Người đàn ông vô gia cư xin ở nhờ một đêm, rồi sống nhờ suốt 45 năm

Người đàn ông gõ cửa đêm Giáng sinh

Tối 23/12/1975, khi vợ chồng ông bà Rob Parsons và Diane chuẩn bị đón Giáng sinh tại ngôi nhà nhỏ ở Cardiff (Anh), tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Ban đầu, cả hai định phớt lờ, nhưng ông Rob quyết định tắt đài và ra mở cửa.

Ronnie đón Giáng sinh đầu tiên bên gia đình bạn (Ảnh: Rob Parsons).

Trước mắt ông là một người đàn ông với bộ râu lởm chởm vài ngày chưa cạo, quần áo nhàu nát, dính bẩn với mái tóc nâu rối bù.

Người đàn ông tự giới thiệu: “Anh không nhận ra tôi à? Tôi là Ronnie Lockwood". Sau đó ông ta dúi vào tay Rob một túi rác đen đựng toàn bộ tài sản của mình, bên trong có một con gà đông lạnh.

Ban đầu, Rob không nhận ra ngay. Nhưng vài giây sau, ký ức thời thơ ấu bỗng ùa về. Trong ký ức của ông, Ronnie là người bạn học cùng lớp học tiểu học. Tuy nhiên, năm 11 tuổi, Ronnie bất ngờ biến mất.

Sau đó, Rob mới biết rằng Ronnie bị tách khỏi bố mẹ để đưa tới trường học nội trú cách nhà hơn 300km dành cho trẻ chậm phát triển.

Khi nhớ lại mọi chuyện về người bạn cũ, Rob hỏi, con gà đông lạnh dùng để làm gì. Ronnie nói có người tặng ông món đồ này vào dịp Giáng sinh nhưng không biết cách nấu. Ông đã đi bộ tới nhà người bạn để xin ở nhờ một đêm.

Thấy vậy, Rob mời bạn vào nhà, đưa gà để vợ chế biến. Cả ba ngồi quanh bàn ăn trong sự im lặng lúng túng. Thỉnh thoảng không khí bị ngắt quãng bởi những câu hỏi nhỏ. Khi Rob hỏi bạn đêm nay tính ngủ ở đâu, Ronnie chỉ đáp "một chỗ nào đó".

Thấy tình cảnh của bạn, vợ chồng Rob thì thầm bàn bạc. Họ quyết định cho Ronnie ở lại qua đêm Giáng sinh, nhưng yêu cầu ông phải tắm giặt sạch sẽ.

Giáng sinh kỳ lạ và lời hứa bên nhau mãi mãi

Kỳ nghỉ năm đó thật kỳ lạ. Gia đình Rob vội vã mua quà cho Ronnie, đưa ông tới lễ cầu nguyện lúc nửa đêm. Mọi thứ diễn ra lúng túng vào thời điểm bố mẹ của Rob đến thăm. Nhưng Ronnie lại siêng năng một cách lạ lùng. Ông rửa bát cẩn thận và dọn máy rửa bát không sót thứ gì.

Người đàn ông đã ở lại gia đình bạn suốt 45 năm (Ảnh: Rob Parsons).

Sau đó, hai vợ chồng biết không thể đẩy Ronnie ra đường. Họ tìm đến trung tâm hỗ trợ người vô gia cư hỏi ý kiến.

“Họ nói, muốn xin việc thì phải có địa chỉ nơi ở, muốn có nhà ở thì phải có công việc. Đó là vòng luẩn quẩn mà rất nhiều người vô gia cư mắc kẹt", Rob nói.

Cuối cùng, họ để Ronnie ở phòng trống vài tháng. Ronnie xin được việc thu gom rác. Điều không ai ngờ, từ đêm ngủ nhờ dịp Giáng sinh, Ronnie ở lại nhà người bạn vài năm rồi thành vài chục năm.

“Ronnie vừa là vị khách dễ mến nhất, vừa là người khiến ta phát cáu nhất", Diane nhận xét.

Không lâu sau, đôi vợ chồng trẻ lần lượt chào đón hai con chào đời là Katie và Lloyd. Khi gia đình có thêm thành viên mới, căn nhà chỉ có một phòng tắm trở nên chật chội hơn. Họ nghĩ đã tới lúc khuyên Ronnie tìm chỗ sống riêng.

Rob nhớ lại, khi lên phòng của người bạn và gõ cửa, Ronnie quay lại hỏi câu khiến ông chết lặng: "Tôi có làm điều gì xấu không?".

Bất chợt, Diane xông vào phòng. Bà kéo tay chồng lôi xuống nhà dưới và òa khóc nói không thể đối xử với Ronnie như thế.

Vài ngày sau, Ronnie nói chuyện với cả hai vợ chồng. Ông bảo: "Chúng ta là bạn thân của nhau phải không?". Cả hai đều đồng ý.

"Vậy chúng ta sẽ ở với nhau mãi mãi nhé", Ronnie nói. Rob cùng vợ đều gật đầu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Ronnie trở thành người không thể thiếu trong gia đình. Diane từng trải qua giai đoạn kiệt quệ sức khỏe sau sinh, Ronnie là người đứng ra phụ giúp chị pha sữa cho em bé, trông các con nhỏ, nấu ăn...

Từ một người tưởng chừng chỉ ở nhờ một đêm, Ronnie trở thành người bạn, người thân của gia đình. Ông chứng kiến hành trình hai con của Rob lớn lên, chăm sóc và thu dọn nhà cửa tươm tất.

Lời vĩnh biệt qua cửa xe cấp cứu

Năm 2020, Ronnie ngã trong phòng và không thể cử động. Đó là thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ronnie được đưa vào viện cấp cứu. Khi cửa xe cấp cứu đóng lại, Rob hét lớn: "Chúng tôi đều yêu anh".

Ronnie chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình của Rob (Ảnh: Rob Parsons).

Không lâu sau, Ronnie bị đột quỵ. Giữa lúc phong tỏa nghiêm ngặt, hai vợ chồng Rob không được phép vào thăm. Hai tháng sau, họ được thấy Ronnie qua ô cửa sổ. Ronnie yếu dần, qua đời ở tuổi 75.

Ba ngày sau khi ông mất, tiếng chuông cửa nhà Rob lại vang lên. Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện với một bó hoa.

"Chúng tôi vừa nghe tin ông Ronnie qua đời nên muốn sang để chia buồn. Chồng tôi mất vài năm trước. Hàng tuần, Ronnie vẫn sang kéo giúp các thùng rác và làm việc vặt", bà nói.

Từ một người vô gia cư, Ronnie ở lại nhà bạn của mình tổng cộng 45 năm.