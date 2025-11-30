Bộ đội liên tục tìm thấy tiền, vàng nằm trong rác sau lũ ở Đắk Lắk

Ngày 30/11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trong quá trình giúp nhân dân dọn dẹp sau mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, một chiến sĩ đã nhặt được túi xách, bên trong có số tiền lớn.

Tài sản này được Trung sĩ Trần Văn Nguyên, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Cối 100, Trung đoàn 38, phát hiện nằm trong đống rác ở chợ mới thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Trung sĩ Trần Văn Nguyên nhặt được số tiền lớn trong lúc dọn dẹp tại chợ (Ảnh: Phúc Tùng).

Lúc này, Trung sĩ Nguyên đã báo cáo Đại úy Trịnh Thái Sơn, Chính trị viên Đại đội đang phụ trách công tác. Qua kiểm tra, trong túi xách có 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (4 triệu đồng) nhưng không có giấy tờ đi cùng.

Chỉ huy đơn vị đã phối hợp với địa phương lập biên bản, bàn giao túi xách cho Công an xã Tuy An Tây để thông báo tìm chủ nhân của túi xách.

Đây không phải lần đầu tiên bộ đội tìm thấy tài sản lớn sau mưa lũ. Trước đó, chiều 26/11, Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã phát hiện một túi da nhỏ bị vùi dưới lớp bùn trong căn nhà đổ nát của bà N.T.N. (70 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt trao trả lại 4,5 chỉ vàng cho bà cụ ở Đắk Lắk (Ảnh: Anh Thương).

Thượng sĩ Kiệt đã báo cáo chỉ huy đơn vị. Khi xác nhận số tài sản nêu trên đúng là của bà N., Thượng sĩ Kiệt cùng đại diện chỉ huy đơn vị đã trao trả lại.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, bà N. mở túi da và bên trong có một chuỗi ngọc, đôi bông tai và mặt dây chuyền bằng vàng, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.