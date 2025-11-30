Buồng vệ sinh rơi xuống cao tốc, nhiều người thoát chết trong gang tấc

Theo tờ Euro Weekly News, sự cố xảy ra khoảng 17h30 ngày 20/11 khi buồng vệ sinh đang được nâng lên trong khuôn khổ dự án cải tạo trên cây cầu dây văng nổi tiếng.

Video do một người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy buồng vệ sinh tuột khỏi dây cáp trong lúc được kéo lên, rồi rơi xuống làn giữa của cao tốc SE-30 - tuyến đường có lưu lượng khoảng 90.000 xe mỗi ngày, nổi tiếng ùn tắc.

Khoảnh khắc nhà vệ sinh rơi từ trên cao xuống đường ở Tây Ban Nha (Video: Euro Weekly News).

Giao thông tạm thời bị gián đoạn trong lúc lực lượng cứu hộ và công nhân dọn dẹp. Bộ Giao thông Tây Ban Nha xác nhận, sự cố xảy ra trong khu vực có phương tiện di chuyển ở các làn bên cạnh, nhưng may mắn buồng vệ sinh rơi xuống phần đường trống, không gây thiệt hại hay thương tích.

Đây là một phần trong dự án thay toàn bộ 88 dây cáp chính và mở rộng cầu Puente del Centenario từ 5 lên 6 làn.

Buồng vệ sinh rơi xuống từ độ cao rất lớn (Ảnh: Chụp màn hình).

Ban quản lý cầu và tập đoàn xây dựng thực hiện dự án đã lập tức tiến hành điều tra nội bộ, thu thập báo cáo từ tất cả công ty và nhân sự tham gia để “xác định trách nhiệm”. Quy trình an toàn khi nâng vật nặng ở độ cao tương tự sẽ được rà soát kỹ lưỡng.

Theo các chuyên gia, việc nâng vật lớn qua khu vực công cộng không phải hiếm ở Tây Ban Nha, nhưng các sự cố như thế này gần như không xảy ra kể từ khi nước này gia nhập Liên minh châu Âu do phải tuân thủ quy định an toàn nghiêm ngặt. Lần này, dường như quy tắc an toàn lao động đã bị bỏ qua hoàn toàn.