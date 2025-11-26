Nhà 92m2 ở Hà Nội "lột xác" sau cải tạo, không gian bừng sáng, rộng hơn

Căn nhà liền kề 3,5 tầng của gia chủ ở Hà Nội nằm trên mảnh đất 92,5m2, diện tích sàn là 225m2.

Theo thời gian, nhiều hạng mục của căn nhà bị xuống cấp. Tường ở tầng 1 bị bong tróc, thấm dột. Trên sân thượng, hệ thống điện, nước cũ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bố cục không gian lỗi thời khiến tầng 1 tuy rộng gần 100m² nhưng tối, bí, thiếu liên kết giữa các khu vực. Nội thất rời rạc, giếng trời và ban công chưa phát huy được vai trò thông gió, lấy sáng. Các phòng ngủ bố trí hợp lý về diện tích nhưng thiếu đồng bộ, không tạo được sự ấm cúng.

Từ hiện trạng đó, kiến trúc sư đề xuất phương án cải tạo toàn diện, tập trung vào việc mở rộng không gian, tối ưu ánh sáng tự nhiên và nâng cấp toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Toàn bộ tường ngăn tại tầng 1 được phá bỏ, tạo trục kết nối xuyên suốt từ cửa chính tới vườn sau. Phòng khách được làm mới với hệ tủ âm tường và vật liệu gỗ, đá hiện đại.

Khu bếp chuyển sang thiết kế chữ I. Hệ tủ kịch trần, tăng khả năng lưu trữ và thẩm mỹ. Cửa kính lớn mở ra mảng xanh sân sau giúp ánh sáng tràn vào nhà, mang lại cảm giác thoáng và ấm cúng.

Tầng 2 được quy hoạch thành khu sinh hoạt chung rộng mở, đón ánh sáng qua cửa sổ lớn. Vật liệu gỗ sồi, gam màu trắng, be, nâu mang đến sự nhẹ nhàng và kết nối giữa các thế hệ.

Góc đọc sách, khu vui chơi của trẻ và vị trí đàn piano tạo nên không gian giàu cảm xúc. Đây là nơi các thành viên trong gia đình có thể quây quần, thư giãn sau những phút giây căng thẳng, mệt mỏi.

Các phòng ngủ được bố trí trên tầng 2 và tầng 3 với tiêu chí linh hoạt theo nhu cầu từng thành viên, nhưng vẫn giữ sự thống nhất trong tinh thần thiết kế.

Phòng ngủ chính có ban công xanh, cửa kính và rèm hai lớp. Phòng trẻ em dùng màu trung tính kết hợp màu xanh olive nhạt, dễ thay đổi theo độ tuổi.

Ánh sáng tự nhiên được ưu tiên. Các chi tiết nhỏ như đèn, tay nắm âm, ốp đầu giường... tạo sự thoải mái và thống nhất.

Phòng thờ đặt tại tầng trên cùng, tách biệt, trang trọng và hài hòa phong thủy.

Tầng mái bố trí khu giặt phơi và vườn rau thủy canh, điểm nhấn của lối sống bền vững. Hệ giàn che, thoát nước và tưới nhỏ giọt giúp gia chủ có nguồn rau sạch quanh năm.

Sau cải tạo, căn nhà liền kề “lột xác” thành không gian sống hiện đại, tiện nghi. Ánh sáng, gió, cây xanh xuất hiện ở mọi tầng, trong khi hệ kỹ thuật được nâng cấp đồng bộ, đảm bảo an toàn lâu dài.

Mỗi góc nhà đều được chăm chút để cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, giữa hiện đại và bản sắc truyền thống, xứng đáng là tổ ấm trọn vẹn cho ba thế hệ.

