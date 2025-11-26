Người đàn ông giấu thi thể mẹ 3 năm, hóa trang để nhận lương hưu

Người đàn ông 56 tuổi sống tại Borgo Virgilio, gần thành phố Mantua ở miền Bắc Italy, bị cho là đã nhận hàng nghìn euro tiền lương hưu sau khi mẹ ông qua đời vào năm 2022. Thay vì khai báo cái chết, người con trai bị cáo buộc giấu thi thể mẹ trong nhà.

Theo The Guardian, mọi việc chỉ bị phát giác vào đầu tháng 11 năm nay, khi người đàn ông cải trang thành mẹ mình để làm lại thẻ căn cước cho bà tại văn phòng hội đồng địa phương. Một nhân viên nghi ngờ và báo cảnh sát.

Giới chức đã đối chiếu ảnh nhận dạng của người phụ nữ đã qua đời với hình ảnh người con trai. Cảnh sát sau đó khám nhà và phát hiện thi thể bà được giấu trong phòng giặt đồ.

Người phụ nữ (trái) bị con trai 56 tuổi (phải) giả mạo (Ảnh: The Guardian).

Theo nhà chức trách, người đàn ông đã bước vào trụ sở chính quyền trong dáng vẻ của “một cụ bà”. Ông ta tô son, sơn móng tay, đeo trang sức, hoa tai kiểu cũ và đội mái tóc bob màu nâu đậm. Ông di chuyển đến bằng ô tô trong khi người mẹ không có bằng lái xe.

Người đàn ông tìm cách bắt chước giọng nữ, nhưng thỉnh thoảng vài nốt trầm đàn ông lại lộ ra.

Quan sát kỹ hơn, nhân viên chính quyền nhận thấy cổ của người này hơi to và thậm chí những nếp nhăn trông rất lạ. Da tay cũng không giống của một phụ nữ 85 tuổi.

Ngay sau đó, nhân viên này đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách. Ngay lập tức, người đàn ông giả mạo này đã bị điều tra về hành vi gian lận phúc lợi. Báo cáo ban đầu cho thấy, sau khi người mẹ qua đời vào năm 2022, người đàn ông này đã cố tình che giấu thông tin, để thi thể mẹ ở trong nhà. Mục đích để hưởng tiền lương hưu hàng tháng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Corriere, người đàn ông là một y tá thất nghiệp. Nhờ khoản lương hưu của mẹ cùng ba bất động sản, ông có thu nhập hằng năm khoảng 53.000 euro (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Đây không phải là lần đầu tiên ở Italy xảy ra việc con cái giấu thi thể cha mẹ đã qua đời để tiếp tục nhận trợ cấp. Năm 2023, nhà chức trách phát hiện một người đàn ông ở Verona giữ thi thể mẹ trong nhà suốt 5 năm để lĩnh lương hưu của bà.