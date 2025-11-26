Người mẹ trẻ thức dậy từ 2h, luộc 25.000 quả trứng để gửi bà con vùng lũ
(Dân trí) - Từ ý nghĩ "nhà có gì làm nấy", chị Trần Thị Kim Huệ (SN 2000, Khánh Hòa) cùng mẹ thức từ 2h suốt nhiều ngày, liên tục luộc tổng cộng 25.000 quả trứng gửi tới bà con vùng lũ.
Luộc 25.000 quả trứng hỗ trợ bà con vùng lũ
Chị Trần Thị Kim Huệ (SN 2000, phường Ba Ngòi, Khánh Hòa) vốn dạy vẽ và buôn bán trứng gà ta. Những ngày Khánh Hòa oằn mình trong nước lũ, nhà chị may mắn nằm trên vùng cao, ít ảnh hưởng.
Thế nhưng nhìn các khu vực lân cận ngập sâu, nhiều gia đình thiếu ăn, thiếu nước, chật vật xoay sở giữa dòng nước lạnh, chị Huệ trằn trọc cả đêm không ngủ. “Hôm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà có gì thì làm nấy, hỗ trợ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế là tôi bắt đầu luộc trứng”, chị Huệ kể.
Chị chọn trứng luộc vì tính tiện lợi trong hoàn cảnh khẩn cấp: Nước lũ dâng cao, nhiều hộ không thể nấu nướng, thiếu nước sạch. Trứng bóc ra là ăn được ngay, chắc bụng, dễ bảo quản và phù hợp với mọi lứa tuổi. “Món này dễ ăn, ai cũng dùng được, mang đi phát cũng tiện”, chị nói.
Ban đầu, chị Huệ chỉ luộc 600 quả trứng, nhưng khi câu chuyện của chị được chia sẻ trên mạng xã hội, bạn bè và mạnh thường quân lập tức ủng hộ thêm trứng, tiếp thêm cho chị rất nhiều động lực.
Từ vài trăm quả đầu tiên, con số tăng lên chóng mặt. Chỉ trong ba ngày, chị Huệ và mẹ đã luộc tổng cộng 25.000 quả trứng.
Dậy từ 2h sáng: Bếp đỏ lửa, lòng người ấm lại
Từ 2h sáng đến tận xế chiều, căn nhà nhỏ của chị Huệ luôn đỏ lửa. Những nồi trứng to hoạt động liên tục, hết mẻ này đến mẻ khác. Chị Huệ và mẹ phân công nhau, người đứng bếp, người đóng gói. Có ngày mẹ chị Huệ gần như không rời khỏi bếp, còn chị Huệ thì tất bật chia quà.
Hai mẹ con mệt đến rã rời, nhưng rồi hàng xóm và người quen thấy vậy liền ghé vào phụ, giúp công việc nhẹ đi rất nhiều.
Giữa lúc nhiều khu vực bị chia cắt, chị Huệ liên hệ các đoàn cứu trợ để gửi trứng đến đúng nơi cần. Bên cạnh trứng, chị còn gom thêm được 150 thùng nước suối, hàng chục thùng mì gói và sữa.
Thoạt đầu, chị chuẩn bị mỗi phần gồm 5 quả trứng và một gói muối tiêu. Nhưng khi số lượng người cần hỗ trợ tăng nhanh, chị giảm xuống còn 3 quả trứng trong một phần để chia đều hơn, đồng thời ghép chung với những nhu yếu phẩm mà các mạnh thường quân gửi đến.
Thứ níu giữ tinh thần chị Huệ qua nhiều đêm gần như kiệt sức chính là những bức ảnh từ vùng lũ gửi về. Những bàn tay lấm lem cầm túi trứng, những gói muối được xé vội, ánh mắt người dân đang ăn ngon lành… khiến chị Huệ rưng rưng. “Chỉ cần một tấm hình như vậy thôi, mệt mấy cũng thấy đáng”, chị nói.
Thời gian tới, chị Huệ dự định ủng hộ thêm 300 quyển vở cho các em nhỏ đi học, chỉ mong bà con sớm vượt qua gian khó, có cái Tết ấm áp hơn.
“Những ngày qua, mọi người tin tôi, giao cho tôi làm người kết nối. Hơn 25.000 quả trứng là cả một trời yêu thương. Người Việt Nam mình đoàn kết lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi đưa những điều tốt đẹp đến đúng nơi cần đến”, chị Huệ bày tỏ.
Ngày 25/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có báo cáo về thiệt hại do đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16/11 đến 21/11 trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, mưa lũ trên diện rộng đã làm 22 người thiệt mạng, trong đó 8 người chết do sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 14 người tử vong trong lũ.
Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, lũ lụt khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, gồm 105 căn sập hoàn toàn và hơn 900 căn hư hỏng.
Về thủy lợi và đê điều, nhiều tuyến đê, đập, kè sông, kênh mương nội đồng bị sạt lở, xói mòn, hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.730 tỷ đồng.
Đợt mưa lũ cũng làm hệ thống giao thông chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến như quốc lộ 27C, 27, tỉnh lộ 9, 707, 701 và các cầu treo dân sinh bị sạt lở, hư hỏng, sụt lún, đứt cáp, ước tính thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, mưa lũ gây thiệt hại hơn 250 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 500 trạm thu phát sóng di động và nhiều tuyến cáp quang của các nhà mạng bị hư hỏng, tổng thiệt hại gần 200 tỷ đồng.
Mưa lũ còn làm hơn 16.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại; hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.
"Tổng thiệt hại toàn đợt mưa lũ tại Khánh Hòa ước tính hơn 5.000 tỷ đồng", báo cáo của tỉnh Khánh Hòa nêu.