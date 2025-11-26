Người hùng ở Khánh Hòa gõ cửa từng nhà chạy lũ, 50 người của xóm thoát chết

Lội nước phá cửa, gõ từng nhà tìm người chạy lũ

Sau gần một tuần kể từ khi trận mưa lũ lịch sử xảy ra, anh Tống Hữu Anh Phương (thường gọi là anh Tý) ngụ tại Cầu Cháy, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa chưa hết bàng hoàng.

Anh Tý nhớ như in khoảng 17h30 ngày 19/11, mưa lũ bất ngờ dâng cao ngoài sức tưởng tượng. Thời điểm đó, sóng điện thoại chập chờn khó liên lạc, các thanh niên trong xóm vội chạy ra ngoài gọi lớn tiếng, hò nhau tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nước lũ dâng cao tới mái nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phía sau nhà có sẵn chiếc ghe mua ở Vĩnh Long cách đây 5 năm trước dùng để hái bèo, anh Tý vốn nhiều lần định bán đi nhưng không được giá nên giữ lại. Nay giữa mùa nước lũ, chiếc ghe bỗng trở thành vật hữu dụng của cả xóm, anh chạy vội ra sau nhà để lấy ra chở mọi người.

Cùng với nhóm thanh niên trong xóm như anh Bình (con trai của anh Nguyễn Thanh Việt) và anh Khánh, mọi người tới gõ cửa từng nhà, vận động mọi người đi chạy lũ.

"Chỉ trong vài chục phút, nước lũ ở ngoài đường đã dâng cao tới cổ. Nếu chậm 15 đến 20 phút nữa, mọi người sẽ gặp nguy hiểm nên việc đưa người già trẻ nhỏ tới lánh nạn ở nơi cao ráo là điều cấp bách", anh Bình nhớ lại.

Người dân ở Khánh Hòa làm bè tự chế đi giữa mưa lũ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Với sức vóc trẻ khỏe, các thanh niên trong xóm tới từng căn nhà cũ cấp 4, khu xóm trọ để gõ cửa tìm người. Một số người có ý ngần ngại không muốn đi vì còn tài sản, nhưng được anh em trong xóm vận động, di chuyển sớm để an toàn.

"Tâm lý của nhiều hộ gia đình vẫn muốn ở lại để giữ đồ vì nghĩ nước không thể lên quá cao. Nhưng khi nước lũ tràn mạnh, có nguy cơ vượt ngang cửa sổ của những căn nhà cấp 4, họ mới rời đi", anh Bình chia sẻ.

Một số cụ già lớn tuổi trong xóm vì sức yếu không thể lội nước, được các thanh niên cõng trên vai rồi đưa ra ghe. Điểm tập kết đưa bà con tới trú ẩn là một căn nhà cao ráo xây 2 tầng của anh Nguyễn Thanh Việt.

Trong trí nhớ của anh Tý, có những gia đình bị mắc kẹt trong căn nhà thấp lụp xụp. Anh cùng nhóm thanh niên phải dùng búa đập cửa, lặn xuống nước để mở rồi di chuyển từng người ra ngoài. Chiếc ghe của anh có thể chở tối đa 4 người. Suốt từ 18h tới 0h hôm đó, anh liên tục vận chuyển đưa người dân trong xóm tới nơi an toàn.

Ngoài ra trong xóm cũng có một người đàn ông vốn là dân miền Tây tự chế được một chiếc bè bằng xốp. Anh cũng tham gia cứu được một gia đình bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

50 người sống trong một tầng lầu và nghĩa tình hàng xóm lúc mưa lũ

Việc sơ tán diễn ra cấp tập, khẩn trương nên may mắn nhóm thanh niên trong xóm kịp đưa hết những gia đình vốn sống ở các căn nhà thấp tới nơi cao ráo. Tầng 1 cũng bị ngập nước, nên anh Nguyễn Thanh Việt đưa hết mọi người lên tầng 2 ở tạm.

50 người dân trong xóm ở chung tầng 2 để tránh mưa lũ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trong không gian rộng chừng 80m2 là nơi trú tạm của hơn 50 người dân trong xóm. Người lớn tuổi nhất là cụ ông 90 tuổi và em bé nhất mới chỉ hơn một tuổi. Diện tích có hạn và chật chội trong khi số lượng người quá nhiều gây ra những tình huống bất tiện. Nhưng giữa cảnh cấp bách, mọi người đều cùng nhau san sẻ và đồng cảm.

Về lương thực, do gia đình anh Việt bán tạp hóa và nhiều nhà trong xóm có thói quen dự trữ đồ khô nên tạm thời những ngày mưa lũ không rơi vào cảnh túng thiếu chuyện ăn uống.

Tuy nhiên nước uống là thứ rất khan hiếm. Mọi người phải chắt bóp, san sẻ từng chút.

Cả xóm hơn 50 người cùng chia sẻ không gian sống trên tầng 2 nhà anh Việt (Ảnh cắt từ video).

"Đặc biệt đồ ăn và sữa cho trẻ nhỏ cũng thiếu trầm trọng. Chúng tôi ngồi ghe, gõ cửa từng nhà có con nhỏ hỏi xem ai còn sữa để xin cho cháu bé hơn một tuổi", anh Bình chia sẻ.

Điều kiện khó khăn như vậy kéo dài tới 2-3 ngày. Sau đó, nước mới rút dần. Hơn 50 người trong xóm bắt đầu di chuyển. Người trở về xem tình hình nhà cửa ra sao, người không còn chỗ phải liên hệ với họ hàng ở Nha Trang để tới ở nhờ.

"Những lúc như thế này, tôi càng thấm thía câu nói về tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. May nhờ có nhóm thanh niên của anh Bình, anh Tý đã hỗ trợ chúng tôi tới nơi an toàn.

Gia đình anh Thanh Việt tạo điều kiện cho cả xóm ở nhờ những ngày mưa lũ. Ân tình ấy, cả đời tôi cũng không thể quên", chị X., một người dân trong xóm bộc bạch.