Rể Tây dầm mình trong nước lũ, cứu trợ bà con vùng ngập ở Thái Nguyên

Sáng 7/10, anh Brendan (người Anh, sống ở Hà Nội) chứng kiến khu vực xung quanh nhà ngập giữa biển nước. Cuối giờ chiều, báo chí đăng tải hình ảnh người dân các tỉnh hối hả chạy lũ khiến hai vợ chồng cảm thấy xót xa.

Một ngày sau, nhận được tin nhắn kêu gọi giúp đỡ từ bạn bè bị mắc kẹt tại Thái Nguyên, Brendan và anh ruột cũng sống ở Việt Nam lên đường đi cứu trợ.

"8 năm qua, chúng tôi ở Việt Nam. Nếu không có sự thân thiện, giúp đỡ của người dân, hai anh em không thể hoà nhập và có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Thấy bà con gặp hoạn nạn, gia đình không thể khoanh tay đứng nhìn", Brendan tâm sự với phóng viên Dân trí.

Bơi giữa nước ngập, trao đồ cứu trợ trong màn đêm

Thông qua hai trang cá nhân, anh em Brendan nhận quyên góp được 300 thùng nước, mỳ tôm, lương khô, xúc xích, đèn pin... từ khắp nơi chuyển về.

May mắn có thêm một tài xế xe tải nhận chở hàng cứu trợ miễn phí, cả nhóm di chuyển đến Thái Nguyên lúc 20h30.

Trước mặt Brendan là khung cảnh thành phố chìm trong bóng tối, cuộc sống bị đình trệ vì trận lụt lịch sử. Thỉnh thoảng, từ trong những ngôi nhà im lìm, ánh đèn pin le lói hắt ra chớp nhoáng.

Dừng xe ở điểm tập kết, hai anh em cùng một số người khác chuyển hàng hoá lên chiếc thuyền hơi. Nhìn thấy biển nước mênh mông, cả nhóm quyết định sẽ bơi và đẩy thuyền đầy ắp đồ cứu trợ vào khu dân cư.

Brendan và anh trai lên đường đi Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Càng vào sâu bên trong, nước cao hơn 3m, nuốt chửng những ngôi nhà khang trang. Trong màn đêm đặc quánh, hai chàng trai người Anh đeo đèn pin trên đầu, lặng lẽ dò dẫm từng bước.

"Nhìn thấy ánh đèn, người dân vội vàng chạy ra ban công của tầng 2. Nhiều người chìa gậy gỗ như cánh tay nối dài, hướng về phía chúng tôi để nhận hàng cứu trợ. Sau những ngày oằn mình đối mặt với lũ lụt, họ rất cần nước sạch", Brendan cho biết.

Chàng trai người Anh nhớ như in gương mặt thất thần của cậu bé 12 tuổi, run run cầm cây sào dài hơn 2m gắn chiếc rổ nhựa để nhận đồ ăn. Sau khi mỳ tôm, lương khô và chai nước được trao, cậu khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Lời cảm ơn giản dị khiến hai anh em cảm thấy ấm áp, quên hết mệt mỏi. Giữa biển nước mênh mông, trong ánh mắt của nhiều người bừng lên tia hy vọng khi nhận được sự giúp đỡ", anh chia sẻ.

Sống ở Việt Nam từ năm 2017, Brendan cho biết, đây là lần đầu tiên anh bơi trong nước lũ, xung quanh có nhiều rác thải nổi lềnh bềnh.

Giữa dòng nước lạnh buốt, cả nhóm chấp nhận rủi ro có thể gặp phải. Theo anh, điều đáng sợ nhất không phải là xoáy nước. Mối nguy hiểm đến từ những đồ đạc, ô tô... đang chìm nghỉm. Một chút sơ sẩy, các thành viên có thể va phải dẫn đến chấn thương.

Sau 2 tiếng len lỏi giữa khu dân cư, cơ thể thấm lạnh, chàng trai gần như kiệt sức. Các thành viên quyết định quay về nơi xuất phát. Hai anh em trao số nhu yếu phẩm còn lại cho những bạn trẻ tiếp tục công việc cứu trợ tại Thái Nguyên.

Cả nhóm đẩy thuyền, bơi vào khu vực dân cư bị ngập nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở về Hà Nội khi kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, Brendan mệt nhoài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng 9/10, anh thức dậy với những cơn đau nhức khắp cơ thể nhưng hình ảnh ở Thái Nguyên vẫn vẹn nguyên trong tâm trí.

"Cả ngày tôi suy nghĩ về sức tàn phá của thiên nhiên gây ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu gia đình. Trong khó khăn, hai anh em cảm nhận sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam", Brendan cho biết.

Ngày 10/10, vợ chồng Brendan và anh trai lên đường về vùng lũ ở Bắc Ninh để cứu trợ. Với anh, mảnh đất Kinh Bắc chứa đựng nhiều kỷ niệm. Lúc mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, đây là nơi Brendan làm công việc giáo viên tiếng Anh.

Sinh ra và lớn lên ở Anh, năm 2017 Brendan từng dự định tới Bangkok (Thái Lan) định cư. Trong một chuyến du lịch đến Việt Nam, anh bất ngờ “phải lòng” mảnh đất này và quyết định rủ anh trai cùng chuyển sang sinh sống. Hiện tại, Brendan đã lập gia đình với một cô gái Việt Nam sau lần quen biết tình cờ qua mạng xã hội.

“Cuộc sống của người dân nơi đây rất chân chất, mộc mạc. Tôi yêu khung cảnh bình yên và những bữa cơm quây quần của gia đình Việt sau một ngày làm việc vất vả”, anh chia sẻ.

Đến vùng nước lũ vừa rút cùng vợ để cứu trợ

Gắn bó với Việt Nam gần 20 năm, ông Wayne (quốc tịch Australia) từng giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn. Đây là lần đầu tiên, người đàn ông đến với khu vực vừa trải qua trận ngập lụt lịch sử.

Vài ngày trước, đọc được thông tin nhiều vùng ở Thái Nguyên bị ngập sâu, chị Hà - vợ ông Wayne - cùng bạn bè lập nhóm, nhận đồ quyên góp ủng hộ bà con.

7h ngày 9/10, chuyến xe của đoàn mang theo trứng, thịt gà, rau củ, thịt lợn... xuất phát từ xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ) hướng về tỉnh Thái Nguyên.

Chị Hà (mặc áo cờ đỏ sao vàng) và ông Wayne (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng một số thành viên trong nhóm cứu trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Biết vợ đi cứu trợ vùng lũ, chồng tôi mong muốn đi cùng đoàn. Chân bị sưng đau, anh không quản ngại vất vả, tham gia khuân vác đồ đạc lên xe", chị Hà chia sẻ.

Trên cung đường gần 200km, từ trong ô tô, ông Wayne nhìn thấy nhiều phương tiện căng băng rôn đi cứu trợ.

“Nhìn hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước xe, anh xúc động, khen ngợi đó là hình ảnh rất đẹp. Trong hoạn nạn, những người đến từ nước ngoài như chồng tôi cảm nhận rõ nét nhất tinh thần đoàn kết của người Việt Nam", chị Hà chia sẻ.

Đầu giờ chiều 9/10, đoàn cứu trợ của vợ chồng ông Wayne tất bật chế biến thực phẩm ở bếp ăn dã chiến, chuẩn bị gần 2.000 suất cơm cứu trợ bà con ở khu vực xã Phú Bình, Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên).

Bếp ăn dã chiến được lập để nấu gần 2.000 suất cơm cho bà con ở vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn thấy người đàn ông nước ngoài bước đi tập tễnh vì chân đau, sẵn sàng giúp công việc hậu cần, nhiều bà con xin chụp ảnh cùng.

Sau 2 tiếng, cơm và thức ăn được đóng thành các hộp nhỏ, cả nhóm chia nhau đi phân phát cho người dân. Nhiều nơi nước đã rút để lại cảnh tượng tiêu điều, xác xơ. Trên những bức tường còn hằn rõ vệt bùn loang lổ, lá cây vốn xanh tươi nay phủ một màu nâu xám, bám dày đặc khắp lối đi.

"Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả suy nghĩ khi chứng kiến sự khó khăn của bà con sau cơn lũ dữ. Trải qua một ngày đi cứu trợ, tôi cảm thấy thương và xót xa", ông Wayne tâm sự.

Hoàn thành phân phát 2.000 suất cơm, ông Wayne và vợ lên ô tô quay về xã Trung Giã (Hà Nội), chuẩn bị nấu cơm trao cho bà con vùng lũ vào sáng 10/10.

Ông Wayne cần mẫn chuyển thực phẩm cho bếp ăn dã chiến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 20 năm trước, lần đầu đến Việt Nam du lịch, ông Wayne yêu mến mảnh đất này nên thường xuyên quay lại khi có thời gian rảnh.

Năm 2010, qua mạng Internet, ông tình cờ quen chị Hà (quê gốc Hoà Bình nay là Phú Thọ - sống ở TPHCM). Từ giây phút đầu tiên gặp mặt, người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân lập tức phải lòng cô gái thẳng thắn, bộc trực.

Một thời gian sau, hai người chính thức yêu đương. Biết vợ gắn bó với quê hương, không muốn về Australia sinh sống lâu dài, ông Wayne chuyển tới Việt Nam định cư. Suốt 15 năm qua, ngoài công việc hàng ngày, hai vợ chồng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn.