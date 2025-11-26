Bà con ở Đắk Lắk nhận "món đồ của phụ nữ", cán bộ vừa đưa vừa cười tủm tỉm

Bốc hàng xuyên đêm cho kịp mang đồ cứu trợ tới bà con

Khoảng một tuần nay, tại điểm tập kết ở xã Tân Minh, Bình Thuận (cũ) nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, kho hàng tiếp nhận đồ cứu trợ từ các mạnh thường quân từ khắp nơi gửi về ngày một tăng.

Các chuyến xe đến và đi liên tục để vận chuyển hàng cứu trợ. Tất cả cùng chung tay cho kịp gửi quần áo, nhu yếu phẩm tới bà con đang gặp khó khăn sau mưa lũ ở Đắk Lắk.

Những chuyến xe chở hàng cứu trợ tới người dân ở Đắk Lắk (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng trong đoàn vận chuyển hàng hóa cứu trợ, anh Trần Hữu Hùng (30 tuổi, còn gọi là Hùng Vỹ) nóng ruột khi thấy cảnh người dân vật lộn với cuộc sống khốn khó sau đợt mưa lũ lịch sử. Vốn làm nghề vận chuyển nên có sẵn loại xe tải nhỏ 2,5 tấn, anh Hùng xin đăng ký theo đoàn chở hàng cứu trợ tới bà con.

"Cả tuần vừa qua, từ điểm tập kết này, tổng cộng chúng tôi đã triển khai khoảng 3 đợt xe mang hàng hóa tới Đắk Lắk. Riêng chuyến đi vào ngày 23/11, cả đoàn gồm 4 xe tải lớn loại 10 tấn và 1 xe tải nhỏ của tôi. Nhờ phương tiện nhỏ nên tôi được phân công đi cùng lực lượng địa phương tới các khu vực đông dân cư nằm sâu bên trong và bị ngập nặng trên địa bàn", anh Hùng nói.

Người Lâm Đồng bốc hàng xuyên đêm đi Đắk Lắk giúp bà con (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Số hàng hóa được bà con ở Lâm Đồng quyên góp từ nhiều ngày qua. Đồ cứu trợ được các thành viên trong nhóm phân loại rõ từng món cho dễ phân phát tới tay bà con, từ quần áo, đồ lót mới, chăn màn mới cho tới sữa, nước uống và những nhu yếu phẩm cần thiết. Người dân đóng góp liên tục, kho hàng có thời điểm không còn chỗ chứa.

Bà con xếp hàng nghiêm túc, trân trọng từng món đồ được tặng

Ngày 23/11, xuất phát từ xã Tân Minh, đoàn xe nối đuôi nhau lên cao tốc. Do nhiều khu vực di chuyển khó nên gần chiều tối 24/11, đội xe của anh Hùng mới tới nơi.

Trước đó, đoàn xe đã liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt khu vực cần tới, gửi đồ cứu trợ cho bà con.

Bà con xếp hàng nghiêm túc, trân trọng nhận từng món hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xe của anh Hùng được lực lượng địa phương hướng dẫn tới điểm phát đồ tại phường Hòa Vinh, Phú Yên (cũ) nay thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là địa bàn bị ngập sâu và đông dân cư. Bởi vậy sau mưa lũ, bà con bị thiếu nhiều trang thiết bị, đồ cá nhân.

Tại đây, người dân xếp hàng rất nghiêm túc, chờ nhận đồ bằng sự trân trọng. Những món đồ dùng cá nhân như quần áo, đồ lót của nam, nữ được phân chia rõ ràng. Trong đó, những món đồ lót đều được các mạnh thường quân mua mới hoàn toàn, còn nguyên tem mác.

Bà con vùng mưa lũ được phát "đồ phụ nữ", cán bộ vừa đưa vừa cười tủm tỉm (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc các chiến sĩ công an trao từng món đồ cho người dân, trong đó có cả túi đồ “dành riêng cho chị em phụ nữ”, được anh Hùng ghi lại, chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm.

"Bà con nhận áo về rồi tự chia nhau giúp chúng tôi nhé", một cán bộ địa phương vừa trao gói hàng là áo lót phụ nữ, vừa tủm tỉm nói vui với người dân.

Khoảnh khắc bà con hồ hởi nhận món đồ của "chị em phụ nữ" (Ảnh cắt từ video).

Giữa khó khăn, bà con hồ hởi nhận về các món đồ cần thiết, thể hiện sự trân quý.

Sau chuyến hàng và trở về nhà, anh Hùng bất ngờ khi thấy video nhận về hàng triệu lượt xem với lượng tương tác cao.

Trong đó, phần lớn ý kiến nhận định, khoảnh khắc vừa hài hước vừa thể hiện sự gắn bó tình quân dân. Nhiều người cũng gửi lời động viên mong bà con sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.