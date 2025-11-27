Chuyện về người đàn ông tuyệt vọng đứng trước đám cháy chung cư Hong Kong

Đám cháy gây nhiều thương vong nhất trong 3 thập kỷ trở lại đây

Chiều 26/11, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng bất ngờ bùng phát tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ khu vực giàn giáo tre bọc lưới xanh bên ngoài, rồi nhanh chóng leo theo các khung giàn, lan rộng sang 7 trong số 8 tòa nhà trong khu phức hợp.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả quần thể chung cư bị bao trùm bởi cột khói đen đặc cùng những quầng lửa đỏ rực, khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động tối đa nhân lực để khống chế.

Vụ cháy khiến nhiều cư dân hoang mang tột độ, bởi chung cư Wang Fuk Court có hơn 1.900 căn hộ, là nơi sinh sống của hàng nghìn người. Khi ngọn lửa lan rộng, nhiều gia đình bị kẹt lại tại các tầng cao, tạo nên cảnh tượng ám ảnh.

Cụ ông hoảng loạn trước tòa chung cư đang cháy khi biết vợ mình vẫn còn bên trong (Ảnh: Reuters).

Tại hiện trường, hàng loạt hình ảnh đau lòng được ghi lại. Khung cảnh vốn náo nhiệt của khu dân cư nay chìm trong không khí thương tâm. Bên ngoài các tòa nhà, nhiều người dân tuyệt vọng hướng mắt về những ô cửa sổ đang bốc cháy, thấp thỏm trước mỗi tiếng còi cứu thương.

Mỗi khi một thi thể được đưa ra, đám đông lại òa lên trong đau xót. Không ít người ôm mặt bật khóc khi người thân vẫn chưa được tìm thấy.

Trong số đó, hình ảnh một ông cụ đứng thất thần dưới chân tòa nhà thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Người đàn ông với mái tóc bạc, gương mặt hằn đầy lo âu, liên tục gào thét khi nhìn về phía tòa nhà đang chìm trong biển lửa.

Theo South China Morning Post, bức ảnh này được chụp vào khoảng 17h40 ngày 26/11. Ông cụ trong ảnh họ Vương (Wong), 71 tuổi, khi ấy đang đau đớn vì vợ vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Không thể làm gì trước biển lửa cuồn cuộn, ông Vương chỉ đành bất lực đứng bên ngoài tòa nhà, đôi tay run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ. Những tiếng gọi vợ của ông vang lên trong tuyệt vọng khiến nhiều người xót xa.

Ông bất lực, không thể làm gì trước thảm kịch (Ảnh: Sam Tsang).

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trong vụ hỏa hoạn, khiến cộng đồng không khỏi xót xa.

Ít nhất 55 người tử vong

Thảm kịch cháy chung cư này gây chấn động cả trong và ngoài nước, được đánh giá là vụ cháy gây nhiều thương vong nhất tại Hong Kong trong ba thập kỷ qua. Theo lực lượng cứu hộ, tín hiệu báo động đầu tiên được ghi nhận lúc 14h51 ngày 26/11.

Song, chỉ ít phút sau khi được phát hiện, lửa và khói đen cuồn cuộn bao trùm các tòa nhà cao tầng. Từ trên cao, nhiều ô cửa kính bị nứt vỡ, các khung cửa cháy sém, báo hiệu người dân vẫn mắc kẹt bên trong.

Cho đến rạng sáng 27/11, lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Khói tiếp tục bốc ra từ nhiều tầng nhà, tro bụi rơi liên tục, mùi nhựa cháy bao trùm toàn bộ khu vực. Đến 8h, ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích, 45 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện. Đến chiều 27/11, số lượng người chết trong vụ cháy đã tăng lên 55 người.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, 4 tòa nhà đã cơ bản khống chế được lửa, 3 tòa nhà còn lại vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ diễn ra từ tầng thấp lên cao dần, đã lên đến tầng 10 từ 6h. Mục tiêu tiếp cận phần mái của các tòa cao tầng có thể phải đến trưa hoặc cuối ngày 27/11.

Khoảng 26 đội cứu hộ vẫn thay nhau leo thang bộ, kiểm tra từng cánh cửa trong hy vọng tìm thêm người sống sót.

Đám cháy đã khiến ít nhất 44 người tử vong (Ảnh: South China Morning Post).

Cảnh sát Hong Kong cho biết, các tòa nhà có lưới bảo vệ, bạt chống nước và tấm nhựa, có khả năng chưa đạt tiêu chuẩn phòng cháy. Đặc biệt, giàn giáo bằng tre bao bọc xung quanh và xốp được sử dụng để bịt kín cửa sổ đã khiến đám cháy lan nhanh bất thường.

Rạng sáng cùng ngày tại bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu phát biểu, cam kết dồn toàn bộ nguồn lực để cứu người và hỗ trợ nạn nhân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc và yêu cầu “nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong và thiệt hại”.