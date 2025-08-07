Vợ chồng ở Hà Nội chi 4 tỷ đồng "lột xác" căn hộ cũ rộng 180m2

Căn hộ của gia chủ ở phường Cầu Giấy (Hà Nội), có diện tích 180m2 đã được sử dụng nhiều năm nhưng tồn tại một số vấn đề không phù hợp.

Phần sảnh khá nặng nề với thiết kế cũ, hệ tủ thấp, thiếu diện tích chứa đồ. Phòng bếp trần thấp do vướng gác xép cũ, khiến không gian bị tối và bí bách. Phòng khách chật chội, nhà vệ sinh xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Sàn gỗ cũng hư hỏng, cần được thay mới.

Gia chủ có nhu cầu cải tạo căn nhà với mong muốn tạo không gian chung rộng lớn để cả nhà có thể quây quần bên nhau.

Kiến trúc sư đã bố trí lại công năng để tạo sự liền mạch, lựa chọn phong cách kiến trúc đồng quê Âu Mỹ nhằm mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.

Gam màu pistachio green (xanh hồ trăn) là điểm kết nối, tạo nên tổng thể hài hòa cho mọi ngóc ngách.

Sảnh căn hộ được làm mới hoàn toàn, loại bỏ những chi tiết cũ nặng nề. Sảnh được thiết kế với tủ giày lớn cùng ghế băng ngồi thoải mái. Phía đối diện là gương lớn để mọi người có thể chỉnh trang lại quần áo trước khi ra khỏi nhà.

Một trong những điểm nhấn không gian quan trọng là hệ vòm đôi triển khai theo yêu cầu chủ nhà nhằm đảm bảo tính phong thủy. Một bên dẫn ra sảnh, mở rộng tầm nhìn và kết nối với khu vực tĩnh, bên còn lại là bàn thờ, đảm bảo sự trang nghiêm.

Phòng khách, bàn ăn, bếp gần như không có vách ngăn. Điều này giúp không gian thông thoáng, ít bị hạn chế điểm nhìn.

Không gian bếp có sự thay đổi lớn khi đã loại bỏ hoàn toàn phần gác xép cũ. Điều này giúp căn bếp trở nên thông thoáng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Hệ tủ bếp cũng được thiết kế với nhiều ngăn, cánh, giúp tăng không gian chứa đồ cho một gia đình đông thành viên.

Khu bàn ăn mang những nét đặc trưng Âu Mỹ. Bộ bàn ăn lớn với 8 ghế, chế tác hoàn toàn từ gỗ sồi Mỹ. Ghế ăn có thiết kế thoải mái với phần đệm ngồi bọc vải Bỉ và đệm lưng bọc vải Anh.

Khu vực thư giãn được đặt đối diện với bàn ăn, cạnh phòng khách. Không gian này được cải tạo lại từ lô gia cũ. Đây là chỗ thuận tiện nhất để cha mẹ nhìn thấy con cái vui chơi dù đang ngồi tại phòng khách hay nấu nướng trong bếp.

Kiến trúc sư tận dụng triệt để những hệ cửa kính, từ phòng khách, khu thư giãn đến bếp, mọi nơi đều nhận được ánh sáng tự nhiên. Điều này không chỉ “ăn gian” diện tích phòng mà còn tạo cảm giác sạch sẽ, ngăn nắp.

Phòng ngủ chính cũng giữ nguyên cửa kính sát đất, thiết kế thêm rèm để dễ dàng điều chỉnh ánh sáng.

Căn phòng nhỏ xinh với gam màu xanh kem là không gian vợ chồng gia chủ dành cho con gái. Căn phòng không quá cầu kỳ nhưng đồ nội thất và màu sắc đều hướng tới sự thoải mái.

Phòng ngủ cho 2 bé trai vẫn có đầy đủ bàn học đôi, giường ngủ và hệ thống tủ quần áo kịch trần.

Khu vực thay đồ và nhà vệ sinh cũng được thay đổi đáng kể. Lavabo được chuyển ra ngoài chỗ thay đồ, nhường diện tích để đặt khu tắm đứng và bồn tắm lớn theo mong muốn của chủ nhà. Điểm nhấn cho không gian tắm là vách kính tắm đứng được in họa tiết sống động.

Căn hộ còn được trang trí nhiều món đồ mang tinh thần đồng quê như tranh phong cảnh, bình gốm họa tiết hoa vẽ tay thủ công, bộ đĩa gốm họa tiết hoa cỏ bốn mùa hay đèn chùm cổ điển...

Tổng thời gian thiết kế thi công căn hộ là 6 tháng, tổng chi phí (cải tạo, điện nước, điều hòa, nội thất, trang trí) khoảng 4 tỷ đồng.

Ảnh: Thanh Viet Interior