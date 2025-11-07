Cuộc tháo chạy của cả gia đình khi bão Kalmaegi ập tới

Trước bão Kalmaegi (bão số 13), người dân xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, đã chủ động chằng chống nhà cửa, neo đậu lồng bè. Tuy nhiên, bão với sức gió mạnh, biển động dữ dội, khiến lồng bè xiêu vẹo, hư hỏng, cá, tôm thoát ra ngoài, gây thiệt hại nặng đối với người dân địa phương.

Gió mạnh đã làm nhiều ngôi nhà của người dân xã Xuân Cảnh bị tốc mái, hư hỏng.

Đang dọn dẹp lại đống đổ nát trong căn nhà của mình, anh Đặng Huyền Vang, trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, cho biết, bão số 13 đã đẩy gia đình anh vào cảnh màn trời chiếu đất, nợ nần chồng chất. Bão không chỉ phá hỏng ngôi nhà mà còn cuốn trôi 3 ô nuôi tôm hùm gần đến kỳ xuất bán, trị giá hơn 700 triệu đồng.

Trong vài tiếng, cơn bão đã "thổi bay" tài sản, nhà cửa của gia đình anh Vang, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

“Bão đến, gió mạnh như muốn nhấc cả căn nhà lên. Sau đó, tường rung lắc. Tôi chỉ kịp hét vợ bế con chạy ra ngoài. Chúng tôi vừa ra khỏi cửa được mấy bước thì cả căn nhà đổ sập sau lưng. Giờ nhà sập, tôm cũng mất, tôi thật sự không biết phải làm sao”, anh Vang nói.

Nhiều lồng nuôi tôm hùm, cá bớp của người dân xã Xuân Cảnh bị sóng đánh hư hỏng.

Gia đình ông Phạm Đình Phương cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 13, khi cơn bão phá hỏng 2 lồng cá mú và nhấn chìm chiếc ghe - phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình.

Anh Phương cho hay, anh đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để nuôi cá mú, chăm sóc suốt nhiều tháng với hy vọng vụ này sẽ giúp gia đình trang trải nợ nần. Tuy nhiên, trận bão đêm qua đã phá hỏng lồng bè, khiến cá thoát ra ngoài theo dòng nước.

“Tài sản bị bão cuốn sạch, không biết tiền đâu nuôi con ăn học và trả nợ ngân hàng”, anh Phương chia sẻ.

Thuyền máy của người dân xã Xuân Cảnh bị sóng lớn và gió mạnh đánh chìm.

Một nhà tạm dùng để nuôi trồng thủy sản trên biển bị gió mạnh phá hỏng gần như hoàn toàn.

Ông Bùi Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, cho biết, xã đã nắm được tình hình thiệt hại của các hộ nuôi trồng thủy hải sản do bão, số liệu cụ thể đang được thống kê.

"Cán bộ xã đã xuống cơ sở để thu thập thông tin, hướng dẫn xử lý lồng nuôi và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra", ông Tâm cho hay.

Vị trí xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk (chấm đỏ) (Ảnh: Google Maps).