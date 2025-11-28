Nga cảnh báo chiến tuyến Ukraine ở Zaporizhia sụp đổ hoàn toàn

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27/11, sau hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, toàn bộ chiến tuyến của Ukraine ở vùng Zaporizhia đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi các tuyến phòng thủ kiên cố bị vượt qua bởi một đợt tiến công nhanh của Nga.

Ông xác nhận đợt tiến công nhanh của lực lượng Nga về phía thị trấn Gulyaypole do Ukraine kiểm soát. Ông cho biết, nhóm quân Vostok (Đông) đã chọc thủng các vị trí của Ukraine ở khu vực giáp ranh giữa vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.

“Lực lượng của nhóm quân phía Đông đang hiệu quả vượt qua toàn bộ tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine từ phía bắc. Nhóm Dniepr của chúng ta chặn họ từ một bên, trong khi nhóm Vostok đang bao vây họ từ phía bắc. Điều này có thể dẫn tới sự sụp đổ của mặt trận tại khu vực này”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, phương Tây đã nhận thức được những bước tiến mới này của Nga và đang thúc đẩy việc chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt trước khi toàn bộ chiến tuyến của Ukraine “sụp đổ” và quân đội Ukraine mất khả năng chiến đấu.

Ông Putin cũng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhân lực của quân đội Ukraine đang trở nên nghiêm trọng hơn, và khoảng cách giữa thương vong và lực lượng bổ sung sẽ còn gia tăng.

Ông nói, vào tháng 10, quân đội Ukraine đã mất hơn 47.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được khoảng 16.500 người và khoảng 15.000 binh sĩ trở lại phục vụ sau khi điều trị vết thương.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine ngay lập tức nếu Kiev chọn rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đang tranh chấp.

Ông Putin nhắc lại lập trường lâu nay của Moscow rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là điều không thể.

“Chúng tôi vẫn liên tục nhận được lời kêu gọi chấm dứt giao tranh ở chỗ này, chỗ kia. Quân đội Ukraine chỉ cần rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đang kiểm soát, và khi đó chiến sự sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút, chúng tôi sẽ buộc phải đạt được điều đó bằng biện pháp quân sự”, Tổng thống Putin nói, nhưng không nêu cụ thể các vùng lãnh thổ.

Ukraine hiện chưa bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Putin.

Moscow nhiều lần bác bỏ việc “đóng băng” xung đột và ký kết một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, cho rằng điều này sẽ chỉ giúp Ukraine và các nước phương Tây có thêm thời gian để bổ sung lực lượng và vũ khí cho quân đội Ukraine. Đồng thời, Nga cũng khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.

Tổng thống Putin lần đầu đưa ra tầm nhìn của Moscow về cách đạt được lệnh ngừng bắn vào mùa hè năm ngoái, khẳng định Nga sẽ lập tức dừng chiến sự nếu Kiev rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Nga đã sáp nhập 4 vùng này mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn.