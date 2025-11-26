Người mẹ trẻ thức dậy từ 2h, luộc 25.000 quả trứng để gửi bà con vùng lũ

Luộc 25.000 quả trứng hỗ trợ bà con vùng lũ

Chị Trần Thị Kim Huệ (SN 2000, phường Ba Ngòi, Khánh Hòa) vốn dạy vẽ và buôn bán trứng gà ta. Những ngày Khánh Hòa oằn mình trong nước lũ, nhà chị may mắn nằm trên vùng cao, ít ảnh hưởng.

Thế nhưng nhìn các khu vực lân cận ngập sâu, nhiều gia đình thiếu ăn, thiếu nước, chật vật xoay sở giữa dòng nước lạnh, chị Huệ trằn trọc cả đêm không ngủ. “Hôm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà có gì thì làm nấy, hỗ trợ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế là tôi bắt đầu luộc trứng”, chị Huệ kể.

Chị Huệ thức dậy từ 2h mỗi ngày để luộc trứng, gửi đến bà con ở khu vực bị lũ lụt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị chọn trứng luộc vì tính tiện lợi trong hoàn cảnh khẩn cấp: Nước lũ dâng cao, nhiều hộ không thể nấu nướng, thiếu nước sạch. Trứng bóc ra là ăn được ngay, chắc bụng, dễ bảo quản và phù hợp với mọi lứa tuổi. “Món này dễ ăn, ai cũng dùng được, mang đi phát cũng tiện”, chị nói.

Ban đầu, chị Huệ chỉ luộc 600 quả trứng, nhưng khi câu chuyện của chị được chia sẻ trên mạng xã hội, bạn bè và mạnh thường quân lập tức ủng hộ thêm trứng, tiếp thêm cho chị rất nhiều động lực.

Từ vài trăm quả đầu tiên, con số tăng lên chóng mặt. Chỉ trong ba ngày, chị Huệ và mẹ đã luộc tổng cộng 25.000 quả trứng.

Dậy từ 2h sáng: Bếp đỏ lửa, lòng người ấm lại

Từ 2h sáng đến tận xế chiều, căn nhà nhỏ của chị Huệ luôn đỏ lửa. Những nồi trứng to hoạt động liên tục, hết mẻ này đến mẻ khác. Chị Huệ và mẹ phân công nhau, người đứng bếp, người đóng gói. Có ngày mẹ chị Huệ gần như không rời khỏi bếp, còn chị Huệ thì tất bật chia quà.

Hai mẹ con mệt đến rã rời, nhưng rồi hàng xóm và người quen thấy vậy liền ghé vào phụ, giúp công việc nhẹ đi rất nhiều.

Giữa lúc nhiều khu vực bị chia cắt, chị Huệ liên hệ các đoàn cứu trợ để gửi trứng đến đúng nơi cần. Bên cạnh trứng, chị còn gom thêm được 150 thùng nước suối, hàng chục thùng mì gói và sữa.

Thoạt đầu, chị chuẩn bị mỗi phần gồm 5 quả trứng và một gói muối tiêu. Nhưng khi số lượng người cần hỗ trợ tăng nhanh, chị giảm xuống còn 3 quả trứng trong một phần để chia đều hơn, đồng thời ghép chung với những nhu yếu phẩm mà các mạnh thường quân gửi đến.

Hình ảnh người dân vùng lũ nhận được trứng luộc, nước uống khiến chị Huệ có thêm động lực để ra sức hỗ trợ bà con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thứ níu giữ tinh thần chị Huệ qua nhiều đêm gần như kiệt sức chính là những bức ảnh từ vùng lũ gửi về. Những bàn tay lấm lem cầm túi trứng, những gói muối được xé vội, ánh mắt người dân đang ăn ngon lành… khiến chị Huệ rưng rưng. “Chỉ cần một tấm hình như vậy thôi, mệt mấy cũng thấy đáng”, chị nói.

Trứng luộc và các nhu yếu phẩm được gửi đến bà con vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian tới, chị Huệ dự định ủng hộ thêm 300 quyển vở cho các em nhỏ đi học, chỉ mong bà con sớm vượt qua gian khó, có cái Tết ấm áp hơn.

“Những ngày qua, mọi người tin tôi, giao cho tôi làm người kết nối. Hơn 25.000 quả trứng là cả một trời yêu thương. Người Việt Nam mình đoàn kết lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi đưa những điều tốt đẹp đến đúng nơi cần đến”, chị Huệ bày tỏ.