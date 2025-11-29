Bên trong căn hộ 45m2 giá 20 tỷ đồng ở chung cư mới cháy tại Hong Kong

Liên quan tới vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Đại Bộ ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Giới chức địa phương nhận định, số người tử vong có thể còn tăng lên bởi còn nhiều người vẫn mất tích chưa tìm thấy.

Theo Sở cứu hỏa Hong Kong, phần lớn các nạn nhân được phát hiện ở 2 tòa Wang Cheong và Wang Tai là nơi ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất.

Truyền thông địa phương nhận định, đây là vụ thảm họa gây thương vong nhiều nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948 khi một vụ nổ xảy ra kéo theo đám cháy là 135 người thiệt mạng.

Các tòa nhà cháy đen sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: News).

Trước khi hỏa hoạn xảy ra, đây là cụm chung cư gồm 8 tòa nhà với mỗi tòa cao 31 tầng. Tổng cộng có 1.984 căn hộ, là một cộng đồng nhà ở có quy mô lớn tại Hong Kong, đồng thời là nơi sinh sống của hàng nghìn người. Đa phần cư dân tại đây là những cặp vợ chồng hưu trí, gia đình nhiều thế hệ hoặc công nhân.

Wang Fuk Court hoàn thành vào tháng 6/1983 với tuổi đời lên tới 42 năm. Nơi này được ví như khu tập thể cổ của nhiều người dân Hong Kong. Trải qua gần nửa thế kỷ, nhiều khu vực của chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nên cần phải tu sửa.

Cụm khu chung cư bắt đầu đón người dân về ở vào năm 1983 theo chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương với mục đích giúp những người có mức thu nhập trung bình được sở hữu căn hộ có giá ưu đãi.

Một căn hộ có diện tích khoảng 40m2 (Ảnh: HK01).

Chung cư có 8 tòa nhà, kết nối với nhau bằng lối đi bộ và nhiều tiện ích chung. Tới những năm 2000, khu vực này trở thành biểu tượng của sự ổn định trong những gia đình người lao động. Không ít gia đình tại đây mua nhà nhờ chương trình trợ cấp và nhiều thế hệ sống chung.

Thời điểm mới mở bán vào năm 1983, giá căn hộ diện tích 40m2 được chào giá từ 116.000 HKD (gần 400 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Tính theo mức giá nhà đất tại Hong Kong thời điểm đó, con số này được xem là rất phải chăng.

Khu nhà có vị trí đẹp, nằm ở trung tâm của Đại Bộ với giao thông thuận tiện, gần đường cao tốc Tolo Harbour - tuyến kết nối chính từ Đại Bộ vào Kowloon.

Tới hiện tại, so với mặt bằng chung của thị trường bất động sản tại Hong Kong, giá nhà tại chung cư Wang Fuk Court thấp hơn đáng kể.

Các căn hộ tại đây được thiết kế với diện tích từ 40 đến 45m2 với mức giá dao động từ 3-6 triệu HKD (10-20 tỷ đồng). Vị trí của chung cư gần với nhiều tiện ích trường học, bệnh viện, công viên...

Thiết kế bên trong chung cư tương đối giống với nhiều chung cư cũ ở Hong Kong. Nội thất bên trong ưu tiên tính bền bỉ, tiết kiệm chi phí và dễ bảo trì.

Một căn hộ khác trong khu chung cư được gia chủ lắp sàn nhà gỗ thay đổi so với thiết kế cũ (Ảnh: News).

Diện tích mỗi căn hộ khá nhỏ. Căn 45m2 được chia thành 2 phòng ngủ riêng với mỗi phòng khoảng 8m2. Một phòng chính có thể làm phòng khách rộng 10m2. Ngoài ra là không gian của phòng bếp, nhà vệ sinh.

Do diện tích hạn chế nên nhà vệ sinh chỉ có bồn tắm đứng. Hầu hết các căn hộ chỉ có ban công rộng từ 2-3m2 để phơi đồ. Khoảng hành lang chung ở bên ngoài cũng nhỏ hẹp, không có nhiều khoảng trống.

Nội thất chung của các căn đều theo tiêu chí rẻ và bền. Sàn nhà lát gạch ceramic, tường sơn màu cơ bản, không có cách âm tốt. Cửa sổ bằng nhôm kính cỡ lớn để đón ánh sáng tự nhiên.

Khu bếp có tủ gỗ công nghiệp và mặt đá đơn giản. Những thiết bị từ máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, lò nướng do người dân tự mua sắm theo nhu cầu.

Trên một số nền tảng mạng xã hội của Hong Kong có rao bán các căn hộ tại đây. Ví dụ, căn hộ rộng 40m2 thiết kế 2 phòng ngủ được chào bán giá 4,2 triệu HKD (14 tỷ đồng).

Bên trong căn hộ bài trí đơn giản, có nhiều vị trí bị bong tróc sơn. Nội thất và đèn chiếu sáng không còn mới nên mức giá 14 tỷ đồng vẫn bị đánh giá là "quá sốc".