Mẹ trẻ ở Hà Nội gây sốt vì khoe "điều nhiều người muốn giấu" sau sinh

Mẹ bỉm gây sốt vì... vết rạn

Thời gian gần đây, những đoạn video “biến hình” sau sinh của chị Phạm Hải Anh bất ngờ lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Không phải những màn khoe dáng thon gọn hay quá trình giảm cân nhanh chóng, chị Hải Anh gây chú ý bởi phần bụng chằng chịt vết rạn sâu, da chùng nhão sau ca sinh mổ. Điều này khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa xót xa.

Chị Hải Anh thực hiện các clip "biến hình", không ngại công khai cơ thể nhiều khuyết điểm sau sinh (Ảnh: TikTok nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Hữu Tuấn - chồng chị Hải Anh - cho biết, những video “biến hình” ấy ra đời từ mong muốn của hai vợ chồng: Bình thường hoá những vết thương phụ nữ phải mang trên cơ thể sau sinh.

Trên mạng xã hội, vợ chồng anh vốn chỉ đăng tải những nội dung đời thường. Mãi đến khi bé thứ hai được hơn một tháng, anh Tuấn mới đăng một đoạn video hỏi vui: “Không biết có mẹ nào sau sinh mà bụng bị rạn nhiều như vợ mình không?”.

Bất ngờ, video này nhận về hàng nghìn bình luận bày tỏ sự đồng cảm. Nhiều phụ nữ chia sẻ họ cũng bị rạn và thâm nặng, nhưng chưa bao giờ dám công khai cơ thể thật của mình. Chính sự phản hồi mạnh mẽ đó khiến hai vợ chồng nảy ra ý tưởng làm những video biến hình mang thông điệp rõ ràng hơn.

“Có thời điểm vợ tôi căng thẳng thật sự. Cơ thể thay đổi, da mặt xấu đi, bụng rạn nặng khiến vợ tôi buồn lắm. Từ khi làm nội dung, tinh thần vợ tôi thay đổi. Chúng tôi muốn truyền tải rằng phụ nữ không có gì phải tự ti về những vết thương sau sinh cả. Hơn hết, tôi cũng muốn vợ mình tự tin hơn”, anh Tuấn nói.

Chị Hải Anh thực hiện video "biến hình" với mong muốn truyền động lực đến những phụ nữ sau sinh (Ảnh: TikTok nhân vật).

Dù vậy, hành trình để chị Hải Anh dám công khai cơ thể không hề dễ dàng. Những ngày đầu quay video, chị vẫn ngần ngại, không dám lộ phần bụng. Chỉ khi chồng kiên trì động viên, chị mới dũng cảm cho thấy toàn bộ những vết rạn sâu - điều mà anh Tuấn nói rằng “rất ít phụ nữ dám làm”.

Cơ thể chưa phục hồi nhưng tinh thần đã khác

Hiện tại, bé thứ hai của chị Hải Anh được hơn 6,5 tháng. Tình trạng rạn bụng nặng và da chùng nhão trên cơ thể chị vẫn còn rõ rệt, thậm chí nặng hơn lần sinh đầu.

Gia đình từng hỏi bác sĩ và được biết vết thâm có thể mờ dần sau 2-3 năm, nhưng da chùng nhão rất khó phục hồi nếu không can thiệp các phương pháp thẩm mỹ.

Tuy nhiên, phẫu thuật lại đồng nghĩa với một quá trình hồi phục nặng nề… chẳng khác gì một ca mổ đẻ thứ ba. Do sức đề kháng kém, thời gian hồi phục sau phẫu thuật của chị sẽ lâu hơn người bình thường. Vì vậy, vợ chồng quyết định chờ vài năm nữa, ưu tiên sức khỏe và sự ổn định của cơ thể.

Trong các video biến hình, chị Hải Anh xuất hiện chỉn chu với trang phục và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Mọi nội dung đều do hai vợ chồng bàn bạc rồi tự quay bằng điện thoại.

Chị Hải Anh diện đồ chỉn chu, tự trang điểm tươi tắn (Ảnh: TikTok nhân vật).

Dù bận công việc 8 tiếng/ngày, mỗi tối trở về nhà, anh Tuấn vẫn cùng vợ làm video. Anh bảo mình không mệt hơn, trái lại còn thấy vui vì có thể giúp vợ lạc quan hơn.

“Vợ tôi từng học lớp trang điểm cá nhân, nên tự làm thôi, không chuyên nghiệp lắm nhưng khiến gương mặt tươi tắn hơn”, anh kể.

Trước khi đăng tải các video, anh Tuấn luôn nhắc vợ chuẩn bị tinh thần vì “mạng xã hội không phải lúc nào cũng dễ chịu”. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là 80-90% bình luận dưới các video của vợ chồng anh đều tích cực.

Nhiều bà mẹ gửi tin nhắn cảm ơn vì cảm thấy được chia sẻ. Thậm chí, nhiều ông chồng cũng cảm ơn vợ chồng anh vì giúp họ hiểu hơn những gì người phụ nữ phải chịu đựng sau sinh. Nhờ đó, tinh thần của chị Hải Anh thay đổi rõ rệt. Chị vui vẻ hơn, yêu đời hơn, có thêm nhiều người bạn mới.

Vợ chồng anh Tuấn, chị Hải Anh và hai con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, vợ chồng anh chị sống ở Hà Nội, được bà ngoại của các con hỗ trợ đôi chút về việc chăm sóc các cháu. Chị Hải Anh cũng đã bắt đầu tập gym trở lại. Còn bé trai của anh chị may mắn vào nề nếp, ngủ xuyên đêm từ lúc hơn 1 tháng rưỡi tuổi, nên lịch sinh hoạt trong gia đình cũng "dễ thở" hơn.

Khi được hỏi chuyện sinh thêm con, anh Tuấn cười và lắc đầu cho biết chưa có kế hoạch gì, kể cả sau 5 hay 10 năm nữa. Nhìn lại hành trình của vợ, anh Tuấn cảm thấy hạnh phúc: “Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng sinh nở để lại nhiều vết thương, nhưng phụ nữ không đáng phải tự ti vì điều đó”.