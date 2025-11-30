Trưởng thôn đi chân đất, nhớ tên 3.200 người dân không cần giấy tờ gây sốt

Trưởng thôn đi chân đất, đọc tên từng hộ không cần giấy

Chuẩn bị xong 300 phần quà gồm gạo, chăn và một số nhu yếu phẩm để cứu trợ vùng lũ, nhóm từ thiện của anh Nguyễn Văn Thi (sống ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) quyết định tặng cho bà con ở thôn Mỹ Phú 1 (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Trước khi đến, anh Thi liên hệ với trưởng thôn Phạm Văn Long. Cả thôn có 800 hộ nhưng chỉ có 300 phần quà, nhóm ưu tiên những gia đình bị thiệt hại nặng, có hoàn cảnh khó khăn và các cụ già neo đơn.

Anh Phạm Văn Long cầm loa đọc tên từng hộ lên nhận quà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 28/11, nhóm di chuyển bằng ô tô về thôn Mỹ Phú 1. Trên đường đi, xe gặp ùn tắc giao thông ở Quốc lộ 1 nên đoàn đến muộn hơn dự kiến khoảng 1 tiếng.

"Đến nơi, tôi thấy bà con ngồi chờ rất trật tự, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Người dân niềm nở, không tỏ thái độ khó chịu vì đoàn từ thiện đến muộn", anh Thi nhớ lại.

Nhìn thấy rất đông người dân có mặt ở nhà văn hoá, anh Thi nhờ trưởng thôn chuẩn bị danh sách để mời bà con lên nhận quà. Vị trưởng thôn đáp lại: "Tất cả danh sách đã có trong trí nhớ của tôi".

Vài phút sau, anh Long đi chân đất, không cần cầm giấy, đọc tên đại diện từng hộ qua loa khiến nhóm từ thiện ngạc nhiên.

Bà con thôn Mỹ Phú 1 chờ nhận quà rất trật tự, không có chen lấn, xô đẩy (Ảnh: Thi Tourguide).

Chứng kiến vị trưởng thôn tận tuỵ, người đàn ông quê Gia Lai quay video, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội nhận được nhiều lượt tương tác.

Đa số ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng ghi nhớ của anh Long. Nhiều người cho rằng, hàng ngày, vị trưởng thôn rất gần dân mới có thể gọi tên theo trí nhớ mà không cần cầm giấy như vậy.

Theo anh Thi, qua tiếp xúc với anh Long, bản thân nhận thấy đây là cán bộ thôn vui vẻ, cởi mở, mộc mạc, hết lòng vì bà con.

"Một số người dân ở thôn khác đeo khẩu trang, đội mũ đến nhận quà, anh Long lập tức nhận ra, đề nghị bà con quay về chờ đoàn từ thiện khác. Điều đó cho thấy, trưởng thôn không chỉ nhớ tên mà còn nhớ được cả hình dáng của từng cá nhân", anh Thi nói thêm.

Nhờ sự sắp xếp và tổ chức khoa học, quá trình phát quà diễn ra chỉ trong 1 tiếng. Hoàn thành xong công việc, nhóm từ thiện cảm thấy thoải mái vì không chứng kiến cảnh tranh giành, cãi cọ.

"Một số hộ gia đình cử con đi nhận thay, anh Long đọc đúng họ tên của các cháu. Chúng tôi thật sự ngưỡng mộ", anh cho biết thêm.

Có thể nhớ tên 3.200 nhân khẩu

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Văn Long (trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), cho biết quá trình đến từng nhà để làm việc, phổ biến chính sách, tuyên truyền pháp luật giúp anh có thể nhớ tên từng người trong thôn.

"Toàn bộ thôn có 800 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu, tôi có thể nhớ tên từng thành viên của mỗi hộ", anh Long khẳng định.

Vị trưởng thôn đọc tên từng người mà không cần cầm giấy khiến đoàn từ thiện ngạc nhiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, anh Long đã gắn bó với công việc trưởng thôn gần 15 năm. Trước đây, anh là trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2005, anh nhập ngũ và được kết nạp Đảng trong quân đội. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên trở về quê hương.

Là Đảng viên, anh được cử đi học lớp sơ cấp chính trị. Sau đó, anh theo học ngành Kinh tế phát triển ở Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng.

Ban đầu, anh làm công an viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn. Sau đó, anh được bà con tín nhiệm và đảm nhận công việc trưởng thôn từ năm 2010. Năm 2012, anh vừa làm Phó ban chỉ huy quân sự cấp xã kiêm nhiệm thêm công việc trưởng thôn.

Khi mới đảm nhận công việc công an viên, anh Long thường xuyên đi tuần tra, giúp đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều năm, địa bàn thôn Mỹ Phú 1 không xảy ra mất trộm. Nhìn thấy sự tận tâm của anh, bà con rất tín nhiệm.

"Thời gian đầu, mức phụ cấp hàng tháng thấp, tôi xác định làm bằng cái tâm, không quan trọng chuyện tiền bạc, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ do Nhà nước và người dân đã giao phó", anh Long cho biết.

Năm 2013 đến nay, anh tập trung hoàn toàn cho công việc trưởng thôn. Hàng ngày, anh bươn chải nuôi thêm bè cá dìa, tôm sú, cua trong đầm để có chi phí lo cho vợ con.

"Trong đợt lũ lụt vừa qua, gia đình tôi bị thiệt hại các bè nuôi hải sản khoảng 400 triệu đồng", anh Long nói.

Những ngày nước lũ tràn về gây ngập thôn Mỹ Phú 1 vừa qua, anh Long gần như không nghỉ, thường xuyên chèo thuyền đi kiểm tra, đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản cho bà con.

Anh cho biết, nghe tin nguy cơ có lũ lớn, cán bộ thôn quyết định đưa bà con lên các vị trí an toàn. Theo đó, các hộ ở nhà thấp được chuyển đến các nhà cao hơn hoặc lên núi. Tài sản như trâu bò, lợn gà cũng được di dời nên không gây thiệt hại nặng.

"Sau khi cơn lũ đi qua, chỉ một hộ gia đình ở thôn Mỹ Phú 1 bị sập một bên vách nhà, không có thiệt hại về người", anh Long cho biết.

Nhờ khả năng ghi nhớ tên từng người dân trong thôn, anh Long kịp thời phát hiện một người phụ nữ trốn từ nơi sơ tán về nhà giữa cơn lũ dữ.

Trong lúc rà soát lại số lượng bà con ở nơi tránh lũ, anh phát hiện còn thiếu một người phụ nữ. Khi hỏi, người chồng thừa nhận vợ đã quay về nhà.

"Tôi tức tốc đến tận nhà, tìm thấy người phụ nữ đang ngồi sát mái ngói. Lúc đó, nước đã dâng lên đến bàn thờ. Nếu không được phát hiện kịp thời, người phụ nữ có thể gặp nguy hiểm tính mạng", anh Long cho biết.

Anh Long thường xuyên đến từng nhà để hỏi thăm bà con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về phương châm làm việc để có được sự tín nhiệm của người dân, anh Long cho rằng, bất cứ khi nào bà con cần, bản thân sẵn sàng có mặt. Theo thời gian, những việc trưởng thôn làm sẽ được người dân thấu hiểu vì lợi ích chung.

"Tôi sẽ làm trưởng thôn cho đến khi bà con còn tín nhiệm", anh cho biết.

Trong những ngày phát quà cứu trợ, dù nhà cửa bị nước cuốn sạch, anh Long vẫn có mặt từ sáng đến chiều, chân đất, quần đùi, đứng giữa sân điều phối liên tục. Đối với anh, việc phát quà không chỉ là trao nhận, mà còn là giữ gìn hình ảnh của địa phương trước các đoàn thiện nguyện.

"Dù còn nhiều khó khăn, nhưng dân cần thì tôi phải ở đó. Các nhóm vượt đường xa tới giúp địa phương, tôi phải giữ trật tự cho đàng hoàng, không thể để quê hương bị mang tiếng được", anh Long khẳng định.

Hiện tại, nước rút nhưng hậu quả của lũ lụt vẫn còn rất lớn. Hằng ngày, anh Long vẫn tiếp tục cùng lực lượng địa phương đi thống kê thiệt hại, vận động hỗ trợ, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, đường xá, khơi thông cống rãnh.

Khi được hỏi về lý do vẫn gắn bó với công việc trưởng thôn đầy vất vả, anh Long nói ngắn gọn nhưng đầy trách nhiệm: "Bà con tin mình, thì tôi còn nhiều việc để làm. Mình còn sức thì còn giúp được!".