Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tr’hy (đóng tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã cử một tổ công tác hỗ trợ những người dân bị cô lập nhiều ngày.

Lúc 13h ngày 7/11, tổ công tác gồm 11 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp với lực lượng địa phương gùi hơn 500kg lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, vượt hơn 6km đường bộ tiếp tế 47 hộ dân với 172 nhân khẩu đang sống tại thôn Ariêu, xã Hùng Sơn, bị cô lập do mưa bão, sạt lở.

Bộ đội biên phòng gùi lương thực, nhu yếu phẩm vào tiếp tế người dân bị cô lập do mưa bão (Ảnh: Lê Văn Thu).

Hơn 2 tiếng băng rừng, lội suối và vượt qua nhiều điểm sạt lở, đoàn đã đưa nhu yếu phẩm cần thiết đến với bà con thôn Ariêu.

Trung tá Lê Văn Thu cho biết, trong những ngày mưa bão vừa qua, đơn vị cùng với các lực lượng khác đã hỗ trợ người dân vùng biên giới di dời đồ đạc, đưa người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngày 5/11, đơn vị cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương dọn dẹp bùn đất sạt lở tại điểm trường Tiểu học thôn Ganil (xã Hùng Sơn).

Trước đó ngày 4/11, Đồn Biên phòng Tr'hy cũng cử một tổ gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn đưa một sản phụ và 3 bệnh nhân từ Trung tâm Y tế xã Hùng Sơn đến điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực Tây Giang. Quãng đường đi hơn 40km trong điều kiện sạt lở, mưa lũ.