng thôn Vạn Điểm cho rằng, khu đất của vợ chồng ông Thụ đang ở là đất ruộng nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục. Phía thôn sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức để mẹ con chị Hoa sớm có mái nhà yên ổn.