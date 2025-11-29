Ân nhân cưu mang dân làng và chuyện sinh tồn của 100 người giữa lũ dữ

Biết cơn bão số 13 đổ bộ vào miền Trung, anh Phan Duy Tân (sống ở TPHCM) tức tốc trở về quê ở thôn Phú Hữu (xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) giúp mẹ già và chị ruột chống bão. Thiên tai vừa đi qua, nghe tin sắp có đợt mưa lớn, anh Tân nán lại thêm vài ngày đề phòng lũ lụt.

Anh Phan Duy Tân - chủ nhà - đã đón 100 người đến tránh lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nước cuồn cuộn đổ về khiến xã Hoà Thịnh vốn yên bình trở thành "rốn lũ". Căn nhà cao 2 tầng, 1 tum của mẹ anh Tân trở thành địa điểm cưu mang 100 người dân trong thôn. Hành động tốt đẹp của gia đình giúp nhiều bà con không gặp nguy hiểm tính mạng.

"Tôi gặp trận lũ lớn nên kế hoạch quay lại TPHCM bị hoãn. Nếu không có tôi ở nhà, chị gái và mẹ khó xoay xở đón bà con đến trú tạm giữa lúc nước dâng cao", anh Tân chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thấp thỏm nơi rốn lũ Hoà Thịnh

Anh kể, chiều tối 19/11, mưa tầm tã liên tục trút xuống kèm gió to. Tại khu vực đầu thôn Phú Hữu, nước bắt đầu tràn vào nhà của một số hộ dân.

Quá nửa đêm, con sông vốn hiền hòa sau nhà bất ngờ cuồn cuộn nước đổ về. Dòng lũ mang theo đủ loại rác va vào nhau phát ra âm thanh “xào xào”.

Căn nhà khang trang của gia đình anh Tân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngồi trong nhà, người đàn ông nghe rõ từng tiếng động. Lo lắng nước sẽ vào vườn, anh Tân thức trắng, tất tả chuyển gà, vịt và trâu, bò lên chỗ cao hơn.

"Trời gần sáng, nước đổ về càng nhiều. Trước đây, quê tôi từng có lũ lụt lớn nhưng không ai có thể ngờ, lần này nước dâng nhanh như vậy", anh nhớ lại.

Sau một đêm không chợp mắt, anh lặng nhìn dòng nước đục ngầu bủa vây tứ bề. Nước ngập sân rồi tràn vào tầng 1 của căn nhà kiên cố. Gia chủ cố bơi để kê cao đồ đạc trong nhà.

"Nước tiếp tục dâng lên hơn 2m, tôi bất lực, xác định không còn cách nào có thể cứu vãn. Đồ đạc trong nhà trôi bồng bềnh, gia đình chấp nhận buông xuôi", anh Tân bày tỏ.

Hình ảnh chụp xã Hòa Thịnh chìm trong biển nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một số ngôi nhà bị nước ngập gần chạm nóc buộc các thành viên phải chạy lên gác xép trú tạm. Sau đó, dòng nước tiếp tục dâng như muốn nhấn chìm cả phần mái ngói.

Cảm thấy lòng bất an, anh Tân chạy lên sân thượng để quan sát xung quanh. Thời điểm đó, mưa lớn vẫn trút xuống kèm gió mạnh khiến nước lũ vỗ như sóng. Phóng tầm mắt ra xa, giữa bầu trời đen kịt, le lói những ánh đèn pin được người dân hắt lên để cầu cứu.

"Nghe tiếng gọi, tôi cảm thấy xót xa. Gia đình không có áo phao và thuyền để cứu hộ nên đành bất lực. Giữa dòng nước mênh mông, việc di chuyển bằng thuyền rất nguy hiểm vì dễ bị lật úp", người đàn ông quê Đắk Lắk bày tỏ.

100 người sinh tồn trên tầng 2 ngôi nhà

Từng trải qua trận lụt lịch sử năm 1993, gia đình anh Tân cùng nhiều hộ dân khác ở thôn Phú Hữu nghĩ nước chỉ dâng cao khoảng 1,5 m. Khi mực nước vượt ngoài tưởng tượng, mọi người cố gắng tìm một vị trí an toàn để bảo vệ tính mạng.

Anh Tân cùng chị gái và mẹ vội vã mang bếp than, nửa bao gạo và mỳ tôm lên tầng 2 trú ẩn.

"Nước ngập quá nửa tầng 1 rồi dâng tới vị trí cách sàn tầng 2 khoảng 30cm. Tôi không yên tâm, liên tục quan sát mực nước để tính phương án di dời lên sân thượng", anh nhớ lại.

Hình ảnh bà con trong thôn đến ở nhà anh Tân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

2h ngày 21/11, nơm nớp lo căn nhà cấp 4 có nguy cơ bị sập giữa biển nước, một người đàn ông trung niên trong thôn quyết định đưa gia đình đến nơi an toàn.

5 người gồm vợ chồng, con và cháu ngồi chòng chành trên chiếc thuyền nhỏ vốn được dùng để kéo lưới bắt cá ở sông. Trong đêm tối đặc quánh, ông vừa chèo vừa mò mẫm tìm đường đến nhà anh Tân xin ở nhờ.

Không gian phòng thờ từng được tận dụng cho bà con tá túc lúc lũ về (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyển được vợ con lên tầng 2, người đàn ông trung niên mặc áo mưa mỏng manh, lặng lẽ chèo thuyền ra giữa dòng nước cuồn cuộn, dốc sức giúp những hộ khác rời khỏi vùng nguy hiểm.

"Trong đêm, khoảng 70 người đến ở nhờ nhà tôi. Sau đó, ca nô của lực lượng chức năng chở thêm 30 người nữa tới tá túc. Tổng cộng khoảng 100 người tránh lũ tại đây", anh Tân cho biết.

Do cửa chính tầng 1 bị ngập nước, đồ đạc ngổn ngang bên trong, mọi người không thể di chuyển bằng đường cầu thang. Người chèo thuyền phải tiếp cận qua lan can.

Mỗi khi có ai được chuyển đến, anh Tân phối hợp cùng những người đàn ông khác, cẩn thận đỡ từng cụ già, cháu nhỏ...

Ngày thường, tầng 2 của ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 150 m² rất rộng rãi và thoải mái với 1 phòng thờ và 3 phòng ngủ. Khi bà con dồn về tránh lũ, không gian trở nên chật kín, mỗi mét vuông được tận dụng tối đa.

Theo anh Tân, không gian phòng ngủ được dùng làm nơi ở cho 3 sản phụ mới sinh con, một bà bầu, các cụ già có sức khỏe yếu... Cánh đàn ông và người có sức khoẻ tốt ngồi ở lối đi hoặc phòng thờ.

Người mới đến được đưa ngay vào phòng ngủ để sưởi và đắp chăn làm ấm cơ thể. Sau 30 phút, bà con di chuyển ra phía ngoài để nhường chỗ cho những trường hợp sức khoẻ yếu hơn.

"Bà con được bố trí ngồi theo kiểu xếp hàng nhằm tận dụng từng khoảng trống và hạn chế đi lại để tránh ảnh hưởng đến người khác. Do điện bị mất từ khi nước bắt đầu dâng, tôi không dám dùng điện thoại vì sợ hết pin... 100 người ở trong cảnh như vậy 3 ngày, trong đó có 2 ngày đêm là vất vả nhất", anh Tân chia sẻ.

Những ngày đón bà con đến tá túc, gia chủ tất bật nấu ăn, dẫn người già đi vệ sinh, đốt lửa sưởi ấm. Bộ quần áo trên người anh Tân luôn trong tình trạng ướt sũng, do phải liên tục chuyển mọi người từ thuyền vào nhà.

Anh cho biết, vất vả nhất là lo chuyện ăn uống cho 100 người. Gia chủ phải nấu cơm bằng nồi cỡ lớn, 2 bếp lò hoạt động hết công suất. Những nắm gạo, túi bánh tráng, mỳ tôm… được bà con mang theo khi chạy lũ đều được góp lại để chia sẻ cùng cả nhóm.

"Giữa lúc khó khăn, bà con biết nhường nhịn nhau. Mọi người xác định, ăn cầm chừng để duy trì cuộc sống", anh trải lòng.

Nhắc lại hình ảnh đáng nhớ nhất ngày đối mặt lũ dữ, anh Tân chưa quên được khoảnh khắc sản phụ vừa mới sinh con được 1 tháng được thuyền chở đến.

Căn phòng từng được làm nơi ở cho các em bé sơ sinh, bà bầu... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ trên cao, anh Tân đưa cánh tay đón đứa trẻ, còn người mẹ yếu ớt phải có người dìu vào nhà. Sau 30 phút được sưởi ấm, hai mẹ con dần khoẻ lại.

"Nhiều người vui mừng khi được đưa đến nơi an toàn. Họ cảm thấy như được sống lại một lần nữa", anh nói.

Sau những phút bộn bề lo toàn cho mọi người, anh Tân thường tranh thủ mở điện thoại, cập nhật tin tức cho vợ con đỡ lo lắng. Thời điểm đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số tin đồn thất thiệt khiến người đàn ông hoang mang.

Với lượng người tá túc tại nhà rất đông, anh Tân chủ động gửi định vị cho lực lượng cứu hộ đề phòng tình huống bất trắc. Ngoài ra, nếu mực nước tiếp tục dâng lên tầng 2, anh và bà con sẽ mặc áo mưa, di chuyển lên sân thượng.

"May mắn nước không tiếp tục dâng lên, chúng tôi không cần dùng đến phương án này", anh Tân nói.

Vài ngày sau, những người dân đầu tiên bắt đầu rời nhà anh Tân, quay lại nơi sinh sống. Một số bà con neo đơn hoặc nhà bị sập tá túc thêm vài ngày. Ngày 25/11, toàn bộ người dân ở nhờ đều đã trở về nhà.

Trước lúc ra về, bà con nói lời cảm ơn và bày tỏ xúc động trước hành động hào hiệp của gia đình anh Tân. Họ trao cho gia chủ những cái bắt tay và cái ôm ấm áp để tri ân sự giúp đỡ quý báu.

"Nhìn bà con hàng xóm khoẻ mạnh, trở về nhà an toàn, gia đình tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thiệt hại sau lũ là điều không tránh khỏi nhưng còn người là còn của... Đó là điều quý giá nhất", người đàn ông bày tỏ.

Lũ rút, anh Tân tất bật dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn. Bước chân qua cánh cổng, nhìn thấy nhiều gia đình lau chùi bàn ghế, đồ gia dụng... người đàn ông lạc quan tưởng tượng cảnh hàng xóm đang chuẩn bị Tết. Đối mặt với thực tại ngổn ngang, anh nhận ra mọi người đang nhọc nhằn bắt đầu hồi sinh lại nhịp sống thường nhật.

"Cơn lũ đi qua cuốn trôi của cải, tài sản khiến nhiều hộ trắng tay khiến tôi cảm thấy xót xa. Tôi mong bà con sẽ nhận được sự giúp đỡ để ổn định nơi ở và cuộc sống gia đình", anh bày tỏ.