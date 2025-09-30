Cảnh sát xuyên đêm giải cứu hàng chục người dân chạy lũ, tiếp tế lương thực

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đêm 29 rạng sáng 30/9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu trên diện rộng tại địa bàn huyện Nông Cống (cũ), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, xuyên đêm di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, nhiều khu vực trên địa bàn huyện Nông Cống (cũ) bị ngập nặng, có nơi ngập sâu 1-2m khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt nghiêm trọng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cảnh sát soi đèn giải cứu người dân (Ảnh: Cao Hường).

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng như xuồng cao su, ca nô, áo phao, đèn chiếu sáng… nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đêm 29/9, hàng chục lượt di chuyển bằng xuồng cao su đã được thực hiện để đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn, đưa người bị bệnh đi cấp cứu, điều trị.

Một em nhỏ được đưa đến nơi an toàn (Ảnh: Cao Hường).

Cùng với công tác cứu nạn, lực lượng chức năng còn vận chuyển hàng trăm suất lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến các thôn, bản đang bị cô lập.

Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cho biết: “Chúng tôi làm việc suốt đêm, liên tục di chuyển giữa các vùng ngập để đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau. Mưa lớn, nước chảy xiết, trời tối là những yếu tố rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi xác định phải đưa người dân ở vùng bị ngập đến nơi an toàn”.

Trong đêm, hàng chục người dân vùng lũ được giải cứu đến nơi an toàn (Ảnh: Cao Hường).

Tính đến sáng 30/9, hàng chục người dân đã được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn tại các nhà dân cao hơn.

Công tác ứng cứu, tiếp tế vẫn đang được tiếp tục triển khai trong ngày 30/9 khi mực nước ở một số nơi chưa có dấu hiệu rút.