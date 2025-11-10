Gặp người đàn ông Hà Nội tặng 50m2 đất cho mẹ con nghèo trong thôn

Biết tin chương trình truyền hình thực tế giúp các hoàn cảnh khó khăn về ghi hình tại sân vận động thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), ông Ngô Văn Thụ cùng hàng trăm người dân đến theo dõi.

Trong 3 gia đình khó khăn được giúp đỡ có mẹ con chị Hoa - hàng xóm của ông Thụ - tham gia phần thi thử thách để có cơ hội rút logo, nhận hỗ trợ của nhà tài trợ.

Ở phần trao quà của các mạnh thường quân, ông Thụ tuyên bố sẽ cắt 50m2 đất vườn của gia đình để hai mẹ con chị Hoa xây nhà và tặng thêm một chiếc tivi. Ấn tượng trước tấm lòng nhân nghĩa, khán giả và ê-kíp của chương trình vỗ tay, dành nhiều lời khen ngợi.

Ông Thụ (mặc áo khoác đen) tuyên bố tặng đất và tivi cho hai mẹ con chị Hoa (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc xúc động này được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tích cực.

"Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của gia đình bác. Đằng sau bác, người vợ cũng rất tuyệt vời khi đồng ý cắt đất cho người dưng", một người chia sẻ.

Một người khác bày tỏ: "Nếu ai cũng có tấm lòng tốt như bác, chắc chắn những người nghèo ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Ngô Văn Thụ (thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên), cho biết ông rất bất ngờ khi lời tuyên bố giúp đỡ hai mẹ con có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Theo ông, trước khi chương trình diễn ra, vợ chồng đã suy nghĩ đến phương án giúp đỡ chị Hoa và con trai có mảnh đất nhỏ để làm nhà. Nhân dịp chương trình ghi hình tại địa phương, ông quyết định công bố ý định này trước đông đảo khán giả.

Hàng ngày, gia đình ông sống đối diện nhà chị Hoa, vợ chồng hiểu rõ cuộc sống lam lũ. Hai mẹ con ở nhờ trong căn nhà cấp 4 toạ lạc trên mảnh đất của một người dân trong làng.

Ông cho biết, cách đây 15 năm, chị Hoa về làm dâu ở làng khác, không may chồng mất sớm do tai nạn giao thông. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bên nội chật chội, hai mẹ con dắt nhau về làng Vạn Điểm sinh sống.

Hàng ngày, chị Hoa sống kín tiếng, tần tảo làm vườn, thu nhập của hai mẹ con trông vào vài luống rau. Dù cuộc sống kém may mắn, người phụ nữ có lòng tự trọng cao, không than thân, trách phận.

"Chị Hoa bị bệnh về máu, hàng tháng phải đi khám ở bệnh viện. Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng khó khăn hơn. Trước đây, chúng tôi không biết chị mắc bệnh hiểm nghèo, gần đây chị mới tiết lộ", ông Thụ nói.

Theo ông Thụ, vợ chồng ông có một con gái đã yên bề gia thất. Gia đình sống trên mảnh đất có diện tích hơn 200m2 rộng rãi. Buổi tối, ông làm bảo vệ ở công trình xây dựng để kiếm thêm thu nhập, ban ngày phụ giúp công việc nhà cho vợ.

"Cuộc sống của gia đình không phải giàu có nhưng may mắn hơn mẹ con chị Hoa. Vợ chồng xác định giúp đỡ bằng cái tâm, không phải để nổi tiếng. Đó là việc nên làm khi chứng kiến người khác gặp khó khăn", ông khẳng định.

Được biết, sau khi buổi ghi hình kết thúc, vợ chồng ông Thụ mua một chiếc tivi trị giá 5 triệu đồng tặng hàng xóm. Việc lắp đặt đã hoàn tất giúp mẹ con chị Hoa có cơ hội theo dõi các chương trình truyền hình khi có thời gian rảnh rỗi.

Liên quan đến chuyện tặng đất, ông Thụ đã trao đổi với cơ quan chức năng ở địa phương. Sau này, gia đình sẽ làm các thủ tục giấy tờ theo trình tự quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Phúc Văn (trưởng thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên) đánh giá cao hành động ý nghĩa, tốt đẹp của gia đình ông Thụ.

"Việc làm thể hiện giá trị nhân văn, cần được lan toả để bà con chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng", vị trưởng thôn nói.

Theo ông Văn, gia đình ông Thụ sống hiền lành, chan hoà với bà con xóm làng, chấp hành tốt các quy định ở địa phương.

Ông Thụ từng tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, sau đó hai vợ chồng chuyển lên làm kinh tế ở Lạng Sơn. Một thời gian sau, cả nhà chuyển về Vạn Điểm sinh sống cho đến ngày nay.

Liên quan đến hoàn cảnh của chị Hoa, trưởng thôn Vạn Điểm cho biết, hàng ngày, mẹ con nương tựa vào nhau. Tuy, hộ khẩu của hai mẹ con ở nơi khác, địa phương vẫn quan tâm tặng các suất quà khi có đoàn từ thiện đến thăm.

Sau buổi ghi hình chương trình, một nhà hảo tâm trong thôn đã liên hệ với ông Văn nhờ chuyển 20 triệu đồng giúp đỡ mẹ con chị Hoa.

"Chúng tôi thường xuyên quan tâm hai mẹ con nhưng nguồn lực của thôn có hạn. Hy vọng với sự giúp đỡ của gia đình ông Thụ và các mạnh thường quân, chị Hoa sẽ có nơi ăn chốn ở ổn định để cải thiện kinh tế gia đình", ông Văn nói thêm.