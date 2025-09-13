Đoàn phường Ba Đình xác định chuyển đổi số là khâu đột phá ở nhiệm kỳ mới

Sự kiện diễn ra ngày 13/9, đây là sự kiện mở ra chặng đường mới sau khi các đơn vị Đoàn trên địa bàn được hợp nhất, hướng tới tinh thần "Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo".

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội và địa phương cùng 124 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.000 Đoàn viên, thanh niên toàn phường tham dự.

Đại hội có sự tham gia của 124 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.000 Đoàn viên, thanh niên trong toàn phường (Ảnh: Xơn Bùi).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phạm Thu Phương nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ đang nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, mà đang viết những dòng đầu tiên của một chương mới, nơi chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, nơi mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần làm cho phường Ba Đình tốt đẹp hơn mỗi ngày".

Theo đồng chí Phạm Thu Phương, chuyển đổi số sẽ được triển khai trong mọi mặt công tác Đoàn, từ quản trị nội bộ đến tương tác với Đoàn viên, người dân. Đây cũng là một trong hai khâu đột phá trọng tâm nhiệm kỳ mới.

Đại diện Thành Đoàn Hà Nội đánh giá, tuổi trẻ Ba Đình đã biến thách thức hợp nhất tổ chức thành động lực đổi mới, mạnh dạn áp dụng công nghệ số, bắt kịp hơi thở thời đại.

Trong thời gian tới, nhiều mô hình thanh niên số sẽ được áp dụng như: Cơ sở dữ liệu Đoàn viên đồng bộ; Ứng dụng mạng xã hội để kết nối và truyền thông; Sổ tay Đoàn điện tử; Công trình số hóa tài nguyên văn hóa - lịch sử địa phương do Đoàn viên thực hiện.

Song song với định hướng số, Đại hội cũng nhìn lại những đóng góp của tuổi trẻ phường trong nhiệm kỳ qua: Hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia tuyên truyền biển đảo, tổ chức tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em yếu thế, trồng hoa ven đường tạo "tuyến phố thanh niên" sạch đẹp, hiến máu, gây quỹ vì cộng đồng...

Trang bị kỹ năng số, đổi mới tuyên truyền

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ba Đình Phạm Quang Thanh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển.

Ông kỳ vọng thế hệ cán bộ Đoàn mới sẽ trở thành "những hạt nhân lan tỏa tinh thần tiên phong, góp phần gắn kết cộng đồng và bồi đắp thế trận lòng dân vững chắc".

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ba Đình Phạm Quang Thanh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Xơn Bùi).

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn phường Ba Đình sẽ đẩy mạnh các chương trình trang bị kỹ năng số, kỹ năng công dân số, an toàn trên không gian mạng cho Đoàn viên, học sinh.

Công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng sẽ được đổi mới bằng video ngắn, đồ họa tương tác, livestream… phù hợp với thói quen tiếp nhận của giới trẻ.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng ghi nhận những kết quả của Đoàn phường Ba Đình, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức sáng tạo các phong trào gắn với nhu cầu thanh thiếu nhi và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau Đại hội, Đoàn phường Ba Đình triển khai kế hoạch hành động, nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn. Tổ chức Đoàn sẽ chủ động tham mưu để thanh niên được giao đảm nhận nhiệm vụ mới, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng.

Đồng chí Phạm Thu Phương giữ chức Bí thư Đoàn phường Ba Đình trong nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Xơn Bùi).

Tại Đại hội, Ban Tổ chức công bố Quyết định của Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Ba Đình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đồng chí Phạm Thu Phương giữ chức Bí thư Đoàn phường, các đồng chí Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Hùng Tráng và Nguyễn Hồng Điệp giữ chức Phó Bí thư.

Với định hướng coi chuyển đổi số là mũi nhọn, đồng thời xây dựng nền tảng từ "thế trận lòng dân", tuổi trẻ Ba Đình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiên phong, sáng tạo, góp sức xây dựng địa phương phát triển hiện đại, văn minh và gắn kết.