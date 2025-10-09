Người dân Đà Nẵng gom từng chai nước lọc, gói mì gửi bà con vùng lũ

Giữa lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và nhiều tỉnh miền Bắc, đội SOS Đà Nẵng đã khẩn trương tổ chức các hoạt động cứu trợ, nhận hàng quyên góp từ người dân địa phương để chuẩn bị cho chuyến đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tại các điểm tiếp nhận quyên góp ở số 26 Tôn Đức Thắng và 59 Hà Thị Thân, thành phố Đà Nẵng, không khí luôn tấp nập người dân đến ủng hộ.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của đội SOS Đà Nẵng (Ảnh: Huyền My).

Hàng hóa được các thành viên của đội SOS Đà Nẵng phân loại cẩn thận, từ sữa, mì tôm đến quần áo, băng vệ sinh, tất cả đều là những vật phẩm thiết yếu.

Chị Võ Thị Nga (33 tuổi), thành viên đội SOS Đà Nẵng, chia sẻ: "Chúng tôi không nhận tiền mặt, chỉ nhận hiện vật thiết yếu để đảm bảo mọi thứ được chuyển đúng và đủ đến tay bà con. Mỗi món quà, dù là gạo, mì tôm hay quần áo mới, đều chứa đựng tấm lòng của người dân Đà Nẵng".

Hàng hóa được người dân gom góp để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt (Ảnh: Huyền My).

Trước đó, đội đã thực hiện chuyến cứu trợ đầu tiên tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Dù hành trình gian nan, các thành viên đều cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến bà con được an toàn và có đủ lương thực, chỗ trú.

Trong hai ngày qua, đội SOS Đà Nẵng đã có mặt tại Thái Nguyên, phối hợp với lực lượng địa phương để cứu hộ và hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Đội đã huy động xe cứu thương, mang theo thuyền hơi, áo phao, máy nổ và nhu yếu phẩm.

Đội SOS Đà Nẵng hỗ trợ người dân trong vùng lũ của tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: A Tiến).

Chị Nga bày tỏ: "Người miền Trung chúng tôi từng trải qua lũ lụt nên thấu hiểu cảm giác của bà con. Chúng tôi mong đồng bào miền Bắc được an toàn và sớm ổn định cuộc sống. Mỗi phần quà, mỗi chuyến xe đều là tấm lòng của người Đà Nẵng gửi đến người dân vùng lũ".

Huyền My