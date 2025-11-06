Bố nam sinh Lào Cai bị bạn hất xuống nước chia sẻ tình trạng của con

Như Dân trí đã thông tin, 16h30 ngày 5/11, UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo từ công an về vụ việc hai nam sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một nam sinh đã bế và hất bạn xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào hành hung. Về thông tin nam sinh dùng hung khí để đâm bạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng 6/11, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T. (bố của nạn nhân), cho biết hai nam sinh học cùng một lớp và chơi thân với nhau. Trước khi sự việc xảy ra, con trai và bạn không có biểu hiện bất thường.

"Lúc bạn lao vào ghì cổ, con trai tôi tưởng đang đùa. Cháu còn hỏi sao bạn ghì cổ mình mạnh thế?", bố của nạn nhân nói thêm.

Theo anh T., hiện, con trai đã hồi tỉnh, nằm điều trị ở bệnh viện. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận sức khoẻ của nạn nhân ổn định.

Trước đó, trong lúc đi đón con trai thứ hai, anh nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, báo tin con trai đầu đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sản nhi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường.

"Nhận được tin báo, tôi chưa biết tình trạng sức khoẻ của cháu. Trên đường tới bệnh viện, hai vợ chồng rất lo lắng", anh T. nói.

Thời điểm vợ chồng anh T. vào bệnh viện, áo trắng phía ngoài của cháu thấm máu đã được thay ra để cấp cứu, gia đình vẫn đang giữ chiếc áo này.

"Tình huống lúc đó lộn xộn, vợ chồng rất cuống, còn cháu đau đớn. Hiện chúng tôi mong con khoẻ mạnh, ổn định tâm lý", anh chia sẻ thêm.