Chàng trai chi tiền tỷ làm nhà sàn 70 tấn, có thể xoay tròn ở Tuyên Quang

Có khách đến thăm, anh Trung Kiên (sống ở thôn Cốc Mạ, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang) mở cầu dao, dùng biến tần điều khiển. Trong tích tắc, vòng bi bằng gỗ quay quanh trục giữa nhà khiến cả không gian từ từ chuyển động.

Chàng trai chi tiền tỷ làm căn nhà sàn có thể xoay ở Tuyên Quang (Video: Nhân vật cung cấp).

Nhà sàn có thể xoay được của vợ chồng anh thu hút ánh nhìn của người dân địa phương và khách du lịch mỗi khi đi qua quốc lộ 4C - địa phận thôn Cốc Mạ.

Căn nhà sàn nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lực xoay được tạo ra từ một trục trung tâm thông qua hộp số và mô tơ. Toàn bộ lực này được truyền tải và phân bố đều nhờ vòng bi lớn, giúp sàn gỗ dịch chuyển", anh Kiên chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ

Lúc còn nhỏ, sau khi xem các bộ phim khoa học, anh mơ ước có thể làm một công trình đặc biệt cho bản thân.

Năm 2017, nung nấu ý định làm căn nhà sàn truyền thống có thể xoay được, chàng trai ngược lên khu vực tỉnh Hà Giang (cũ) tìm mua đất.

Một thời gian sau, anh may mắn sở hữu một mảnh đất có địa thế đẹp, tầm nhìn thoáng đãng. Tuy nhiên, do chưa đủ tiềm lực tài chính để dựng nhà, anh Kiên đành bán lại khu đất để chờ cơ hội khác.

Biết dự định của chàng trai, một người thân - chủ mảnh đất 1.300m2 ở thôn Cốc Mạ - quyết định hợp tác cùng anh để làm ngôi nhà sàn độc đáo. Công trình được khởi công tháng 8/2024 và hoàn thành sau một năm xây dựng.

"Vì chưa có công trình nhà sàn xoay ở Việt Nam nên tôi tự thiết kế theo trí tưởng tượng. Ở địa phương không có thợ giỏi, tôi gần như tự tay làm mọi việc", anh Kiên nói.

Để dựng được công trình quy mô lớn, suốt nhiều tháng, chàng trai lặn lội khắp khu vực Tuyên Quang (cũ) tìm mua các căn nhà sàn làm bằng gỗ lát, tháo rời và chở bằng ô tô lên Cốc Mạ.

Đất ở Cốc Mạ không bằng phẳng do lởm chởm đá tai mèo, anh phải dùng dụng cụ đục đẽo suốt nhiều ngày.

Sau khi mặt bằng được san phẳng, anh bước vào giai đoạn đổ nền bằng bê tông cốt thép - công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Mỗi lần trộn bê tông, chàng trai tự tay kiểm tra tỉ lệ cát, xi măng, sỏi, nước để đảm bảo công trình có thể đứng vững trước mưa gió.

Căn nhà được làm bằng gỗ, các vách tường làm bằng vật liệu tự nhiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đổ nền xong thì gặp trời mưa, bê tông ngấm nước nên tôi phải làm lại từ đầu. Mỗi lần đổ nền xong phải đợi 20 ngày mới có thể thi công tiếp, sau 12 tháng, công trình hoàn thành", anh chia sẻ.

Chàng trai cho biết, sau khi học hết lớp 12, anh ở nhà làm nghề nuôi ong, chưa từng được học qua trường lớp về thiết kế công trình. Toàn bộ kiến thức làm căn nhà sàn đặc biệt được anh tự học hỏi.

Để tạo ra bộ phận làm quay căn nhà, anh Kiên tham khảo kiến thức trên mạng và sử dụng trí tưởng tượng. Với những phần thiết kế khó, chàng trai vẽ bằng tay và tính toán nhằm tìm ra cách bố trí hợp lý.

Căn nhà 70 tấn, xoay nhờ 2 động cơ

Toạ lạc trên mảnh đất rộng 1.300m2, căn nhà sàn nặng khoảng 70 tấn, có 2 tầng với 52 cây cột chống đỡ. Mỗi tầng rộng khoảng 200m2, xung quanh là vườn cây xanh mướt.

Chi phí xây dựng toàn bộ công trình hơn 2 tỷ đồng, trong đó một phần được anh vay mượn.

Để toàn bộ căn nhà có thể chuyển động, gia chủ sử dụng 2 động cơ chạy bằng điện lắp ở 2 vị trí khác nhau. Trong đó, một động cơ với hộp số và mô tơ được bố trí phía dưới cột gỗ nằm giữa nhà. Khoảng trống 5cm giữa lớp sàn gỗ và sàn bê tông được gắn 66 bánh xe giúp đẩy toàn bộ căn nhà chuyển động.

Giữa sàn gỗ và sàn bê tông có các bánh xe giúp căn nhà xoay được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi thiết kế, anh Kiên khéo léo khoét rỗng toàn bộ cột gỗ ở giữa nhà, cho toàn bộ đường ống nước thải chạy qua đây. Khi căn nhà xoay, phần cột trụ đứng im, quá trình chuyển động không ảnh hưởng đến đường ống hay nhà vệ sinh.

Chàng trai tiết lộ, căn nhà xoay một vòng hết khoảng 4 phút. Tốc độ có thể tăng nhưng khó đảm bảo an toàn cho kết cấu. Nếu không sử dụng động cơ, 200 người cùng đẩy bằng tay mới có thể khiến toàn bộ công trình chuyển động.

Nhìn tổng quan bên ngoài, căn nhà của vợ chồng anh Kiên không có sự khác biệt với các công trình truyền thống của bà con vùng cao. Bên trong, nam thanh niên ngăn không gian tầng 2 thành 4 phòng khép kín. Tầng 1 có phòng khách, phòng bếp và không gian sinh hoạt chung.

Gia chủ cho biết, không dùng gạch và bê tông làm tường. Bốn phía được lắp những tấm nứa đan, giữa hai lớp có vỏ trấu giúp cách nhiệt, giữ không khí mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Ngày khánh thành công trình, vợ chồng Kiên từng ấp ủ dự định mở homestay để đón khách. Do vốn liếng tiền tỷ được dùng để xây dựng nhà sàn nên chàng trai phải tạm gác kế hoạch này.

"Tuy công trình nhà sàn bề thế nhưng chưa thực sự hoàn thiện. Nếu kinh doanh homestay, chúng tôi cần có một khu bếp rộng rãi, nhà ở cho người nhà và nhân viên. Do thiếu kinh phí, tôi dự định bán lại nhà sàn cho nhà đầu tư thật sự tâm huyết, trân trọng", anh nói.

Cột giữa nhà với các vòng bi gỗ kích thước lớn giúp tạo lực để cả công trình chuyển động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đăng tải thông tin rao bán lên mạng xã hội, nhiều người hỏi mua nhưng anh Kiên chưa đồng ý. Chàng trai cho rằng, một số người hỏi mua vì hiếu kỳ, không có nhu cầu kinh doanh thật sự.

"Bà con ở địa phương không đủ tiềm lực để mua một căn nhà tiền tỷ. Trong khi đó, khách ở miền xuôi thường chê xa xôi, khó quản lý... chưa thật sự có tâm huyết", anh bày tỏ.

Thời gian gần đây, vợ chồng anh đón khách tham quan với giá vé 50.000 đồng/người/lượt. Hiện, chàng trai quê Tuyên Quang tạm dừng việc xoay nhà sàn vì sợ ảnh hưởng đến bàn thờ gia tiên.

"Bước sang năm 2026, tôi có kế hoạch sẽ sắp xếp lại bàn thờ để xoay căn nhà phục vụ du khách. Vợ chồng vẫn dự định bán công trình khi gặp được khách phù hợp", anh nói.