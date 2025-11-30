Với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ Nội vụ tự hào, vững tin theo Đảng; đoàn kết, tiên phong, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường” và phương châm hành động “Tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo”, Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường 2022-2025 mà còn khẳng định rõ dấu ấn của tuổi trẻ Bộ Nội vụ trên mặt trận an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Nội vụ lần thứ I: Dấu ấn xung kích vì cộng đồng

Giai đoạn 2022-2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nội vụ được triển khai trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước diễn ra vô cùng mạnh mẽ, đặt ra những yêu cầu về chuẩn mực mới đối với mỗi đoàn viên thanh niên của Bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Trước yêu cầu đó, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nội vụ cần chuyển đổi phù hợp từ mô hình “tổ chức phong trào” sang “tổ chức hành động gắn với nhiệm vụ chuyên môn”.

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ và chỉ đạo của Đoàn Chính phủ, Đoàn Bộ Nội vụ đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Những hành trình thanh niên “sưởi ấm” 6.000 người

Báo cáo tại Đại hội, anh Nguyễn Trọng Hiệp, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ, nhấn mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng của Đoàn Bộ Nội vụ, với các hoạt động trải rộng từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

Anh Nguyễn Trọng Hiệp, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ (Ảnh: Trung Kiên).

Hơn 120 hoạt động đa dạng của Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ đã thu hút hơn 4.000 lượt đoàn viên tham gia, với hơn 8.000 lượt người thụ hưởng.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Giờ Trái đất.

Song hành với đó là các hoạt động chăm lo cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa được triển khai bài bản, có chiều sâu. Các cấp bộ Đoàn đã vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh thiếu nhi và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng điểm trường, nhà nhân ái; trao tặng trang thiết bị cho bệnh viện; ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, mưa lũ; tổ chức tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đại hội diễn ra vào ngày 28/11 tại Hà Nội (Ảnh: Trung Kiên).

“Tính riêng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2022-2025, Đoàn Bộ Nội vụ đã triển khai trên 45 hoạt động với tổng giá trị huy động khoảng 3,7 tỷ đồng, tổ chức 2 chương trình hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thu hút hàng trăm lượt công chức, viên chức, người lao động tham gia”, anh Hiệp chia sẻ.

Các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là một trong những điểm nhấn trong công tác an sinh của Đoàn Bộ Nội vụ.

Không chỉ quan tâm con em cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ, Đoàn Bộ Nội vụ còn chủ động hướng ra cộng đồng, đến với trẻ em ở các địa bàn khó khăn, con cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, Đoàn Bộ Nội vụ tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hàng nghìn suất quà, học bổng, xe đạp với giá trị nguồn lực huy động hơn 2 tỷ đồng.

Mỗi chương trình là một câu chuyện cụ thể về sự sẻ chia, để hình ảnh người đoàn viên Bộ Nội vụ gắn với tinh thần trách nhiệm, nhân ái và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Cùng với phong trào tình nguyện và an sinh xã hội, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, chăm lo đội ngũ cán bộ, đoàn viên được Đoàn Bộ Nội vụ xác định là nhiệm vụ then chốt.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đại hội mở ra chặng đường phát triển mới của Đoàn Bộ Nội vụ, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ; góp phần xây dựng Bộ Nội vụ vững mạnh, kiến tạo nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

"Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật. Các mặt công tác không ngừng đổi mới, chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn phương thức, trong đó tập trung cốt lõi vào định hướng phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Bộ", anh Hiệp nhấn mạnh.

Đẩy mạnh các hoạt động đoàn, chú trọng chất lượng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Ninh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, đánh giá cao việc Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tốt.

Ông Nguyễn Tuấn Ninh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

“Đoàn Bộ đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tốt. Với hơn 120 hoạt động đa dạng, thu hút hơn 4.000 lượt đoàn viên tham gia; hơn 8.000 lượt người thụ hưởng từ các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lớn.

Nhiều công trình, sáng kiến thanh niên được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào xây dựng cơ quan, đơn vị và lan tỏa hình ảnh tích cực của tuổi trẻ Bộ Nội vụ”, ông Ninh nói.

Trong phát biểu chỉ đạo, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên gắn với đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Chính phủ đã chỉ định 14 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Trung Kiên).

Các hoạt động cần chú trọng chất lượng hơn số lượng, tránh phô trương hình thức, hành chính hóa. Mỗi hoạt động phải lan tỏa hình ảnh người đoàn viên Bộ Nội vụ tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Chính phủ đã chỉ định 14 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành khóa mới quy tụ những cán bộ đoàn nòng cốt, tiêu biểu của 14 cơ sở Đoàn trực thuộc, đại diện cho tiếng nói, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ.

Ảnh: Sơn Nguyễn

Video: Đoàn Thủy