Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%, bỏ cọc bị cấm đấu giá tới 5 năm

Chính phủ hôm nay (6/1) ban hành Nghị quyết quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.

Nghị quyết này quy định về tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân; xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Nghị quyết đã bổ sung một số giải pháp, cơ chế nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, sai phạm trong đấu giá đất, trong đó có tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc. Cụ thể, Nghị quyết quy định về tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo Luật Đất đai.

Theo Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024), tiền đặt trước trong trường hợp này được quy định tối thiểu 5% và tối đa 20% giá khởi điểm. Tuy nhiên, Nghị quyết mới đã nâng mức tiền đặt trước lên tối thiểu 10% và tối đa 50% giá khởi điểm, qua đó siết chặt kỷ luật đấu giá, hạn chế tình trạng đầu cơ, trả giá cao để trục lợi rồi bỏ cọc.

Quang cảnh Hà Nội (Ảnh: Tuấn Anh).

Nghị quyết cũng quy định cụ thể việc xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở.

Theo đó, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở nhưng vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá, dẫn đến việc hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở.

Trong đó, trường hợp không nộp tiền trúng đấu giá bị cấm từ 2 năm đến 5 năm, còn trường hợp nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân đồng thời là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cấm tham gia đấu giá theo quy định nêu trên.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét và ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá theo quy định.

Nội dung quyết định cấm tham gia đấu giá, việc gửi và đăng tải trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, cũng như việc khiếu nại, khởi kiện và thời hiệu xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay (ngày 6/1) đến hết ngày 28/2/2027.

Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị quyết này được thông qua và trước ngày 1/3/2027 thì các quy định tương ứng được ban hành trong Nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.

Trong thời gian các quy định của Nghị quyết này có hiệu lực, nếu quy định về tiền đặt trước, cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở trong Nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.