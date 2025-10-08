Khoảnh khắc thót tim thả dây cứu người giữa dòng nước xiết ở Thái Nguyên

Mưa tầm tã kéo dài nhiều giờ, lũ từ thượng nguồn sông Cầu cuồn cuộn đổ về khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên). Nước dâng cao, tràn vào nhà dân hai bên khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Nhà chị Trang cách cầu Bến Tượng vài chục mét, tầng 1 bị ngập sâu. Hai vợ chồng phải tạm gác mọi việc, tất bật di chuyển đồ đạc suốt nhiều giờ, may mắn không bị thiệt hại về tài sản.

Chiều 7/10, đứng ở tầng 2, chị Trang hồi hộp dõi theo khoảnh khắc giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ. Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình giải cứu được chị chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về lượt tương tác lớn.

Khoảnh khắc thót tim cứu người mắc kẹt giữa nước lũ ở Thái Nguyên (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Trang, người đàn ông đội nón xuất hiện trong đoạn video sống cách nhà chị khoảng 100m. Do nước lũ bủa vây, gia đình phải dồn đàn lợn ra phần đất cao dưới gầm cầu.

"Khi nước đổ về nhiều, chủ đàn lợn cố gắng cứu tài sản nên bị mắc kẹt. Người dân và lực lượng chức năng kịp thời thả dây xuống nên người đàn ông được đưa lên vị trí an toàn", chị Trang chia sẻ.

Ngay sau đó, một cặp vợ chồng là chủ quầy nước mía cũng được giải cứu kịp thời giữa dòng nước lũ mênh mông.

Chị Trang cho biết, do tiếc một số đồ dùng ở quầy nước mía, hai vợ chồng cố vớt vát. Càng về chiều, nước càng cao, nên họ không thể quay vào nhà.

"Đồ đạc trôi theo dòng nước, người chồng cố kéo lại nên bị cuốn ra xa một đoạn, may mắn bám được cây chuối và trèo lên cầu thang dẫn lên cầu. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng ở trên cầu thả dây và áo phao xuống để kéo người vợ lên phía trên an toàn", chị nói.

Khoảnh khắc người phụ nữ là chủ quầy nước mía được đưa lên bờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chứng kiến hai cuộc giải cứu liên tiếp, người phụ nữ cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở. Lúc 3 người thoát khỏi dòng nước lũ cuồn cuộn, chị Trang mới thở phào nhẹ nhõm.

Chị cho rằng, lúc nước lũ đổ về, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình. Việc cố bơi ra giữa dòng nước nguy hiểm để cứu tài sản có thể khiến bản thân tuột tay, bị cuốn trôi.

Cách đây 1 tuần, sau cơn bão số 10, nước sông Cầu dâng cao. Mưa lớn sau bão số 11 khiến nước đổ về nhanh, gây ngập nặng khu dân cư nơi gia đình chị Trang sinh sống.

Từ 19h ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10, tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Điển hình, điểm Hóa Thượng (xã Đồng Hỷ) ghi nhận lượng mưa gần 440mm, Song Cau (Đồng Hỷ) 317mm; Dân Tiến 316mm; Cây Thị, Nam Hòa (xã Nam Hòa) trên 330mm; Đồng Quang (phường Phan Đình Phùng) 364mm...

Cơ quan chuyên môn cho biết, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên đã đạt mức độ trên 80% bão hòa độ ẩm đất.

Tỉnh Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, cao 2-2,3m so với báo động 3. Mức lũ này vượt mốc đỉnh 28,81m tại trạm Gia Bảy ghi nhận từ cơn bão Yagi năm 2024.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng có nhiều tuyến đường trung tâm là điểm ngập, như Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng…

Ngoài ra, một số tuyến đường chính tại trung tâm các xã (phường) như: Gia Sàng, Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quán Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy; Sông Công, Tân Cương, Bá Xuyên, Phổ Yên, Bách Quang… cũng xảy ra tình trạng ngập úng nặng.