Lũ dâng nhanh, vợ chồng bất lực nhìn tài sản chìm trong nước lũ

Sáng 30/9, chị Nguyễn Thị Lương (36 tuổi), trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thất thần sau một đêm mất ngủ vì nước lũ dâng cao, ngập nửa căn nhà mái ngói cũ kỹ.

"17h ngày 29/9, nước lũ dâng nhanh khiến cả nhà không kịp trở tay. Vợ chồng tôi hô hoán nhau, nhờ hàng xóm hỗ trợ thu gom, chằng néo lại đống cốt pha ngoài sân. Khi chạy được vào nhà thì mọi đồ đạc từ tủ lạnh đến máy giặt, xe máy đều ngập nước, còn lại 3 con chó thì tôi chỉ kịp đưa lên nóc nhà tránh trú", chị Lương kể.

Bên trong căn nhà ngói cũ, chồng chị Lương kê tạm vài tấm ván gỗ giữa phòng khách làm nơi ở tạm cho cậu con trai.

"Cả đêm qua con tôi khóc và sợ. Cháu cứ hỏi bao giờ nước rút, có được đi học nữa không. Còn tôi và chồng ngồi túc trực suốt đêm, sợ nước dâng cao ngập cả căn nhà", chị Lương nói.

Hai chiếc xe máy của vợ chồng chị Lương ngập trong nước lũ. Do lũ vào quá nhanh, anh chị không kịp sơ tán tài sản trong gia đình.

Sau một đêm dầm mưa bên mái tôn đổ nát, "cậu vàng" của nhà chị Lương cũng thấm mệt, ngồi run lập cập.

Cách nhà chị Lương khoảng 50m, căn nhà của gia đình anh Lưu Văn Tráng, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cũng ngập trắng.

Anh Tráng cho biết năm nay đã 50 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến như vậy.

Đêm 29/9, nước lũ dâng cao nửa nhà, lực lượng chức năng vận động gia đình anh Tráng đi sơ tán nhưng nhận thấy có móng nhà đang xây dựng ở phía sau cao ráo, nên anh quyết định ở lại.

"Đến nửa đêm, nước dâng cao ngập cả giường, tôi phải căng bạt ra móng nhà phía sau để cả gia đình tá túc, còn lại mấy chiếc xe máy không kịp kê lên cao. Cũng nhờ cái móng nhà mà cậu em có chỗ đỗ ô tô, nếu không cũng ngập cả", anh Tráng nói. Trong ảnh là khu lán tạm mà gia đình anh Tráng tá túc đêm qua.

Một con lợn được người dân nhốt vào thùng xe ba gác để tránh lũ.

Theo lãnh đạo UBND xã Nông Cống, tính đến sáng 30/9, toàn xã có hơn 3.200 hộ dân bị ngập trong nước lũ, hơn 11 nghìn người phải sơ tán.

Theo ghi nhận, toàn xã Nông Cống có 44 thôn, trong đó có 33 thôn bị ngập. Một số cơ sở hạ tầng như trường học và trạm y tế, công sở xã cũng bị ngập.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng 30/9, do nước lũ chưa rút, nhiều em nhỏ và người già tiếp tục được lực lượng chức năng sơ tán ra ngoài an toàn.

Ngoài việc sơ tán, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng lực lượng quân đội đã tổ chức tiếp tế nước uống, bánh mỳ, mỳ tôm đến người dân trong vùng ngập lụt.

Trưa 30/9, tại khu vực khu đô thị Cửa Tiền (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), nước sông Cửa Tiền bất ngờ dâng lên nhanh khiến toàn bộ khu vực này bị ngập nặng.

Nước dâng cao khiến phương tiện tham gia giao thông trong khu đô thị Cửa Tiền hết sức khó khăn.

Nhiều ô tô của người dân sống trong khu đô thị Cửa Tiền đã phải di chuyển đến những vị trí cao hơn để tránh bị ngập nước.