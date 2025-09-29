Nhà 90m2 của gia đình ở Hà Nội gắn kết thiên nhiên nhờ thiết kế lạ

Ngôi nhà tọa lạc trên một khu đất phân lô điển hình tại Hà Nội, nơi đang chứng kiến quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Trong bối cảnh các khoảng không và không gian xanh dần bị thu hẹp, vấn đề về môi trường sống, chất lượng không khí trở nên cấp thiết và là nỗi trăn trở của chủ nhà.

Trong khi đó, mảnh đất có diện tích 90m2 (6x15m), một kích thước chưa lý tưởng để bố trí sân vườn hay tạo ra các khoảng lùi ở trước, sau ngôi nhà.

Kiến trúc sư Trần Tuấn Anh cùng cộng sự đã lựa chọn giải pháp tổ chức thông gió theo phương thẳng đứng, bằng cách bố trí các khoảng thông tầng tại giếng trời và sân sau, kết hợp với các khoảng trống ở sân trước và trên mái.

Điều này không chỉ giúp lưu thông không khí, đón sáng hiệu quả, mà còn tạo ra các khoảng đệm để giảm thiểu tiếng ồn, bụi và ô nhiễm vào bên trong ngôi nhà.

Chủ nhà đồng tình với phương án chấp nhận hi sinh một phần diện tích để tạo khe thoáng chạy dọc theo mặt tiền.

"Ống dẫn gió" tự nhiên được hình thành cho phép không khí từ mặt ngoài tiếp cận trực tiếp vào lõi công trình mà không cần qua các không gian khác.

Luồng gió dẫn thẳng vào trung tâm ngôi nhà, nơi kết hợp cùng giếng trời hình phễu được mở rộng từ dưới lên trên.

Điều này tạo nên hiệu ứng đối lưu mạnh mẽ, tăng cường khả năng thông gió và đưa ánh sáng lan tỏa xuống toàn bộ công trình. Không gian ngôi nhà như rộng hơn nhờ ánh tự nhiên.

Mặc dù diện tích xây dựng không lớn, các không gian chức năng vẫn được tổ chức một cách khoa học và đều nhận được ánh sáng và không khí tự nhiên. Phòng ngủ rộng thoáng với bàn làm việc sát ban công.

Các mảng xanh được bố trí len lỏi trong công trình góp phần điều hòa vi khí hậu và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp gia chủ cảm nhận được sự thư thái và bình yên khi trở về nhà.

Ngoại thất của công trình sử dụng sơn bê tông kết hợp đá ong, đá bazan và hệ thống cây xanh tự nhiên. Điều này không chỉ giúp giảm hấp thụ nhiệt mà còn tạo nên diện mạo thô mộc, tự nhiên và bền vững theo thời gian.

Ở khu vực giếng trời, mảng đá rối tự nhiên được bố trí xuyên suốt tạo điểm nhấn thị giác và kết nối không gian giữa các tầng, nơi các thành viên có thể tương tác và gắn kết với nhau.

Trên cùng là mái giếng trời kết hợp một khu vườn nhỏ, điều này đóng vai trò như lớp cách nhiệt tự nhiên cho các không gian bên trong.

Chính cấu trúc đặc – rỗng đan xen một cách có chủ đích đã mở ra khả năng sống linh hoạt, trong lành và gắn kết với tự nhiên - điều đang dần trở thành xa xỉ trong bối cảnh đô thị ngày nay.

Ảnh: XII Design Studio