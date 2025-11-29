Chân dung nữ giúp việc ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi khi chung cư bị cháy

Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Đại Bộ ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 26/11 khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Tính tới thời điểm hiện tại, giới chức địa phương nhận định, số người tử vong có thể còn tăng lên bởi còn nhiều người vẫn mất tích chưa tìm thấy.

Cụm chung cư Wang Fuk Court trước khi bị cháy là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân (Ảnh: HK01).

Theo Sở cứu hỏa Hong Kong, phần lớn các nạn nhân được phát hiện ở 2 tòa Wang Cheong và Wang Tai là nơi ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất.

Truyền thông địa phương nhận định, đây là vụ thảm họa gây thương vong nhiều nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948 khi một vụ nổ xảy ra kéo theo đám cháy là 135 người thiệt mạng.

Giữa cảnh hỗn loạn trong vụ cháy, nhiều sự việc thương tâm và xúc động được ghi nhận. Một trong số đó là câu chuyện của nữ giúp việc người Philippines có tên Rhodora Alcaraz. Cô mới tới Hong Kong làm nghề vú em được vài ngày, thì thảm họa cháy chung cư xảy ra.

Thời điểm đám cháy bùng lên, nữ giúp việc đang ở cùng căn hộ với chủ nhà và em bé sơ sinh 3 tháng tuổi. Cô gái trẻ sợ hãi gọi điện cho người thân ở Philippines để cầu cứu.

Nữ giúp việc có tên Rhodora Alcaraz vừa tới Hong Kong làm nghề trông trẻ được vài ngày thì gặp sự cố cháy chung cư (Ảnh: Ettoday).

"Nhà của chúng tôi đang cháy. Tôi đang bế một đứa bé. Làm ơn hãy giúp chúng tôi", cô gái bật khóc trong điện thoại.

Sau đó, đoạn ghi âm này được một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng tải lên nhóm cộng đồng. May mắn, cô gái được đội cứu hỏa tiếp cận và giải cứu thành công.

Thời điểm cứu được nữ giúp việc, trên tay cô vẫn ôm chặt em bé. Tình trạng sức khỏe của em bé được xác định tạm ổn, còn nữ giúp việc vẫn nguy kịch. Cô hiện nằm tại bệnh viện United Christian và phải đặt ống nội khí quản.

Thông tin về người chủ nhà của nữ giúp việc vẫn chưa được truyền thông Hong Kong cập nhật.

Theo các lính cứu hỏa, thời điểm được giải cứu, trên tay nữ giúp việc vẫn ôm chặt em bé 3 tháng tuổi của chủ nhà (Ảnh: News).

Ngày 28/11, chính quyền Philippines cho biết, họ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về tình trạng thương vong của người Philippines tại Hong Kong trong vụ hỏa hoạn vừa qua.

Tuy nhiên người đại diện của Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong thừa nhận rằng, có các báo cáo về một số trường hợp người giúp việc Philippines bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Hong Kong xác nhận, 2 người giúp việc mang quốc tịch Indonesia đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. Ngoài ra có 2 người khác bị thương.

Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 200 người giúp việc quốc tịch nước ngoài tới Hong Kong làm giúp việc gia đình.

Liên minh Lao động Di cư Châu Á và Bai Enfeng Home - Tổ chức tập trung vào người giúp việc gia đình cho biết, sau khi chung cư bị cháy, nhiều gia đình buộc phải sơ tán tới những nơi trú ẩn tạm thời, thiếu nhu yếu phẩm. Không ít người trong số đó phải phụ thuộc vào người giúp việc, hỗ trợ giúp chăm sóc cá nhân.

Đại diện tổ chức khẳng định sẵn sàng phối hợp và huy động nguồn lực ngay lập tức để đảm bảo những người bị ảnh hưởng đều nhận được hỗ trợ. Đặc biệt là những người giúp việc gia đình nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chiều 28/11, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp để cập nhật tình hình vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư cũng như tiến độ tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể, tới nay thảm họa cháy chung cư khiến 128 người thiệt mạng, 79 người khác bị thương.

Đến nay, hoạt động chữa cháy và tìm kiếm bước đầu hoàn tất với sự tham gia của hơn 2.300 lính cứu hỏa cùng đội ngũ nhân viên y tế. Cuộc điều tra về vụ cháy dự kiến mất từ 3 đến 4 tuần.