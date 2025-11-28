Mỹ rà soát lại thẻ xanh cấp cho công dân 19 nước

Máy bay Không quân Mỹ sơ tán người tị nạn Afghanistan năm 2021 (Ảnh: AFP).

Giám đốc Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) Joseph Edlow cho biết lệnh rà soát thẻ xanh được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Theo 2 quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có 19 quốc gia trong danh sách này, trong đó có Afghanistan, Haiti, Iran, Somalia, Libya, Sudan, Yemen và Venezuela.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin cho hay cơ quan này đang rà soát tất cả các hồ sơ tị nạn được chấp thuận dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Hiện chưa rõ phạm vi rà soát sẽ rộng đến đâu. Chính quyền ông Trump hồi đầu tháng đã ra lệnh rà soát chưa từng có và xét duyệt lại toàn bộ người tị nạn được nhận vào Mỹ dưới thời chính quyền ông Biden. Người tị nạn và người xin tị nạn phải đáp ứng cùng một định nghĩa pháp lý, nhưng đến Mỹ theo những hình thức khác nhau.

Mệnh lệnh mới được đưa ra sau sau vụ nổ súng khiến 2 thành viên Vệ binh Quốc gia ở Washington nguy kịch.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định nghi phạm trong vụ nổ súng là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan đã được phép vào Mỹ năm 2021 theo một chương trình dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden dành cho công dân Afghanistan có tên Operation Allies Welcome. CIA xác nhận Lakanwal từng làm việc với cơ quan này ở Afghanistan.

Trong tuyên bố của mình, McLaughlin dường như đổ lỗi cho việc y được duyệt hồ sơ vào Mỹ là do một thỏa thuận pháp lý thời ông Biden buộc chính phủ liên bang phải đẩy nhanh tiến trình xét duyệt hồ sơ tị nạn cho người Afghanistan.

Theo lời Luật sư Mỹ Jeanine Pirro, Lakanwal hiện phải đối mặt với 3 tội danh hành hung với ý định giết người khi có vũ trang, và sẽ bị buộc tội sở hữu súng trong khi phạm tội bạo lực. Các cáo buộc vẫn có thể thay đổi tùy thuộc tình trạng của 2 thành viên Vệ binh Quốc gia.

Ông Trump đã đăng một video trên mạng xã hội đề cập đến vụ nổ súng, gọi đây là “một hành động tội ác, hành động hận thù và hành động khủng bố”.

Ông cũng nhấn mạnh nghi phạm đã vào Mỹ theo chương trình thời ông Biden và cam kết “rà soát lại từng người nước ngoài đã nhập cảnh Mỹ từ Afghanistan dưới thời ông Biden.

“Chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trục xuất bất cứ người nước ngoài nào từ bất kỳ quốc gia nào không thuộc về nơi này hoặc không mang lại lợi ích cho đất nước chúng ta. Không quốc gia nào có thể dung thứ một rủi ro như vậy đối với đất nước”, ông tuyên bố.

Kể từ sau vụ nổ súng, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng toàn bộ các yêu cầu xử lý nhập cư từ công dân Afghanistan.

Ước tính khoảng 85.000 người Afghanistan đã được định cư tại Mỹ theo chương trình Operation Allies Welcome sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021. Trong nhiều trường hợp, họ được đưa vào các căn cứ quân sự và bay đến Mỹ sau khi trải qua quá trình xét duyệt.