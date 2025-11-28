Minh Hằng nói về cú nhào lộn 6 năm trước, không chối bỏ quá khứ

Sau 20 năm làm nghề, Minh Hằng vẫn là cái tên giữ được sức hút riêng. Nhìn lại hai thập kỷ hoạt động, nữ ca sĩ cho rằng nghệ sĩ khó tránh khỏi ồn ào và chính cô cũng từng có giai đoạn "vướng thị phi từ trên trời rơi xuống".

"Trước đây, mỗi khi gặp ồn ào, lòng tôi như những mạch sóng ngầm, cứ cuồn cuộn bên dưới. Còn bây giờ tôi bình tâm hơn nhiều. Tôi biết ơn những vấn đề đó vì nhờ vậy, tôi nhìn nhận được nhiều chuyện và trưởng thành hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Minh Hằng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Minh Hằng cho biết bản thân đã học được cách bình tâm đối diện với quá khứ. Cô nói thêm: "Nỗi đau mà còn âm ỉ thì ai nhắc đến tôi cũng sẽ bảo: "Thôi đừng nhắc nữa". Nhưng khi đã vượt qua rồi, tôi có thể sẵn sàng kể với mọi người rằng tôi đã bước qua như thế nào".

Nhắc lại màn nhào lộn trên sàn diễn thời trang từng gây xôn xao năm 2019, Minh Hằng cho biết cô hoàn toàn thoải mái đối diện với chuyện cũ. Cô khẳng định "không nên từ chối quá khứ, vì nhờ có quá khứ mới có Minh Hằng của hiện tại".

Nữ ca sĩ nói: "Thời điểm đó, tôi không phải người mẫu, chân tôi cũng không đủ dài. Khi lên sàn diễn, tôi mang tinh thần thể thao giống một vận động viên, nên màn nhào lộn lúc đó không phải một tiết mục biểu diễn. Tôi cũng chưa biết cách truyền đạt những gì mình mong muốn, nên cứ làm thôi. Có làm thì mới có sai. Đến giờ tôi vẫn học mỗi ngày".

Minh Hằng từng gây xôn xao khi thực hiện màn nhào lộn trên sàn diễn năm 2019 (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi được hỏi có nghĩ đến danh xưng "nữ hoàng giải trí", Minh Hằng phản ứng ngập ngừng trước khi trả lời.

Cô nói: "Đó là danh xưng của mọi người, tôi không dám động đến. Nếu khán giả yêu thương đặt cho mình một cái tên dễ thương như "Bé Heo" hay "Lão Trư" thì tôi rất vui, bởi những cái tên này khiến khán giả thấy vui khi nhắc đến Minh Hằng và tôi rất trân trọng".

Nhiều nghệ sĩ sau khi lập gia đình thường chọn lùi về sau để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Nhưng Minh Hằng thì khác. Nói về việc vẫn hoạt động năng nổ dù đã kết hôn và sinh con, cô khẳng định bản thân rất yêu nghề.

"Tôi biết chính công việc nghệ thuật đã cho tôi cuộc sống như hôm nay. Tôi không quên lần đầu đi họp báo, khi một phóng viên đặt câu hỏi mà tôi "đứng hình", không nói được câu nào. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu rèn luyện khả năng ăn nói trước ống kính. Sau đó, tôi tiếp tục làm nghề và có thành công riêng, giúp bản thân tự tin hơn rất nhiều.

Khoảng thời gian lập gia đình, sinh con cũng là lúc tôi tự vấn rất nhiều thứ. Tôi từng hỏi liệu mình có thể an phận không. Và câu trả lời là không. Tôi vẫn muốn được làm việc, được sai, được rút kinh nghiệm. Mỗi lần vấp ngã, tôi lại học được thêm nhiều điều", Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng trải lòng về những biến cố sự nghiệp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Minh Hằng, dù xuất hiện ít hơn, cô vẫn muốn mọi dự án phải chỉn chu. "Có thể bộ phim tôi đóng không hay lắm, nhưng ít nhất tôi lựa chọn kỹ và làm tròn vai. Âm nhạc cũng vậy, có người thích hoặc không, nhưng tôi muốn người khác thấy sự đầu tư và nghiêm túc của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Minh Hằng thừa nhận bản thân khá kỹ lưỡng trong việc giữ gìn hình ảnh. Cô rèn tính kỷ luật và khắt khe với bản thân trong từng lời ăn tiếng nói.

"Chính vì sự chuẩn mực này, đôi khi tôi thấy bản thân an toàn và nhàm chán. Tôi cũng từng hỏi sao mình nhàm chán quá, có nên va vấp chút để bớt nhạt không, nhưng vượt qua ranh giới đó khó lắm. Văn hóa làm nghề đã in sâu trong tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Minh Hằng cho biết cô tự tin khi nhìn lại chặng đường 20 năm đi qua. "Không nói đến những thị phi từ trên trời rơi xuống, nhưng ít nhất tôi hành xử đúng mực, làm nghề nghiêm túc. Mỗi lần vấp ngã, tôi là người chủ động nhận lỗi và tự sửa. Tôi tự tin khi nói về hành trình làm nghề của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Năm 2019, tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Minh Hằng gây chú ý khi thực hiện màn nhào lộn trên sàn catwalk. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gặp sự cố khiến phần trình diễn không thành công. Đoạn video về màn biểu diễn nhanh chóng lan truyền, nhận nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng. Thời điểm đó, Minh Hằng thừa nhận cô đã quá "lì lợm" khi vẫn quyết tâm thực hiện thử thách dù được cảnh báo. Cô cũng bộc bạch: "Tôi rất xấu hổ vì màn nhào lộn thất bại, để lại hình ảnh chưa đẹp trên sàn diễn. Nhưng tôi không hối hận vì tự đặt ra thử thách khó khăn cho bản thân". Nữ ca sĩ giải thích thêm: "Tôi đến đây không phải để làm người mẫu catwalk lạnh lùng, mà vì tôi là Minh Hằng, đại diện cho nét đẹp năng động, khỏe mạnh và dẻo dai. Tôi phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt đầy tự tin về phía mọi người".

Ảnh: Trịnh Nguyễn